Na stotine lampijonov odpre svet orientalske magije v budimpeštanskem živalskem vrtu

Festival lampijonov v letu zmaja bo obiskovalce 70 dni od 16. decembra 2023 do 24. februarja 2024 popeljal v barvit in čaroben svet svetlobe in senc.

Po kitajskem koledarju bo leto 2024 leto zmaja. V upanju, da bo novo leto vsem prineslo srečo, mir in zadovoljstvo, bo tudi osrednji del festivala tesno povezan s kitajskim novim letom.

Festival lampijonov v letu zmaja ne bo povabil le ljubiteljev kitajske kulture, da se od 16. decembra sprehodijo ob luni: to bo tudi odličen dogodek za družine in ljubitelje spektakularne zabave.

Na tisoče lampijonov in orientalsko vzdušje

Edinstvena razstava lampijonov vas bo skozi “čarobna vrata” popeljala v tisoče lampijonov Zigong, ki so del duhovne in kulturne dediščine, kjer se boste potopili v čudovit, edinstven in spektakularen svetlobni in zvočni šov.

Igra luči in senc obiskovalce popelje v domišljijski svet živali – vključno z velikanskimi pandami – feniksi in zmaji. Svetilke in spektakularne instalacije obiskovalce povabijo tudi na potovanje na Vzhod in jim predstavijo delček kitajske kulturne dediščine.

Pol stotine edinstvenih namestitev

Razstava je odličen način za sprostitev v hladnih zimskih večerih, saj ponuja domiselne in edinstvene instalacije za mlade in stare. Svetilke so včasih sestavljene v velike slike, drugič v 5-8 metrov visoke kompozicije, katerih del lahko postanejo tudi obiskovalci.

Razstava vključuje instalacije, povezane s kitajskim kulturnim izročilom, klasičnimi kitajskimi mojstrovinami in vzhodnimi mitološkimi zgodbami, pa tudi karibske flaminge, polarne medvede, igrive šimpanze, eksotične živali, živahno cvetje in pisane metulje.

V spektakularni svet vrta in stavbe Biodome na bulvarju Zoo lahko vstopite od 16. decembra vsak večer med 17. in 21. uro.

Tisti, ki želijo občudovati „zmaje” v živalskem vrtu, pa lahko čez dan, v času zimskega delovnega časa, obiščejo Hišo zmajev, Hišo strupov in Hišo krokodilov.

Več informacij je na voljo na strani živalskega vrta na Facebooku, če kliknete tukaj. Vstopnice lahko vnaprej kupite tukaj.