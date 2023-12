8+1 adventni vodeni sprehodi po Budimpešti za praznično razpoloženje

V našem naslednjem priporočilu boste tokrat odkrivali zakulisne skrivnosti naše ljubljene prestolnice v praznični preobleki in v duhu prazničnega pričakovanja.

Skrinjica z dragulji prestolnice – sprehod po adventnem bazarju

Vsako soboto in nedeljo v decembru, vse do 23. decembra, boste lahko odkrili eno od skrinjic z dragulji prestolnice, mojstrovino Miklósa Ybla. Na sprehodu boste med drugim spoznali zgodovino neorenesančnega kompleksa stavb Várkertovega bazarja od njegovega rojstva prek uničenja do danes ter življenjsko zgodbo njegovega oblikovalca. Seveda se mu boste želeli pridružiti tudi vi, če si želite najlepših spominov na čas, ki ste ga preživeli v Ifiparku.

Sprehod bo potekal 2., 3., 9., 10., 16. in 17. decembra.

Pesmi, skrivnosti, razpoloženja – adventni sprehod po zgodovini stavb z Jánosom Lackfijem

Vsaka stavba ima skrivnostno zgodovino in veličastna stavba Pesti Vigadó ni nobena izjema. Na prvo adventno nedeljo, 3. decembra, bodo potekali trije adventni sprehodi po zgodovini stavb, ki jih bo tokrat vodil János Lackfi. Na 60-minutnem sprehodu, ki se bo začel ob 11.00, 13.30 in 15.30, boste spoznali usodo predhodnika stavbe in zakaj so se nekatere zamisli za nastanek madžarskega Rdečega trga porodile prav tu. Poleg raziskovanja skritih znamenitosti se lahko s poezijo spravite tudi v razpoloženje za prihajajoče praznike.

Datum sprehoda: 3. december ob različnih urah

Stari božič v grajski palači Buda

3. in 10. decembra ob 10. uri dopoldne bodo na božično obarvanem sprehodu Greetings from Budapest v grajski palači Buda zaživele lokacije iz knjige „Kralji so spet doma”. Na ta dva decembrska dneva se boste lahko dve uri sprehajali po palači, odkrivali, kako je kraljeva družina preživljala božični večer v Budi, spoznali navade Habsburžanov pri obdarovanju in prižiganju drevesc ter dobili vpogled v božične praznike telesnih stražarjev v tridesetih letih 20. stoletja in kako so prebivalci palače doživljali božični večer leta 1944.

Datumi sprehodov: 3. in 10. december.

„Snookumi in ropotajoči stroj”

Madžarski muzej trgovine in gostinstva vas 5., 13. in 19. decembra vabi na božični sprehod skozi preteklost. Potopili se boste lahko v zgodovino gostinstva, ki je tako tesno povezana s prazniki, in spoznali božične priprave v času srečnega miru. Izvedeli boste tudi, kaj točno je bilo potrebno za pripravo štrukljev in zakaj je bil stroj za lizike nepogrešljiv. Za prijavo na sprehod pišite na muzeumpedagogia.mkvm@gmail.com do 18. ure dan pred izbranim datumom.

Datumi sprehodov so 5., 13. in 19. december.

Adventus Domini – Luč v najtemnejšem času leta

Verjetno se vsi strinjamo, da je konec leta resnično poseben čas. Ekipa javnih del v Budimpešti vas bo 6. in 16. decembra popeljala na adventni sprehod skozi praznični čas. Na dvournem sprehodu, ki se bo začel na Frančiškanskem trgu in bo obdan z mestnimi lučmi, bodo oživela ljudska izročila in zgodbe, povezane z božičnim ciklom. Spoznali boste tudi božične običaje drugih religij in kultur ter kako doživljajo najbolj poseben in najtemnejši čas v letu.

Datumi sprehodov: 6. in 16. december.

Adventni sprehod s kuhanim vinom in medenjaki.

V pričakovanju prihajajoče druge adventne nedelje se lahko 9. in 10. decembra z ekipo Cobblestone Budapest Walks odpravimo na prijeten sprehod po mestu. Program se bo začel ob 15.30 in bo osredotočen na zgodovino božiča v Pešti. Izvedeli boste, kdaj je bilo v Pešti postavljeno prvo božično drevo, spoznali pa boste tudi božične običaje v času srečnega miru. Praznične luči mesta boste lahko občudovali od bazarja na grajskem vrtu do bazilike, s kuhanim vinom in medenim pecivom v roki.

Datumi sprehodov.

Wekerlei Advent

10. decembra vas Wekerletelep vabi na 1,5-urno potovanje skozi čas v posebnem vzdušju. Na drugo adventno nedeljo se lahko v prazničnem vzdušju sprehodite po predmestnih ulicah in hkrati odkrivate zgodovino, pomembne osebnosti in edinstveno arhitekturo mesta Wekerletelep. Program je kot nalašč tudi, če si v adventni naglici želite malo miru in tišine ali vpogleda v zakulisje visokih stavb kolonije. Čeprav ni snega, je dobro vzdušje zagotovljeno!

Datum sprehoda: 10. december.

Božič v starih časih – praznični izlet z ladjo

Ekipa Imagine vas bo 8., 15. in 22. decembra očarala z zares izjemnim programom. Božič v starih časih, praznični izlet po mestu, ki vam bo med plovbo po Donavi pričaral pretekle božične praznike z nove perspektive. Program bo vključeval praznične zanimivosti iz zgodovine mesta, še nikoli slišane božične zgodbe in interaktivno raziskovanje s pomočjo igralcev. Če boste dovolj pozorni, boste morda odkrili tudi kakšno družinsko skrivnost! Ta vznemirljiva pustolovščina je odlično darilo, boni pa so brez roka veljavnosti, zato jih lahko uporabite kadar koli!

Datumi programa so 8., 15. in 22. december.

+1 stolp Marije Magdalene

Po vzdušnem, prazničnem sprehodu po Budinskem gradu, občudovanju luči prestolnice z Ribiškega bastiona in promenade Tóth Árpád se je vredno odpraviti proti trgu Kapistrán. Najstarejša stavba na trgu, gotski stolp Marije Magdalene, pripoveduje zgodbo o 600-letnih stiskah, v njegovih stranskih kapelah pa so vsak mesec na ogled sodobne razstave. Panoramska razgledna ploščad stolpa, ki je ponovno odprta od leta 2017, vsak dan med 11. in 16. uro vabi obiskovalce na še bolj čudovit razgled na praznično prestolnico.

1014 Budimpešta, Kapisztrán tér 6.