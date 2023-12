7 odličnih krajev v Budimpešti, kjer se lahko ogrejete z božanskim kuhanim vinom in punčem

Sezona kuhanega vina in punča je uradno tu: čas je, da preverite najboljše kraje v Budimpešti za še posebej okusno doživetje.

Jónás Craft Beer & Food

Neizogibno gastronomsko središče v parku Bikás v XI. okrožju je kraj, kamor se poleti odpravite po ledeno hladno kraft pivo, pozimi pa po kuhano vino in vroč jabolčni punč. K vročim dušam nedvomno sodijo burgerji Jonas, a tudi dnevne specialitete so polne dobrot.

1119 Budimpešta, Vahot u.

Restavracija Normafa Síház

Čeprav je restavracija Normafa Síház prenovljena zunaj in znotraj, se topla gostoljubnost in zimski meni toplih napitkov nista spremenila. Po sprehodu po smučišču Normafa se je prijetno sprostiti v zavetju restavracije Normafa Síház, kjer lahko uživate v kozarcu kuhanega vina in izbranih okusnih dobrotah.

1121 Budimpešta, Eötvös út 59.

fekete

V neizogibnem kavnem raju Múzeum körút si lahko vsak dan polepšate s skodelico vročega jabolčnega punča, začinjenega z rakitovcem, v lokalu black. Samo en požirek je potreben, da se sivi zimski dnevi zdijo veliko lepši.

1053 Budimpešta, Múzeum krt. 5.

360 Bar

V skladu s tradicijo je bar 360, ki ponuja čudovit panoramski razgled na Budimpešto, odprl novo sezono z nastopom hladnega vremena. To obdobje je seveda prineslo sezonski meni toplih pijač, vključno z odličnim kuhanim vinom in za gurmane kuhanimi koktajli.

1061 Budimpešta, Andrássy út 39.

Asztalka

Za vsak siv, mračen dan je rezina torte in vroč punč v priljubljeni slaščičarni Tabán zdravilo za vse. Asztalka na ulici Döbrentei ponuja dva okusa te začinjene in sadne pijače: jabolčni in robidni, brez sladkorja in aditivov.

1013 Budimpešta, Döbrentei utca 15.

Klauzál Deli Coffee & Wine Shop

V trgovini Klauzál Deli Coffee & Wine Shop so skodelica kave, košček torte in vrček kuhanega vina, ki ogreje telo, še boljši. Po prijetnem, napolnilnem vzdušju in pijači, ki ogreje dušo, vam ni treba iti daleč, če iščete poslastico za domov.

1072 Budimpešta, Klauzál u. 11.

Retro Lángos Budapest

Po dolgem sprehodu po središču Budimpešte se lahko sprostite s sveže pečenim lángosom in vrčkom parnega kuhanega vina, kar še nikoli ni bilo tako dobro! Retro Lángos Budapest na cesti Bajcsy-Zsilinszky, ki pozimi in poleti ponuja nešteto palačink, je sezonski izbor, ki ga je v zimskem času vredno poskusiti večkrat.

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 25.