V gozdu Mecsek se skriva pravljična medenjakova hišica

Gore Mecsek v bližini Pécsa ponujajo čudovite panorame ter zanimive naravne in stavbne znamenitosti. Toplo se zavijte in odkrijte eno najbolj očarljivih gozdnih hišic v gorovju, ki je videti kot iz Grimmove pravljice.

Lovska koča v dolini Komlós, zgrajena v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja, se skriva v vzhodnem Mecseku in v jesenskem gozdu kaže svoj najbolj očarljiv obraz: od daleč vidna pritlikava koča je v lasti podjetja Mecsekerdő Zrt.

Drobna koča, ki se nahaja med krajema Zengő in Pécsvárad, je namesto iz medenjakov in ledu narejena iz kamna, streha pa je pokrita s tradicionalnim rdečim skrilavcem. Do nje pridete po cesti Pécsvárad-Magyaregregy, približno 3 km od Pécsvárada, in sicer na levo.

Kočo, za katero mnogi pravijo, da v njej živijo škrati, naj bi zasnoval gozdarski inženir Péter Scholtz, zgradil pa jo je vojvodinski tesar Petar Ilijin, ki je odgovoren tudi za bližnjo razgledno hišo Szép Ilonka, ki je doživela boljše čase.