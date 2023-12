Čarobni lovski dvorec na Zemplenskih gričih se skriva v idiličnem okolju

V čarobnih hribih Zemplén se nahaja lovski dvorec princa Ferdinanda Bretzeinheima, ki je bil zgrajen v 40. letih 19. stoletja.

Grad, ki stoji na vhodu v vasico Újhuta, je po prinčevi družini prešel v last družine Waldbott, v šestdesetih letih 19. stoletja pa ga je baron Frigyes Waldbott razširil in obnovil v zgodovinskem slogu.

Po drugi svetovni vojni je bila stavba nacionalizirana, v petdesetih letih 20. stoletja pa je bila spremenjena v počitniško naselje. Hostel je sprva oskrboval le poletno sezono, pozneje pa je postal celoletni hostel za študente, ki je prebivalcem Újhute nudil številne zaposlitvene možnosti.

V teh letih je stavba med obnovitvenimi in rekonstrukcijskimi deli izgubila svoj prvotni videz, okrašeno fasado in strešne okraske. Po spremembi režima je bilo letovišče zaprto, grad pa je postal zasebna lastnina in je do leta 2016 stal zapuščen in obsojen na propadanje.

Takrat so se na njem začela obnovitvena dela, ki so trajala skoraj dve leti, pri čemer so fasado, streho, kapelo in nekatere druge dele stavbe vrnili v prvotno stanje.

Tako je bil grad leta 2018 ponovno odprt za javnost pod imenom Hotel grad Újhuta, kjer se lahko obiskovalci sprostijo in uživajo v prijetni restavraciji.