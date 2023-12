5 senzacionalnih gledaliških predstav v Budimpešti, ki jih to zimo ne smete zamuditi

V zimski gledališki sezoni v Budimpešti vas čakajo tako zimske pravljice kot dolgo pričakovane predstave. Izberite predstavo za vso družino ali pa se v gledališče odpravite sami ali v paru – noč si boste zapomnili!

Snežna kraljica

Decembra in januarja bo predstava Snežna kraljica gledališča Turay Ida nepogrešljiv družinski dogodek. Gledališka priredba, zvesta izvirni Andersenovi pravljici, bo gledalce popeljala v pravo zimsko čudežno deželo, kjer bodo lahko skupaj z glavno junakinjo Gerdo odkrivali skrivnosti bleščeče ledene palače. Očarljiva zgodba se odvija v zasneženem svetu, kjer moč prijateljstva in ljubezni premaga vse. Predstavo, ki bo očarala tako mlade kot stare, je režiral in glasbo zanjo napisal Péter Győri, v vlogi Snežne kraljice pa nastopa Tímea Vanya.

Gledališče Turay Ida | 2, 26. december 2023, 13. januar 2024.

Amadeus

Igra o nenavadnem odnosu med Antoniom Salierijem in Wolfgangom Amadeusom Mozartom je bila v gledališču Pesti premierno uprizorjena konec novembra, občinstvo pa jo je v tej sezoni čakalo na trnih. Glavni vlogi sta odigrala dva izjemna umetnika. Attila Vidnyánszky, ki igra Mozartovega najmlajšega sina. Uprizoritev v režiji Géze D. Hegedűsa poskuša odgovoriti na eno od univerzalnih vprašanj sveta, in sicer na podrobnosti o odnosu in sobivanju učene obrti in neprimerljivega talenta. Predstava temelji na igri Petra Shafferja.

Pesti Színház | 5., 9., 10., 12., 20. december 2023, 5., 6., 28. januar 2024.

MILF

Zmagovalna predstava letošnjega tekmovanja Staféta občinstvu obljublja resnično intimen trenutek. Novembra je bila v Jurányijevi hiši predstavljena „na skrivaj avtobiografska” drama Kata Petőja, v kateri dobimo vpogled v družbeno dojemanje razmerja, v katerem je ženska veliko starejša od moškega. Igralkin partner – tako na odru kot v zasebnem življenju – je Barnabás Rohonyi, ki je od nje mlajši skoraj 20 let. Igro z dvema igralcema je režiral in koreografiral Krisztián Gergye, besedilo pa sta napisala Viktor Kovács in Dominik Kovács na podlagi intervjujev z igralko.

Jurányi Ház | 12. december 2023, 19. januar 2024.

Tisoč in ena noč

Letos poleti je na Szeged Open-Air Festivalu velik uspeh doživel svetovni muzikal Tisoč in ena noč z besedili in glasbo Péterja Gesztija, Andrása Monorija in Istvána Tasnádija. Budimpeštansko občinstvo si lahko to čarobno predstavo v režiji Tamása Juronicsa prvič ogleda v Madžarskem gledališču. Nepozabni liki nemega džinsa, lepe Seherezade in Jafarja – ki si grize nohte – humorni prizori, orientalska magija in osupljiva scenografija več kot dve uri trajajoče glasbeno-plesne predstave obljubljajo nepozaben večer.

Madžarsko gledališče | 28.-31. december 2023, 15.-16. januar 2024, 25.-31. januar 2024.

Luskavec na ledu

Med 28. in 30. decembrom se bo zgodil izjemen božični čudež v čarobni ledeni predstavi svetovno znanega baleta Luskalnik. Po desetih letih se Luskalnik na ledu s Szilvio Péter Szabó vrača na Madžarsko, tokrat v Vasas Ice Centre. Ta zimska čudežna dežela, kot nalašč za družine, prikliče vzdušje preteklih božičnih praznikov in zagotavlja nepozabno zabavo za mlade in stare. Ne zamudite te senzacionalne ledene revije, ki vas bo v dveh 45-minutnih predstavah zagotovo popeljala v praznično zabavo.

Vasas Centrum | 28., 29. in 30. december 2023.