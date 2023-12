Božična čarovnija v priljubljenem budimpeštanskem parku

Čarobni otok (VarázsLiget) se je odprl s svojimi prazničnimi spektakli – velikanskim čarobnim kolesom, čarobnim železnim vlakom, čarobnim vrtiljakom in čarobno kroglo – in čudovito kuliso gradu Vajdahunyad v ozadju. Otroške dejavnosti in okusni prigrizki čakajo družine do 1. januarja na najbolj pravljičnem prazničnem dogodku v Budimpešti v kraju Városliget.

Od 8. decembra 2023 do 1. januarja 2024 bodo lahko otroci in odrasli doživeli pravljični svet, odet v božično opremo, ko bodo obiskali VarázsLiget, otok raznolikosti pred gradom Vajdahunyad v Mestnem parku. Dogodek, ki ga skupaj organizirata TulipánTäfér Produkció in HG Media, ob delavnikih in koncih tedna družinam ponuja čarobni svet in razburljive otroške dejavnosti.

Čarobna krogla vas vsak dan vabi, da si izdelate svoja vilinska krila in čarobne palice. Vsak dan se vrti čarobni vrtiljak na Čarobnem otoku, za bolj pustolovske pa sta na voljo čarobni železni vlakec in velikansko čarobno kolo, z vrha pa se odpira pogled na grad Vajdahunyad in fantastičen razgled na z gozdom in drevesi obdan drsališče City Park in okolico, ki se po temi koplje v čudoviti svetlobi.

Na voljo bo tudi veliko okusnih prigrizkov: obiskovalce VarázsLigeta čakajo vroč kakav, rogljički, dišeči pečen kostanj in različne božične dobrote.

Več informacij: varazs-liget.hu