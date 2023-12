Ponovno odprtje zimske čudežne dežele v budimpeštanskem parku s še večjim drsališčem kot lani

Zimska čudodelna dežela v budimpeštanskem parku, Ledeni svet, že tretjič odpira svoja vrata za javnost. Letos bo osrednje drsališče ponudilo več kot 2 000 kvadratnih metrov drsalnih površin in številne novosti.

Ledeni svet ponuja resnično posebno vzdušje, kjer se opojni poletni spomini srečujejo z novimi zimskimi doživetji. Od 1. decembra do 4. februarja bo budimpeštanski park ponovno zamrznjen, obiskovalci pa bodo lahko plesne čevlje zamenjali za drsalke.

Park, eden najbolj atmosferičnih božičnih pravljičnih svetov v državi, ponuja edinstveno vzdušje ter številne nove in razburljive dejavnosti.

Pravljični svet, zamrznjen v ledu

Največja novost v svetu ledu je drsališče, ki se je spremenilo tako po obliki kot po velikosti: več kot 2 000 kvadratnih metrov drsalne površine in več novih elementov, vključno z romantičnim mostičkom in posebnim pultom za zimsko pijačo.

Tudi letos bodo družinske, sezonske in dnevne vstopnice na voljo na spletu in na kraju samem. Seveda bodo na voljo tudi popusti za učitelje, študente, starejše od 65 let in prebivalce okrožja IX, medtem ko je vstop za otroke do 6. leta starosti brezplačen.

Letos si bo mogoče na kraju samem izposoditi drsalke, manj samozavestni drsalci pa si bodo lahko v oporo pri drsanju vzeli ledene pingvine.

Polnjenje med drsanjem

Za tiste, ki se utrudijo od drsanja, je na voljo tudi prenovljena ponudba hrane in pijače. Poleg posebnih toplih osvežilnih napitkov in mesnih jedi bodo vegetarijanci našli tudi odlične prigrizke, kot so obložene sirove kroglice in čebulni obročki.

Tudi sladokuscem ne bo treba daleč, saj bodo v Ledenem svetu na voljo krofi in churros, ki bodo v zimo prinesli malo poletja.

Otvoritveni vikend, poln dejavnosti

Otvoritveni vikend 1. decembra bo postregel s klasično praznično glasbo, 2. decembra pa se bo vrnil cesar retro vrta DJ Thomas in Ledeni svet spremenil v pravo ledeno diskoteko. Družine z majhnimi otroki bodo 3. decembra lahko uživale v vrnitvi zimskega sorodnika Pöttömkert vrta, PöttömParty zabave, z igrami ter umetniškimi in rokodelskimi izdelki za otroke.