3 posebne trgovine z igračami v Budimpešti, kjer lahko najdete prave retro zaklade

Porcelanske lutke, svinčeni vojaki, redki modeli avtomobilov, polži, kroglice – le nekaj igrač, zaradi katerih se mnogi med nami počutijo nostalgično. Večina igrač iz preteklosti danes velja za redkost, a na srečo je v glavnem mestu še vedno nekaj krajev, kjer lahko najdete te posebne retro zaklade.

Otroška klinika

Družinsko podjetje, ki traja že več generacij in se prenaša iz matere na hčer, se skriva v majhni trgovinici na ulici Múzeum körút, kjer Judit Barta kot tretja v vrsti nadaljuje tradicijo popravila in izdelave lutk. Prva družinska izdelovalka lutk se je izšolala v Parizu in odprla svojo prvo trgovino na ulici Károly körút. Toda tudi nacionalizacija jim ni prizanesla in trgovina na bulvarju Károly je postala zadruga za popravilo lutk, zato je Juditina babica leta 1957 v Astoriji odprla majhno podjetje Doll Clinic, ki deluje še danes.

Danes nas ob vstopu v trgovino, kjer več kot 100 let star šivalni stroj Singer vdihuje novo življenje tako lutkam kot medvedkom, pričaka pravi čarobni svet. Za Judit je to skoraj nemogoče, saj pod njenimi skrbnimi rokami oživijo skoraj muzejski eksponati in sodobne lutke na baterije, ki jočejo in hodijo. Igrače oblikuje tudi sama, punčke iz najrazličnejših obdobij pa se vrstijo na policah za popravilo ali cenik in čakajo na novega soigralca.

1053 Budimpešta, Múzeum krt. 5.

Igrače Anno

V trgovini z igračami Teréz körút, ki je redkost v Evropi, že 27 let sprejemajo odrasle z otroškim duhom, ki želijo brskati po vedno bolj posebnih igračah iz otroštva svojih staršev ali starih staršev.Družinsko podjetje je ustanovila Krisztina Majercsik, ki je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja delala kot oblikovalka igrač v zadrugi v Budimpešti, pozneje pa je svoje znanje širila z obiski tematskih muzejev v Nemčiji in se učila na tujih zgledih.Ena od prvih igrač družinskega podjetja je bila gradnik Anker, z leti pa so razvili in prodali pravice za več igrač v tujino, kot je gradnik Maugli iz Pise. Zdaj, ko vstopite v trgovino, boste našli reprodukcije neobičajnih kosov iz 200-letne zgodovine industrije igrač, od izdelkov madžarske tovarne plošč do lesenih igrač, porcelanskih lutk in družabnih iger.Poleg vseh retro igrač boste v trgovini našli tudi spominke in škatlice za nakit, ki so tudi razstavni prostor za muzejske predmete.

1066 Budimpešta, Teréz krt. 54.

Trgovina z igračami Regiment

Še en zaklad na bulvarju Teréz je trgovina z igračami Regiment, kjer je ljubezen do igrač tudi družinska tradicija.Dedek Istvána Gubányija, sedanjega vodje trgovine z igračami, István Gubányi, je začel izdelovati svinčene vojake, nato pa je njegov sin začel izdelovati figurice, ki jih je oblikoval sam. Leta 2000 je bila odprta trgovina Regiment, kjer so igrače, ki so se prej pojavljale le na obrtnih sejmih, našle nov dom.Trgovina je že od samega začetka posvečena starinskim, starinskim in retro igračam ter ponuja edinstveno ponudbo unikatnih kositrnih vojakov, posebnih igrač iz diska in starih rabljenih igrač.

1066 Budimpešta, Teréz krt. 32.