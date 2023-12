7 odličnih knjig receptov iz zadnjih let za ljubitelje peke

Za mnoge ljudi je znanost peke in kuhanja hobi, zato radi od tu in tam prejmejo nove nasvete in trike. V zadnjih letih se je pojavila vrsta edinstvenih knjig z recepti, ki so v veliko pomoč v kuhinji in so celo idealna božična darila.

Van Noortwijk Laurien: Funky meals

Obstaja toliko čudovitih jedi, ki jih lahko brez skrbi jeste tudi pri najstrožjih dietah! To je pomembno videti, saj veliko ljudi ne začne spreminjati življenjskega sloga, ker se bojijo, da ne bodo nikoli več mogli jesti nič dobrega … Tisti, ki začnejo, so na začetku pogosto negotovi: kaj lahko zdaj jedo in česa ne smejo? Dobro izhodišče za vsakogar je, da poskrbimo, da bodo naši dnevni obroki temeljili na sestavinah, bogatih s hranilnimi snovmi, in da bodo vsebovali čim manj ultra predelanih živil. Tako kot na drugih področjih svojega življenja si tudi v prehrani prizadevam za ravnovesje, raznoliko prehrano s polnovrednimi živili, pri tem pa poslušam signale svojega telesa in jim prisluhnem. Prav ta pristop in svojo strast do različnih kuhinj in kuhanja bi rada delila s to knjigo – Laurien Van Noortwijk (Založba Jaffa)

Brigitta Kerek: Dom, pite, sonce

Slastna pita lahko okrona dan v katerem koli letnem času, posladka trenutke družinskega druženja in navduši prijatelje. Skrivnost je v skrbno izdelanem testu, ustvarjalno spremenljivem nadevu ter srcu in duši, s katerima je pripravljena. Bogato ilustrirana knjiga pite Brigi Kerek ponuja zanimive recepte, začinjene z avtoričinimi nasveti, od svežih spomladanskih različic do lahkih poletnih dobrot, toplih jesenskih in preprostih zimskih dobrot. Poskusite lahko, kaj nastane, če združite trpko rabarbaro in sladke jagode, skrivnost dobre marelične in jogurtove galete ter babičine jabolčne pite, okusno doživetje bučnega quicheja, obloženega s kozjim sirom, ali kako lahko malo kuhanega vina ali rženega šampanjca naredi nadev nor. (Založba BOOK)

Kirsten Tibballs: Čokolada ves dan

Avstralska kraljica čokolade Kirsten Tibballs nas z enostavnimi in podrobnimi opisi vodi skozi svoje neuničljive recepte in nas navdihuje za to sladko pustolovščino. Vse te sladice je enostavno pripraviti doma, ne potrebujemo posebnih spretnosti, koristne malenkosti, navodila in dodatni nasveti pa vam bodo pomagali, da boste s čokolado postali bolj samozavestni. Zdaj vam ne bo težko pripraviti hrustljavih čokoladnih burgerjev, sočnih kakavovih biskvitov in žametne kreme. Obvezen pripomoček za ljubitelje čokolade. In za vse ostale, ki si ne želijo ves dan jesti čokolade? (Založba Csipet)

Tamás Náray: Viva Espana – Moji najljubši španski recepti za torte

Prva kuharska knjiga Tamása Náraya – Zadnji zajtrk v Parizu – nam je predstavila francosko pecivo, tokrat pa nas avtor popelje po znanih regijah Španije z vidika španskih slaščičarjev. Skrivnost odličnosti teh slastnih peciv je v njihovi preprostosti in lahkotnosti. S soncem obsijana sredozemska pokrajina je polna sadja za ustvarjanje različnih domiselnih tort, krem in sladic, od malinovega sirovega sufleja do pomarančnega balona in rumene zajčje pite do vrhov Sierre Nevade. V tej knjigi boste našli skoraj 60 čudovitih receptov, ilustriranih z omamnimi fotografijami, avtor pa je pomislil tudi na tiste, ki ne morejo pojesti vsega… (Založba BOOK)

Tamara Cserháti: Sladki Bližnji vzhod – 53 slastnih dobrot s čudovitega Bližnjega vzhoda

Tamara Cserháti z dišečimi začimbami in posebnimi sestavinami pričara vzdušje Bližnjega vzhoda. Avtorica nas s 53 recepti povabi na pravo gastronomsko potovanje, na katerem odkrijemo kraljico judovskega peciva flodni, eno najbolj znanih sladic arabskega sveta, baklavo, ali metin čaj, ki ga postrežejo kot znak maroške gostoljubnosti. Spoznamo tudi prehranske običaje, na primer priložnosti, ob katerih so prigrizke in pijačo iz knjige postregli družini in gostom. Opisi receptov, ilustrirani s čudovitimi barvnimi fotografijami fig, datljev, kardamoma, pistacij in številnih drugih zanimivih sestavin, bodo vsakega zamikali, da bi te nenavadne dobrote takoj poskusil. (Založba BOOK)

Alex Elliot-Howery in Jaimee Edwards: v celoti

Ta knjiga je namenjena ljudem, ki živijo v vsakdanjem življenju, se trudijo na številnih področjih, vendar želijo na mizo dati domačo, hitro pripravljeno in hranljivo hrano, ki je cenovno dostopna, raznolika in trajnostna. 8 poglavij, 8 sezonskih nakupovalnih košaric in kaj je v njih: več kot 230 receptov – z alternativnimi kombinacijami okusov, da bi kar najbolje izkoristili sestavine, ki jih imate doma, s pametnimi zamislimi za uporabo sestavin, da bi manj naredili več, in z življenjsko pomembnimi zamislimi, da bi utrujeno zelenjavo, sadje, običajno zavržene izdelke in ostanke ponovno obudili k življenju. (Založba Csipet)

Zsófi Mautner: Moja vaška kuhinja

Nova kuharska knjiga Zsófi Mautner bralca popelje v poseben kraj. V hišo njenih starih staršev v Kunmadarasu, kjer ima toliko spominov na okuse. Kamor se vedno vrača s svojih mednarodnih gastronomskih ekspedicij. In kjer edinstvena kombinacija tradicije in preudarnosti ohranja kuhinjo pri življenju. Kraj, ki ga imenuje “Moja vaška kuhinja”, je resničen in simboličen. V tej lepo razstavljeni knjigi Zsófi sezono za sezono, recept za receptom bralca pritegne v vsakdan lepšega, bolj umirjenega in morda ni pretirano reči: bolj etičnega življenja. In med tem, ko smo očarani, nas čaka spoznanje. Ta varčna in domiselna podeželska kuhinja, ki sledi ritmu letnih časov, temelji na najbolj modnih načelih današnjega časa. Lokalni pridelki in izdelki, iskanje in konzerviranje, varčna uporaba dragega mesa, veliko rastlinskih jedi – vse to imamo tik pred nosom. V sončni hiši v Kunmadarasu, kjer Zsófi Mautner bralca povabi v svojo najbolj osebno knjigo doslej. (Založba 21. Század)