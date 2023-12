8 neustavljivih romantičnih zgodb in družinskih romanov za dolge zimske večere

Bliža se božič in to je odličen čas, da se upočasnimo in s knjigo v roki posedimo ob že okrašenem drevescu. Če ste ljubitelj romantičnih zgodb in družinskih romanov, si oglejte naš izbor!

Shelley Read: Kot reka

Sedemnajstletna Victoria Nash živi na breskovi kmetiji v Ioli v Koloradu, kjer je edina ženska v družini in mora voditi gospodinjstvo, obkrožena s težavnimi moškimi. Wilson Moon, mladi potepuh s skrivnostno preteklostjo, je bil prisiljen zapustiti svojo domovino in si utirati pot drugam. Victoria na ulici po naključju sreča Willa. Njuna neustavljiva privlačnost obrne njun svet na glavo, vendar je njuno strastno razmerje polno nevarnosti… Ko se zgodi tragedija, Victoria zapusti svoje življenje in se skrije v okoliških gorah, kjer se bori za preživetje in ne ve, kaj jo čaka v prihodnosti. Zbrati mora vso moč, da si opomore od izgube in gre naprej. Še posebej, ko reka Gunnison pogoltne njegov dom, sadovnjak in vse, kar je že več generacij pripadalo njegovi družini. Vzpodbuden roman o resnični zgodbi Iole, mesta, ki je bilo uničeno v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, o nenavadni ljubezni, o soočanju z nesrečami, o pogumu, vztrajnosti, prijateljstvu in domu, ki ga lahko najdeš tam, kjer ga najmanj pričakuješ.

(Central Könyvek)

Tamás Náray: Barbara – Srečanje (2. zvezek)

Barbara (2) – Nadaljevanje novega zgodovinskega družinskega romana Tamása Náraya. Družina, ki jo drži skupaj ljubezen. Stoletje neštetih preizkušenj. Usode, ki jih pogosto oblikujejo usodna srečanja… Medtem ko se v Evropi tridesetih let prejšnjega stoletja zbirajo zgodovinski oblaki in se krepijo napovedi pogube, ljudje ljubijo, se bojijo, strahujejo, želijo in učijo ter živijo svoja včasih zapletena, včasih presenetljivo preprosta življenja tako kot vedno. Barbara, ki smo jo spoznali v prvem zvezku, odraste v lepo odraslo dekle s svetlo prihodnostjo pred seboj in spozna zelo očarljivega mladeniča. Obkrožena je z ljubečo skupnostjo, vendar usoda njej in njeni družini pripravlja številne preizkušnje. V razburkanem in razgibanem družinskem romanu Tamása Náraya se odstira fascinantna slika burnega dvajsetega stoletja in neskončne zapletenosti človeške duše ter tega, kako lahko naključna srečanja oblikujejo nit življenja… (Bookline)

Emily Giffin: Tako je moralo biti

Joe in Cate se spoznata in se zaljubita. Ali lahko njuno razmerje preživi v središču pozornosti in domnevno prekletstvo Kingsleyjevih? Kralji so ena najslavnejših ameriških dinastij – po vsej državi so priljubljeni zaradi svojih vojaških podvigov, politične vpletenosti in neprimerljive elegance. Leta 1967 Joseph S. Kingsley mlajši umre v tragični nesreči in breme nadaljnjega ugleda družine pade na njegovega karizmatičnega sina. Vendar je svobodomiselni Joe III. malce nepreviden: kljub najboljšim namenom mu ne uspe izpolniti pričakovanj celotne države, zlasti pa ne svoje matere Dottie. Po drugi strani pa se od Cate Cooper nikoli ni pričakovalo, da bo karkoli naredila. Odraščala je brez očeta – njena mati se je ponovno poročila z grobim in nasilnim moškim, zato se mora Cate naučiti postaviti zase. Ko jo odkrije manekenska agencija, se njen obraz kmalu smehlja z revij in oglasnih panojev, vendar njena samozavest ni v skladu z uspehom. Roman Emily Giffin pripoveduje o potovanju dveh ljudi, ki si želita pripadati in si želita odgovoriti na vprašanje: je bila ta ljubezen res namenjena? (Založba 21. stoletje)

Jojo Moyes: Preden sem te spoznala

Lou Clark je običajno, vsakdanje dekle, ki ve veliko. Pozna korake od avtobusne postaje do svojega doma. Ve, da rada dela v lokalni kavarni, in ve, da morda ni zaljubljena v svojega fanta Patricka. Lou pa ne ve, da bo kmalu izgubila službo in se soočila z izzivi, ki si jih prej ni niti predstavljala. Will Traynor je mlad in čeden, vendar je zaradi nesreče z motorjem popolnoma paraliziran. Ve, da ne more več živeti življenja z žlico in da je njegovih dni razkošnih potovanj in pustolovščin konec. Ve, da mu življenje zdaj ne prinaša ničesar, in točno ve, kako se bo končalo. Will pa ne ve, da bo Lou kmalu vdrla v njegov svet in ga obrnila na glavo. In ne Lou ne Will tega še ne vesta, vendar bosta drug drugemu za vedno spremenila življenje. Preden sem te spoznala je srce parajoče romantičen roman: zgodba o dveh ljudeh, ki sprva nimata nič skupnega, a sta drug za drugega sposobna sprejeti najtežje odločitve na svetu. (Libri)

Jill Santopolo: Vse, kar je sledilo

Odkar je pred trinajstimi leti izgubila svoji dve veliki strasti: glasbo in svojo ljubezen Roba, se je Emily zgodilo marsikaj. Zdaj je psihologinja na newyorški univerzi in pomaga študentom, ki so se znašli v krizi, kot se je znašla ona. Njen mož Ezra, zdravnik, ima Emily zelo rad in skupaj lepo živita. Sta srečna. Upata, da bosta kmalu dobila otroka. Toda ko tragični dogodek Emily preveč živo prikliče preteklost in se ponovno pojavijo dogodki iz preteklosti, za katere je upala, da se ne bodo nikoli vrnili, se njeno popolno življenje nenadoma obrne na glavo. Nato Emily na radiu sliši pesem – pesem o ženski, ki je pevca pustila na cedilu. Melodija in glas sta ji strašljivo znana. Ali je to mogoče? Emily se vrneta dve stari strasti. Vprašati se mora: kdo je ona? In kdo je njena usodna ljubezen? (Založba 21. stoletje)

Heather Webb: Burna ljubezenska zveza Ave Gardner in Franka Sinatre

Ena od njiju je iz malomeščanske lepotice postala hollywoodska boginja ljubezni. Druga je bila legendarna pevka, katere glas je očaral svet. Ava Gardner in Frank Sinatra sta posamezno neustavljivi osebnosti, skupaj pa tvorita eksploziven duet. Sredi 20. stoletja je Avina zvezda v vzponu, Frankova kariera pa v zatonu – njune razlike povzročajo ljubosumje, hrepenenje se spreminja v jezo, njuna sreča pa je ogrožena na vsakem koraku. Medtem ko se zaljubljenca vozita po toboganu uspeha in neuspeha, strasti in jeze, se sprašujeta, kateri obrat dogodkov bo končal njuno kariero in življenje, ki si ga delita. Film Tujca v noči, ki se razteza čez celine in desetletja, je vznemirljiva, razburljiva ljubezenska zgodba, v kateri je ujeta najbolj razburljiva ljubezenska zgodba dvajsetega stoletja. (Central Könyvek)

Margit Kaffka: Barve in leta

Kako je mogoče in vredno biti ženska v svetu? Še danes so to razdiralna in večplastna vprašanja, kaj šele na začetku 20. stoletja! A prav na ta vprašanja skuša odgovoriti Magda Pórtelky, pripovedovalka in protagonistka romana Barve in leta. Mlado podeželsko dekle si želi samouresničitve v nasprotju s tistimi, ki se oklepajo tradicionalnih življenjskih slogov in vlog. Z leti Magda spozna, da se lahko v življenju le prilagodi, tj. poroči z moškim, ki ji je družbeno primeren. Toda ali je to dovolj za srečo? V romanu potekajo nenehni, čeprav vsakdanji boji ne le med liki, temveč tudi v Magdini duši, saj se iz leta v leto spreminja in se lahko vidi od zunaj, iz novih perspektiv, ki jih prinaša čas. Zgodba o junakinji Margit Kaffke je hkrati opomin na možnosti, ki so danes veliko dostopnejše, pa tudi na dejstvo, da vseh preteklih izkušenj ni vredno izgubiti. Ko je knjiga Barve in leta prvič izšla, so jo brali kot roman o emancipaciji žensk, vendar jo lahko beremo tudi kot roman o družini in zgodovini, zdaj, v 21. stoletju, pa ponuja nove poglede na to, kako lahko osmislimo svoje življenje.

(Založba Multiverzum)

Emese Hulej: vnuk iz hiše Gerbeaud

Edith Elischer, vnukinja legendarnega slaščičarja Emila Gerbeauda, je odraščala v uspešnem meščanskem okolju v ljubeči razširjeni družini in bila vzgojena kot prava dama. Toda ko je bilo treba, je ta majhna in krhka ženska še vedno vztrajala: v težkih časih je zavihala rokave in gasila požare v kaosu obleganja Budimpešte, po nemški okupaciji je pomagala najbolj znani madžarski judovski družini, se borila s puščičarskim križem, kasneje pa so jo zasliševalci ÁVH neomajno podpirali. Komaj šest let je preživel v komunističnih zaporih, v grozljivih razmerah, nepredstavljivo daleč od svetlih Gerbeaudovih dvoran. Za to knjigo je avtor raziskal družinske arhive Gerbeaudovih potomcev in številne javne zbirke, vključno z Zgodovinskim arhivom Službe državne varnosti, kjer so shranjeni peresnice, zapisniki o zaslišanjih in poročila agentov o Edith Elischer in njenem možu učenjaku. To ni ne zadoščenje ne odškodnina, dejstvo pa je, da je Edith za svoje humano ravnanje ob koncu življenja prejela francoski red legije časti. Njena osebna zgodba je tudi družinska in slaščičarska zgodba – sladka in grenka kot dvajseto stoletje samo.

(Založba Jaffa)