Adventni sejem v Esztergomu odpira svoja vrata z glasbenimi božičnimi drevesci in drsališčem

Esztergomski adventni sejem bo svoja vrata odprl 1. decembra, kjer se bo običajni lokaciji prejšnjih let – Széchenyi tér – pridružila ulica Simorja Jánosa za pešce, tako da bo v zgodovinskem mestnem jedru obiskovalce sprejel pravi adventni mestni sprehod.

Letos poleg običajnih spektakularnih instalacij na prostem in svetlobnih vrvic, ki obdajajo celotno mestno jedro, pripravljajo še nekaj novega: pozdravljajo vas z adventnimi glasbenimi drevesci, ki – od 80. let prejšnjega stoletja do danes – oživljajo najbolj priljubljene božične pesmi. Tako lahko poleg danes svežih, bolj znanih melodij obujamo najlepše spomine iz otroštva tudi ob božičnih pesmih starih časov.

Od 1. decembra do 7. januarja je na Széchenyijevem trgu vsak dan pol tisoč kvadratnih metrov veliko umetno drsališče in izposoja drsalk, za ljubitelje športov na ledu pa pripravljajo tudi poseben dogodek, kot je hokej na ledu, predstavitveni dan curlinga. , plesna predstava na ledu pa popestri program.

Z mislijo na mlajšo starostno skupino vsak petek zvečer organizirajo glasbeno zabavo na ledu, začinjeno z DJ-jem, poleg tega pa do 24. decembra v mestu pripravljajo še 50 adventnih programov.

Letošnji adventni sejem bo poleg gastronomske pestrosti izstopal tudi po vseskozi obnavljajoči se rokodelski ponudbi: okusili boste lahko ročno izdelane hamburgerje, dimljene jedi, trobentače po transilvanskem receptu, edinstvenega prodajalca kostanjev, punče in ogromno toplih napitkov. !

V štirih počitniških vikendih pripravljajo nešteto brezplačnih koncertov in predstav, med drugim bodo nastopili Božični angeli Operett-Musical Voices Company, nastopili bodo Duka Jazz Session in Jazzformers, domače vrtce in šolarje pa čaka božična predstava.

Letos bo posebna pozornost v programski ponudbi namenjena otrokom, saj družine čakajo koncerti Alme Együttes, Kiskalásza Zenekarja, Fruzsine Kovácsovics in Masni és Pocó. Poleg vsega tega pa vabljeni na resnično interaktiven sprehod, na katerem oživi zgodovina mesta.

Več informacij najdete na Facebook strani adventnega sejma Esztergom ali na spletni strani Visit Esztergom.