8+1 zakladov, ki jih je vredno poiskati na osupljivem trgu Bakáts

Pred več kot 200 leti so enonadstropne hiše okoli trga Bakats obdajali zelenjavni vrtovi in majhni nasadi, od leta 1900 pa je trg postopoma postal najpomembnejše upravno in kulturno središče Ferencvárosa. Danes okolica očarljivega trga ponuja široko paleto prostočasnih dejavnosti, od sodobnih razstav do gastronomskih užitkov.

Župnijska cerkev svetega Frančiška Asiškega

Zgodovina nastanka trga Bakats in gradnje cerkve, ki je okras tega območja, gresta z roko v roki od 19. stoletja. Takrat je bilo območje v lasti gradbenega mojstra Jánosa Fellnerja, ki je v svoji oporoki določil, da se tu zgradita cerkev in župnišče. Ta je bila s pomočjo lokalnih obrtnikov končana v štirih mesecih, vendar je poplava leta 1838 odnesla cerkev in trg.

Tako se je ponudila odlična priložnost za prenovo trga in gradnjo nove cerkve po načrtih Miklósa Ybla. Na koncu so 13 let delali na draguljarni na trgu Bakats, pri čemer so sodelovali priznani umetniki, kot so Károly Lotz, Mór Than, Gyula Jungfer in Róbert Scholtz. Čeprav je bilo delo končano leta 1881, je bila cerkev posvečena leta 1879, na dan 25. obletnice poroke kraljevega para. Neoromanska stavba je bila pred kratkim, med letoma 2018 in 2022, prenovljena, zato je danes lepša kot v svoji sodobnosti.

1092 Budimpešta, Bakáts tér

Slaščičarna Nándori

Legendarno družinsko podjetje na ulici Ráday utca že 65 let čaka na svoje sladkosnede. V sedanje ime se je preimenovalo leta 1988, ko je vodenje lokala prevzel László Nándori. Z leti se kakovost in ugled slaščičarne nista niti malo zmanjšala, kar dokazuje tudi dejstvo, da je trikrat zmagala na madžarskem tekmovanju za torto brez sladkorja. Danes, ko jih obiščete, bi morali imeti možnost izbirati med široko ponudbo tort, saj jih dnevno pripravijo približno 100. Med njimi so klasične sladke in slane torte glavna prednost slaščičarne, sčasoma pa lahko tu najdete tudi čudeže novega vala. Ker se bliža praznični čas, so na pultu na voljo tudi različni bejgeli, medenjaki in božični piškoti.

1092 Budimpešta, Ráday u. 53.

Obrtna pekarna Kisperec

Edinstvena pekarna na trgu Bakáts vas bo navdušila s svojo preprosto, a odlično ponudbo, saj je na pultu vsak dan na voljo od 80 do 100 vrst peciva ter različnih vrst kruha in baget. Tu boste zagotovo našli svojo najljubšo sladko ali slano pecivo. Če pa ste v pekarni prvič, začnite s sirovimi kruhki, saj urbane legende pripovedujejo o najboljšem kruhu in pecivu na tem območju. Med neštetimi čudovitimi pecivi pa dajejo velik poudarek tudi sendvičem, saj svoje pecivo pakirajo v lastne pekovske izdelke.

1092 Budimpešta, Bakáts tér 2.

Pagony Café – Dió

Ko vstopite v kavarno na trgu Bakáts, lahko vstopite v pravljični svet knjige Andrása Dániela Mali zajček in zajčica. Z ilustracijami iz serije so ustvarili edinstveno, prijetno in retro vzdušje za otroke in odrasle. Kavarna, ki je neposredno povezana s knjigarno Pagony, ne sprejema le majhnih otrok in njihovih staršev, temveč tudi prijatelje, ljudi, ki se pripravljajo na izpite, in zaposlene v domači pisarni. Tu utrujene duše prebudijo z božansko kavo, popoldneve, ki jih preživijo v objemu, pa popestrijo s penečim kakavom, vročo čokolado in celo vrsto peciva. Zaradi redno obnavljajočega se menija za zajtrk pa lahko v Nut preživite tudi dopoldneve s poznim zajtrkom. Poleg tega dnevno dogajanje v kavarni Pagony Café popestrijo še doživljajska soba in raznovrstni kulturni dogodki.

1094 Budimpešta, Bakáts tér 8.

Tibetanska restavracija in čajnica Namgyal Momo

Edina tibetanska restavracija v mestu se skriva za templjem na trgu Bakats, kjer vas bodo navdušile nebeško pristne jedi. Hrana vas morda spominja na kitajske delikatese, vendar je manj začinjena in bolj pristna od njihove. Na voljo je veliko vegetarijanskih in mesnih različic, vključno z obema različicama najbolj priljubljene tibetanske jedi, polnjene pogače, imenovane momo. Ne smete pa izpustiti glavnih jedi iz goveda, rezancev v pari, imenovanih tigmo, ali vročih juh v pari. In če vas obilne porcije niso navdušile – in verjetno se ne bodo – se lahko na koncu posladkate s tibetanskim maslenim čajem v prijetni galeriji kuhinje.

1092 Budimpešta, Bakáts tér 9.

Chatorey Lounge N’ Restaurant

Če iščete vznemirljive okuse indijske kuhinje, bogate z začimbami in stare več kot 5000 let, je restavracija Chatorey Lounge N’ Restaurant pravi kraj za vas. Restavracija, ki sta jo zasnovala mlada v Indiji rojena kuharja Kshitiz in Ayushi, vas bo s pristnimi indijskimi jedmi, pripravljenimi po izvirnih receptih, popeljala v raj okusov. Na njunem jedilniku je vse, kar mora imeti indijska restavracija, za bolj pustolovske gurmane pa je na voljo več specialitet. Pijače vključujejo različne okuse lattejev in čajev, na voljo pa je tudi široka paleta koktajlov, ki vas bodo razveselili.

1092 Budimpešta, Ráday u. 61.

Galerija PH21

Poslanstvo sodobnega razstavnega prostora, ustanovljenega leta 2012, je zagotavljati mednarodno platformo za sodobne fotografe na skupinskih in samostojnih razstavah. Od odprtja je gostil številne odlične razstave sodobnih fotografov z vsega sveta. Njihova najnovejša razstava se osredotoča na fenomen Barbie, ki traja že šest desetletij, in njegov raznolik svet. Razstava bo v galeriji na ogled od 14. decembra do 6. januarja.

1093 Budimpešta, Ráday u. 55.

Logic Arena

Sobe pobega Logic Arena so prava pustolovščina, kjer se morate pri reševanju najbolj zapletenih ugank v okolju s časovno stisko zanesti na svojo logiko, razgledanost in soigralce. Tu lahko zakonito oropate banko, morda pa boste morali pobegniti tudi iz peklenske celice 33. Če pa ne želite igrati po zakonu, se lahko odpravite po sledi izgubljenega zemljevida v Eldorado ali pa preverite, ali se lahko rešite z območja katastrofe. Poleg vsega razburljivega dogajanja je Logic Arena tudi odlična izbira za posebne priložnosti, vključno s korporativnim team buildingom, rojstnodnevnimi zabavami, zaročnimi zabavami, dekliščinami in fantovščinami ter pobegi.

1092 Budimpešta, Bakáts tér 9.

+ 1 Mikulásgyár

Mikulásgyár do 21. decembra bogati zakladnico na trgu Bakáts, v okviru dobrodelne pobude pa so donacije dobrodošle od 9. do 21. ure. Kot poudarjajo, pomoči potrebni potrebujejo predvsem trajno hrano, dobrodošli pa so tudi izdelki za čiščenje in higieno. V podporo temu plemenitemu namenu bodo od 15. do 17. decembra na odru Tamása Somlója nastopili znani glasbeniki.

1092 Budimpešta, Bakáts tér