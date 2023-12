Cserháti csámborgó: 13 čudovitih krajev za obisk in slikovitih znamenitosti v osupljivih gorah

Veličastno gorovje Cserhát v severnem delu Centralnega gorovja je čudovit del pokrajine, kjer ljubitelje pustolovščin čakajo ruševine divjih gradov, očarljive vasi, naravni zakladi in nepozabna doživetja.

Naravna pot Gyada, Szendehely

Pot Gyadai s 13 postajami med gorama Börzsöny in Cserhát je razgibana pot, polna doživetij in vznemirljivih znamenitosti, idealna za mlade in stare. Začetna točka je center za obiskovalce Katalinpuszta: od tu nekaj časa sledite zeleni oznaki T ob potoku Lósi, nato prečkajte dva mostova in pridite na širok travnik. Na jasi zavijte levo, poskrbite, da bodo vaši čevlji suhi, in stopite na promenado skozi pravljični poplavni gozd, nato pridite na drug travnik in nazaj v dolino potoka Lósi, kjer boste srečali dvižni most, preden se spustite v sotesko Gyadai, ki je del reke Naszály. Sledi le še vrhunec pohoda: 15-metrski viseči most čez globoko sotesko. Po mostu vam ne preostane drugega kot slediti državni modri poti in po eni uri se boste vrnili na izhodišče.

Hrib Látó, Vác

Če iščete pustolovščino, vredno romana, se odpravite na Naszály, hrib za mestom Vác, kjer boste našli eno najlepših razglednih točk na Madžarskem, skalni stolp 534 metrov visokega hriba Látó. Razgledna točka se tako ne imenuje zaman, saj se Vác pod goro vidi v vsakem letnem času, ponuja pa tudi čudovito panoramo na hribe Buda in Visegrád ter vrhove, ki obkrožajo ovinek Donave, zato si lahko ovinek Donave ogledate z nove perspektive. Tura se začne na Kosdu in se vrne po 10 km in 460 metrih višinske razlike.

Jezero Bánki

Mesto Bánk, ki je uro vožnje oddaljeno od Budimpešte, se je v zadnjih letih zaradi festivala Bánkitó znašlo na zemljevidu urbane mladine. Do majhnega jezera se je vredno odpraviti vse leto, saj je ta svetlikajoči se dragulj, umeščen med pobočja hribovja Cserhát, lahko prizorišče najlepših jesenskih sanjarjenj. Osem hektarjev veliko jezero obdaja pešpot, ki vodi okoli jezera, gozdnate obale pa lahko občudujete z vseh strani. Na 90 metrov dolgi obali so postavljeni ribiški pomoli.

Ruševine gradu Szandai

Na 529 metrih nadmorske višine, na enem najlepših vulkanskih vrhov Cserhata, je grad Sanda prvič pisno omenjen leta 1301. V času vladavine kralja Matije je bil v lasti ostrogomskega nadškofa, pozneje družine Báthory, nazadnje pa so ga leta 1546 zasedli Turki. Danes na trdnjavo spominjata le še ostanka starega stolpa in okrogli zidovi vodnega zbiralnika. Panorama je osupljiva in vključuje verige oddaljenih gora.

Razgledna točka Sasbérci, Buják

Na najvišji točki gorovja Cserhát stoji pravljični razgledni stolp Sasbérci, ki ga je za Erzsébet Károlyi v 10. letih 20. stoletja zgradil njen mož. V spodnjem nadstropju hiše je nekoč živela grofova družina, zgornje nadstropje pa so uporabljali kot lovsko kočo. Do petdesetih let 20. stoletja je bila razgledna hiša uporabljena tudi kot dom, od takrat pa je bila dvakrat prenovljena in dodana manjša razstava.

Stavba je odprta od aprila do oktobra ob praznikih in ob koncih tedna.

Dolina potoka Páris

V reko vrezana okamenela divjina v dolini soteske Cherkha je prehodna 350 metrov, vendar vas lahko razgled na 2-3 metre široko dolino, ki jo obdajajo 20-30 metrov visoke stene, zadrži za več ur. V glavni veji soteske, znani tudi kot Veliki kanjon Palóc, je speljana geološka pot, čez nekaj časa pa se prostor zoži in razkrije bujno rastlinje, ki raste vse višje po straneh soteske. Na sedimentnih stranskih stenah lahko odkrijete ostanke geološke preteklosti, v nekdanji rečni strugi pa ostanke drevesnih debel, tako imenovane jame drevesnih debel, ki so v Evropi zelo redke. Naša tura se konča v osupljivi zožitvi, kjer se umikajoča se skalna stena krasi z velikimi visečimi praproti.

Hollókő in grad

Hollókő, vas Palóc, ki je na seznamu svetovne dediščine, je živ primer tradicionalne oblike naselja iz 17. in 18. stoletja, tradicionalne arhitekture in vaškega življenja pred 20. stoletjem. Ob prihodu v Ófalujo, še danes naseljeno vas, nas slikovita vas, vaški muzej, pošta, muzej lutk, tkalnice, kmečka hiša in katoliška cerkev popeljejo v prejšnje stoletje. Od tu nas pot Castle Tour vodi do gradu iz 13. stoletja, kjer si lahko ogledamo razstave, ki spominjajo na srednji vek.

Razgledišče z Kéz, Felsőtold

Na jasi med krajema Hollókő in Felsőtold se nahaja razglednik v obliki roke, narejen iz odmrlih dreves, ki ga je leta 2020 zgradil Benjámin Csíkszentmihályi na pobudo konjeniškega parka Farkaskútvölgy. Do dlani razgledišča se lahko povzpnete po stopnišču s 4-5 stopnicami ali celo splezate do palca razgledišča. Ne glede na to, kaj boste izbrali, vas bo panorama valovitih hribov Cserhata prevzela.

Grad Csővári

Csővár, majhna vasica na meji z okrožjem Pest, ima srednjeveške grajske ruševine, gradnjo njegovega predhodnika pa je nekje v 13. stoletju domnevno naročil kralj Béla IV. Do ruševin na vrhu 333 metrov visokega grajskega hriba, od koder je lep razgled na hribovje Cserhát in mirno naselje Csővár, je iz središča vasi potrebna približno ura hoje. Na gradu ni urejenega počivališča, območje pa je nekoliko zapuščeno, zato je vredno biti previden pri obhodu skal, jam in sotesk – morda je prav ta nenavadna divjina tista, ki mu daje edinstven čar.

Razgledišče Prónay, Alsópetény

Pot do 26 metrov visokega razgledišča Prónay, zgrajenega na vrhu Kozjega kamna na hribu Romhányi, vodi po blagih, gozdnatih gričih. Do razglednega stolpa, ki so ga slovesno odprli leta 2017, se lahko s kratkim ovinkom pripeljete z modre poti. Naj vas ne odvrne 128 stopnic do najvišje točke, saj se lahko udobno povzpnete na visoko ploščad s počivališči in si s ptičje perspektive ogledate regijo, ki jo začrtujejo linije okoliških vasi.

Najdišče Kőlyuk-oldal, Kishartyán

Na obrobju te očarljive vasice v okrožju Nógrád radovedne pohodnike čaka nenavadna naravna tvorba. Zgodovina kraja Kishartyán sega v srednji vek, vendar ta edinstvena naravna tvorba sega še dlje. Skala, ki se razteza približno 300 metrov in je visoka skoraj 30-40 metrov, je nastala na obali morja pred 30 milijoni let, kar dokazujejo morski sedimenti in zobje morskih psov, najdeni v lažjih plasteh. V jamo vodijo strme stopnice, ki so potopljene v kamnito steno, obkrožene z ograjo in z več počivališči.

Fosili Ipolytarnóc

V kraju Ipolytarnóc se lahko sprehodite po neprimerljivem najdišču starodavnih ostankov vulkanske katastrofe izpred 17 milijonov let. Med najpomembnejšimi fosili v rezervatu so zobje morskega psa, okameneli les, odtisi listov in prazgodovinski stopinje, ki so na ogled na vrhunski razstavi. Poleg vsega tega lahko raziskujete geološko pot, skalni park in skalno pot, miocenske gozdove in sprehod po krošnjah.

3138 Ipolytarnóc, Külterület 039 hrsz.

Grad Salgó

Ta 8-kilometrski pohod po severnem delu Črta smo pustili na koncu našega priporočila. Iz središča mesta Salgóbánya vas znaka z rdečim križem in rumeno črto usmerjata do gradu Salgó, ki stoji na vulkanski planoti: tridelni kamniti grad, zgrajen po tatarskem vdoru, je skupaj z gradoma Somoskő in Fülek prvotno služil za zaščito regije. Z gradu se odpira čudovit razgled na največjo bazaltno planoto v Srednji Evropi in naslednjo postajo na poti, kamen Male čarovnice, od koder so po ljudskem izročilu nekoč v brezno metali ženske, obtožene čarovništva.