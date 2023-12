Kaj je novega v Budimpešti: 8 krajev, ki jih lahko odkrijete v mestu

Decembra so na gastronomski zemljevid Budimpešte dodani novi odlični kraji. Raziščite jih, če si boste v prihodnjih tednih zaželeli nekaj posebnega!

Boutique Bakery & More

Ekološko pecivo brez glutena, očarljivi cvetlični šopki, ročno izdelani izdelki madžarskih oblikovalcev in posebne darilne škatle, skrbno sestavljene z ljubeznijo – to je le nekaj stvari, ki jih ponuja čudovita in gurmanska pekarna Boutique Bakery & More, ki se je odprla le streljaj od Verižnega mostu. Tu boste našli nekaj za tiste, ki imajo raje zavestno prehrano, naravno kozmetiko, sveže praženo kavo ali biodinamična peneča vina.

1013 Budimpešta, Lánchíd utca 11.

Zazie Bistro&Bar

V pritličju kampusa MOL s pogledom na zaliv Kopaszi je svoja vrata odprla bistro-restavracija Zazie Dániela Bírója, ki se je skupaj z očetom Lajosom Bírójem izobraževal na švicarski akademiji za kulinariko. Kuhinja, ki meša francoske kulinarične tehnike s spomini na otroštvo in virtuozno uporabo sestavin, očara naše brbončice z dobrotami, kot so tartare transilvanske postrvi, palačinke Hortobágy, postrežene s kislo smetano iz oljčnega olja, ali makov kremni sir z meringo, da ne omenjamo menija zajtrka in tedensko spreminjajoče se ponudbe poslovnih kosil!

1117 Budimpešta, Dombóvári út 28.

OPIUM Restaurant & Bar

OPIUM je nov lokal ekipe, ki je ustvarila restavracije Sáo, KHAN in QUI, in ponuja okusen vpogled v raznolike gastronomske tradicije Indokine (zdaj Laos, Vietnam in Kambodža), francoske kolonije med letoma 1887 in 1946, s francosko-vietnamsko fuzijsko kuhinjo, preoblečeno v sodobno preobleko. Koncept delitve krožnika nas varuje pred zadrego zaradi obilice, tako da lahko brez težav poskusimo vse jedi, ki nas navdušijo, eksotična in ustvarjalna izbira koktajlov, ki spremlja meni, pa zagotavlja, da bo vse, kar izberemo, dobro teklo.

1051 Budimpešta, Arany János utca 13.

Ichigo

Zdrava hitra hrana je z obilnimi suši zvitki in obilnimi poké skledami nova modna muha v zabaviščnem okrožju Ichigo, novem lokalu, ki vzbuja vzdušje azijskih mest 21. stoletja. V bistroju z ulično prehrano, ki ponuja brezglutenske, brezmlečne in veganske jedi, izstopata steak roll z domačim aiolijem s tartufi in svežo japonsko zelenjavo ter veganska skleda Mega Avocado, ki bo popestrila še tako dolgočasen delavnik. Če vas bo v vrvežu ulice King Street, kjer se vrtijo giroji, pice in rezine, spet zagrabila lakota, se odpravite v Ichigo!

1061 Budimpešta, Király utca 40.

Restavracija Fekete Holló

Domači okusi, prijazna postrežba, prijazne cene, karirasti namizni prti, široka izbira žganih pijač in družinsko vzdušje. Če za srečo ne potrebujete več kot to, potem boste v restavraciji Fekete Holló Kisvendéglő v Budavárju zagotovo lebdeli na oblakih! Legendarna restavracija iz šestdesetih let prejšnjega stoletja je po desetletju premora ponovno odprla svoje prostore s prenovljeno jedilnico in madžarskimi klasikami, kot so kmečka piščančja juha, svinjska štruca ali lečna juha s prekajeno klobaso in sočno svinjsko obaro. Celo kralj Matjaž bi odobraval!

1014 Budimpešta, Országház utca 10.

Bistro ADAM

Zsolt Haraszti, pokojni šef kuhinje Société in tretjeuvrščeni na tekmovanju Bocuse d’Or 2020, je odločen, da bo madžarski kuhinji povrnil nekdanjo slavo. Da bi dosegel svoj cilj, brez oklevanja poseže nazaj v babičino knjižico z recepti, da bi stare znance, ki jih je tam našel, prenesel na naše krožnike in v 21. stoletje, pri čemer uporablja najboljše sestavine, ki jih lahko najde. Rezultat tega plemenitega prizadevanja je bistro ADAM, ki se med drugim loteva povprečnosti s piščancem na papriki, divjim prašičem in enolončnico iz zelenega graha. Spoiler: uspešno.

1013 Budimpešta, Lánchíd utca 7-9.

Bar Bizarre

Na dvorišču Ensa, kultnega azijskega fusion puba-restavracije v okrožju VIII, se bo na ulici Baross Street nahajal nov vinski bar. Bar Bizarre s francoskim imenom je bar novega vala, osvetljen s svečami, rdeče-črno obarvan, z golimi opečnimi stenami, s poudarkom na naravnih vinih, vključno z domačimi, avstrijskimi, nemškimi in francoskimi. Poleg neoporečnih belih, rdečih in mehurčkov so na voljo različna sadna žganja, vermute in piva ter nekaj prigrizkov za vzdrževanje reda, ki jih lahko uživate ob spremljavi vedno boljše glasbe.

1082 Budimpešta, Baross utca 85.

Hÿgge Bistro

Hygge je beseda v danskem in norveškem jeziku in v grobem opisuje čustveno stanje, ki ga človek doživi na hladen, temen zimski večer, ko se stisnjen pod odejo v toplini doma srka vroče pijače z družino ali bližnjimi prijatelji. Takšno je vzdušje v bistroju Hÿgge ob vznožju Rožnega griča, kjer vam veganske jedi iz majhnih sestavin, slastni okusi, kava Arch&Beans ter hladno stisnjeni zelenjavni in sadni sokovi pomagajo prebroditi mrzle dni.

1027 Budimpešta, Frankel Leó út 20.