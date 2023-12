5 odličnih zimskih razstav v Budimpešti za popestritev sivih dni

To zimo lahko v Budimpešti odkrijete odlične razstave, prestolnica pa nas bo v prihodnjih mesecih razvajala z vedno boljšimi kulturnimi dogodki.

Preživite noč v muzeju!

Nepozabno doživetje nas čaka, če se odločimo za sodelovanje v novem nočnem programu v Etnografskem muzeju, kjer bomo v muzeju preživeli celo noč! Otroški muzej bo zasedel celotno nadstropje nove muzejske stavbe, v kateri bo potekal tudi ta vznemirljivi družinski dogodek. Med obiskom, polnim zabave, se bomo ukvarjali z dokončanjem napol dokončane razstave, raziskovali temo spanja in za eno noč tudi sami postali folkloristi! Program je v prvi vrsti namenjen osnovnošolskim otrokom, ki lahko pridejo z družino ali s celim razredom.

Etnografski muzej | 1., 8., 15. december 2023

Budimpešta se ni nikoli zgodila – načrti, sanje in vizije v 150 letih arhitekture prestolnice

Odprta je edinstvena razstava neuresničenih arhitekturnih vizij Budimpešte, po katerih bi bilo mesto danes videti povsem drugače. Če bi se zgodovina odvijala drugače, bi največja sinagoga na svetu stala v Újlipótvárosu, francoski nebotičnik bi stal poleg budimpeštanske športne dvorane in visoke stavbe bi krasile nabrežje Donave. 170 modelov, načrtov, fotografij in videoposnetkov obiskovalcem prikazuje, kakšna bi lahko bila Budimpešta danes, če bi bile te vizije na papirju uresničene. Razstava je pripravljena v počastitev 150. obletnice glavnega mesta in je na ogled do 11. februarja.

Pesti Vigadó | do 11. februarja 2024

TechnoCool. Novi trendi v madžarski umetnosti devetdesetih let 20. stoletja (1989-2001)

Nova začasna razstava v Madžarski narodni galeriji predstavlja umetnost desetletja po padcu komunizma z vidika takratnih mladih umetnikov. Nova generacija umetnikov je raziskovala nove oblike, pri čemer je navdih črpala iz revolucije elektronske glasbe in novega vizualnega sveta zabav. Možnosti, ki jih je ponujal računalnik, so postale nove oblike samoodločanja. Raziščite to osupljivo razstavo, ki je še danes sveža in aktualna ter na kateri so na ogled fotografije, slike, predmeti, grafike in videoposnetki več kot 50 umetnikov, ki prikazujejo preobrazbo devetdesetih let prejšnjega stoletja.

Madžarska narodna galerija | do 11. februarja 2024

Ledeni svet

Fascinantne razstave Madžarskega naravoslovnega muzeja obiskujejo odrasli in otroci vse leto, to zimo pa muzej ponuja še bolj vznemirljivo atrakcijo kot kdaj koli prej: ne le razstavo z zimsko tematiko, temveč tudi povsem novo drsališče. Ljubitelji drsanja lahko zdaj združijo aktivnost s preučevanjem narave, po dnevu na drsališču pa lahko spoznajo skrivnosti ledene dobe in arktičnih živali ter svet izumrlih in ogroženih vrst.

Madžarski naravoslovni muzej | do 18. februar 2024

DIVAT & VÁROS

Ob 150. rojstnem dnevu Budimpešte so v muzeju Kiscelli odprli edinstveno razstavo, ki obiskovalcem omogoča vpogled v zadnjih 150 let modne zgodovine prestolnice. Razstava, ki bo odprta do sredine aprila, bo obiskovalcem pokazala, kako je razvoj mode odražal družbene in kulturne spremembe vsakega obdobja. Sprehod skozi oživljeno preteklost bo z več kot 120 oblačili, modnimi dodatki in drugimi predmeti razkril, kako je bila moda prepletena z življenjem velemesta. Raziščite 6 tem razstave od leta 1873 do leta 2023 in se udeležite neprekosljivega potovanja, ki zajema stoletje in pol!

Muzej Kiscelli | do 14. aprila 2024