4 razkošne cerkve v Budimpešti, ki vas bodo zagotovo popeljale v božično vzdušje

Ob bližajočih se praznikih pustimo za seboj vrvež nakupovalnih središč in sejmov ter skupaj poiščimo duhovno osvežitev v najlepših cerkvah prestolnice!

Župnijska cerkev svetega Frančiška Asiškega

Cerkev na trgu Bakáts, ki je bila pred nekaj leti obnovljena od zgoraj navzdol, je zdaj spet v svojem nekdanjem sijaju, zasnoval pa jo je Miklós Ybl v eklektičnem slogu francoske romantike. Spomenik je bil zgrajen med letoma 1866 in 1879 na mestu preprostejše stavbe, ki so jo leta 1822 postavili frančiškanski menihi in je bila močno poškodovana med poplavo leta 1838, ter dvignjena na teraso s finančno podporo kraljice Elizabete. Drugo cerkev v združeni Budimpešti (reformirano skupnostno cerkev na ulici Hold so odprli leto prej) so poleg Ybla zgradili mojstri, kot so kipar Alajos Stróbl, slikarja Mór Than in Károly Lotz ter mizar Endre Thék. Cerkev, poimenovana po svetem Frančišku Asiškem, je s srednjeveško obloženimi vrati, prižnico, ki je tesno povezana s prižnico katedrale svetega Štefana na Dunaju, in z zvezdnim stropom poslikano kripto srce in duša mesta Ferencváros.

1092 Budimpešta, Bakáts tér 13.

Župnijska cerkev svete Margarete Arške v kraju Újlipótváros

Ta spomenik, pogovorno znan kot cerkev na trgu Lehel, je eden od poznih predstavnikov naše historicistične cerkvene arhitekture. Vzorčna cerkev, ki jo je leta 1933 zasnoval István Möller, ki je sodeloval tudi pri ohranjanju minareta v Egerju, zgodnjekrščanskih kapelic v Pécsu in premonstratenskega samostana v Zsámbéku, je bila porušena cerkev v Zsámbéku, ki jo je arhitekt poznal in imel rad. Njena zunanjost z debelimi zidovi in pravokotnimi stolpi zato spominja na poznoromansko obdobje, čas svete Margarete. Notranjost, ki je privlačna in pomirjujoča, je v neogotskem slogu, vendar so prisotni tudi vplivi secesije, na primer v mozaiku na vzhodnih vratih ali v steklenih oknih Miksa Rótha.

1134 Budimpešta, Szent Margit tér 1.

Matijeva cerkev

Cerkev Naše Gospe v Budi, ki je bila ustanovljena v 13. stoletju, v 14. in 15. stoletju pa razširjena v gotskem slogu, je nedvomno ena najbolj znanih stavb v mestu. V njej je bil Karel Robert okronan za kralja, v njej je imel Matija obe svoji poroki, v njej so dunajski dvorni glasbeniki izvedli kronsko mašo Franza Liszta za kronanje Franca Jožefa leta 1867 ter v njej sta pokopana Béla III. in njegova žena Ana Chatillonska. Triladijsko cerkev, ki so jo Turki in pozneje jezuiti v baročnem slogu spremenili v mošejo, je med letoma 1874 in 1896 obnovil Frigyes Schulek, ki je zasnoval tudi sosednji Ribiški bastion, v osnovi v neogotskem slogu. Restavratorska dela v notranjosti so opravili strokovnjaki, kot so Károly Lotz, Bertalan Székely in Mihály Zichy. Njegova dekoracija, od vitražnih oken do fresk in strešnikov Zsolnay na strehi, je eden najboljših primerov madžarske secesije.

1014 Budimpešta, Szentháromság tér 2.

Župnijska cerkev svete Ane v mestu Upper Water Town

”Gremo mimo nje in se zlobno nasmehnemo: vemo, da je to najlepša stavba v mestu …” – piše Antal Szerb v svojem klasičnem Vodniku po Budimpešti za Marsovce o cerkvi svete Ane na trgu Batthyány. In res, dvonadstropna cerkev z zrelimi baročnimi značilnostmi znotraj in zunaj je že več kot 200 let, od svojega dokončanja leta 1805, dominanten in nepogrešljiv del budimpeške panorame, zaradi bogato pozlačene notranje dekoracije pa po mnenju mnogih najlepša baročna stavba v Budimpešti. Cerkev, ki je bila večinoma zgrajena med letoma 1740 in 1762, ima na pročelju monumentalen kip svete Ane, mestni naslov na timpanonu in simbol Vsevidnega očesa nad njim, notranjost pa krasijo lep glavni oltarni nastavek Károlyja Beba, ki je bil v službi družine Zichy, ter dela Béle Kontulyja in C. Pálove neobaročne freske na kupoli in osmerokotni osrednji prostor, ki je redkost v Budimpešti, jo delajo posebno.

1011 Budimpešta, Batthyány tér 7.