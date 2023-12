Čarobni svetlobni imperij v Budimpešti vas vabi na božično potovanje

Eden od najboljših krajev, kjer se lahko božično razpoložite, je božični park Lumina Christmas Park v Rimskih termah, kjer se lahko potopite v praznične luči.

Božični park Lumina je multimedijski sprehod s pravim družinskim božičnim vzdušjem, ki bo polepšal tudi najhladnejše zimske večere.

Pod vodstvom posebnih LED-instalacij si lahko ogledate, kako pismo z otroškimi željami pride naravnost do Božička, in si ogledate zakulisje dogajanja.

Vstopite v kraljestvo svetlobe in prestavili se boste v čarobni pravljični svet, kjer med drugim noč razsvetljujejo severni jeleni, Božiček in padajoče zvezde, pogosto ob spremljavi nepogrešljivih sezonskih uspešnic.

Instalacije so zasnovane tako, da izkoristijo vsako podrobnost kopališča na plaži in ustvarijo resnično edinstveno doživetje.

Pomembno je poudariti, da lahko donacije oddate na območju parka, za otroke v stiski, 50 metrov za glavnim vhodom.

Lumina Christmas Park je odprt vsak dan od mraka do 21. ure do 14. januarja 2024. In če vam vse to ni bilo dovolj, se odpravite na Palatinus Strand, kjer vas do 4. marca 2024 čaka park Lumina, ustvarjen za 150. rojstni dan Budimpešte.

Kontakt:

Lumina Park

1031 Budimpešta, Rozgonyi Piroska utca 2.

Spletna stran