5 čarobnih družinskih dogodkov v Budimpešti za skupno praznično doživetje

Težko si predstavljamo boljše darilo od skupnih doživetij, zato vam ob bližajočem se prazniku ljubezni ponujamo 5 čudovitih družinskih dogodkov, v katerih lahko uživate.

Vrt luči

Vrt luči ELTE oživlja Alicino čudežno deželo z interaktivno multimedijsko razstavo osupljivih svetlobnih in zvočnih predstav. 250 let star botanični vrt se je pri tem sanjskem projektu povezal z organizacijo Garden of Lights, katere poljski mojstri želijo s svojimi spektakularnimi svetlobnimi zgodbami osvojiti svet. Edinstvena razstava bo odprla vrata v čarobni svet, kjer boste lahko sledili belemu zajcu in postali lik iz svetovno znane pravljice. Med sprehodom boste spoznali like iz zgodbe in občudovali nekatere znamenite scenografije. Pričakujete lahko tudi drevesa, okrašena s pisanimi pravljičnimi lučkami, in številna dih jemajoča presenečenja.

1083 Budimpešta, Illés u. 25

Piczinke Póniudvar

V Normafi je že več kot 10 let na voljo eden od najljubših budimpeštanskih živalskih vrtov. Nahaja se bolj stran od središča mesta, vendar je zlahka dostopen, in predstavlja otok miru, zato ni primeren le za družine, temveč je tudi odličen način, kako se prebiti skozi vožnjo ob koncu leta. V naravi si lahko napolnite baterije in preživite nekaj brezskrbnih ur v družbi prijaznih štirinožnih prijateljev, za katere je znano, da pozitivno vplivajo na telesno in duševno počutje. Na Piczinke Póniudvar bodo prijazni pritlikavci, lame, alpake, ovce, prašiči, pujski, črede in zajci narisali nasmehe na obraze otrok in odraslih, obiskovalce pa čakajo tudi aktivne dejavnosti.

1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 20.

Budimpeštanski cirkus: Csodaláda

Imamo odličen nasvet, če želite pustiti vrvež božične naglice za seboj in si privoščiti kakovostno preživljanje prostega časa. Obiščite budimpeštanski cirkus in si privoščite resnično praznično predstavo! Predstava Wonderland, ki bo trajala do 31. decembra, bo v odraslih prebudila otroško plat in z mislijo na najmlajše v družini navdušila občinstvo z neverjetnimi triki, humornimi klovnovskimi predstavami in vrtoglavimi akrobacijami. Podarite drug drugemu in sebi nepozabno doživetje, ki ga lahko ponudi le fascinantni svet cirkusa, in skupaj odkrijte skrivnosti čarobne škatle.

1146 Budimpešta, Állatkerti krt. 12/a

Winter Wonderland by Westend

Če bi sestavili seznam 10 najboljših stvari, ki jih je treba početi za praznike, bi se na njem zagotovo znašla čudežna dežela z vrtom na strehi Westenda. Winter Wonderland by Westend navdušuje že od trenutka, ko stopite skozi vrata, z osupljivo paleto zimskih dogodkov (koncerti, pripovedovanje zgodb, obrti), drsališčem, ogrevanim šotorom, dobrotami, ki ogrejejo dušo, in vrtiljakom, ki bo vaše praznično praznovanje naredil še posebno. Družine in skupine prijateljev, ki iščejo nepozabna doživetja, lahko obiščete tudi po božiču, do 31. decembra.

1062 Budimpešta, Váci út 1-3.

MikulásGyár

Med 1. in 17. decembrom bodo znani madžarski glasbeniki koncertirali za plemenit namen na Bakáts tér v Ferencvárosu. Izvajalci različnih glasbenih zvrsti (med njimi Barna Pély, Matiné Orchestra, Gigi Radics, DR BRS, Animal Cannibals in Viktor Varga) bodo stopili na oder v podporo nacionalno znanemu dobrodelnemu festivalu MikulásGyár, ki bo 6. decembra v Budimpešti gostil tudi Joulupukkija, laponskega Božička. Če verjamete, da prazniki ne morejo miniti brez dobrega dela, se pridružite pobudi Santa ClausYar in do 21. decembra darujte ali pa kot prostovoljci polepšajte božič tistim, ki ga potrebujejo.

1092 Budimpešta, Bakáts tér