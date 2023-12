7 čarobnih Božičkovih vlakov in jelenov ekspres leta 2023

Začela se je že prodaja vstopnic za Božičkove male vlakce 2023, zato če tega ne želite zamuditi, si oglejte našo ponudbo in izberite najlepši praznični ekspres za december.

Božičkov vlak iz Diósgyőra // Miskolc-Lillafüred (30. november – 10. december 2023)

Letos bo družine pričakalo čarobno pravljično kraljestvo v čudovitem Lillafüredu, kamor bi lahko prispele celo z Božičkovim vlakom iz Miskolca. Po polurni vožnji z vlakom otroke čaka pravljična igra in razdeljevanje Božičkovih paketkov, ki lahko na tem pustolovskem popotovanju srečajo tudi Božička!

Čakanje na Božička // Zsuzsi Erdei Vasút, Debrecen (2. december 2023)

Lokacija programov je začetna postaja Zsuzsi Erdei Vasút (Ruyter utca 1.). Več podrobnosti bo kmalu objavljeno na Facebook strani železnice.

Santa Claus Express // Park zgodovine madžarske železnice, Budimpešta (2. december 2023)

Najljubši družinski program adventnega časa Mikulás Expressz je spet tu! Park železniške zgodovine bo v soboto, 2. decembra, odprl svoja vrata v dobrodošlico Božičku s koncertom Alma, čarovniško predstavo, adventnimi ročnimi izdelki, igrami in neomejenimi vožnjami z vrtnimi vlakci!

Santa Claus Express // Gozdna železnica Nagybörzsönyi (2.–3. december 2023)

2. in 3. decembra bo Božiček obiskal gozdno železnico Nagybörzsönyi, preden bo začel svojo pot okoli sveta. Ob tej priložnosti bodo med Nagybörzsönyjem in Kisirtásom vozili 3 vlaki na dan. Med našim izletom bo z nami potoval tudi Božiček, ki bo dobrim otrokom razdelil številna darila. Priložnost bo za igranje in petje s krampusom, kar bo starček z veliko brado nagradil z majhnim darilom.

Száncsengő Express // Državna gozdna železnica Pálházi (2.–3. december 2023)

Pálházi Száncsengő Expressz začne svojo pot v soboto, 2. decembra, in nedeljo, 3. decembra! V izobraževalnem centru Eco-Aware v Rostallu vas pričakuje Božiček, ki vas bo pogostil s paketom za vse tiste, ki bodo zmogli premagati ovire Božičkovega izziva. Program vključno z vožnjo z vlakom traja 3 ure, prijave pa so možne do 27. novembra.

Reindeer Express // Királyréti Forest Railway (2.–3. 9. december 2023)

Letos bodo 2., 3. in 9. decembra Királyrét obiskali Božiček in njegovi prijazni, veseli pomočniki. V svoji vrečki bo imel vse dobrote, s katerimi želi presenetiti otroke, ki pridejo sem. Na Királyrétu bodo na voljo tudi kuhano vino, topel čaj in palačinke, ki jih bo mogoče pojesti v ogrevanem avtomobilu, otroci pa bodo tukaj imeli možnost risati in barvati. Prijava ni obvezna, prednaročilo ni možno.

Vál-völgy Božičkov vlak // Felcsút (9.–10. december 2023)

Mala železnica Vál-völgyi pripravlja celodnevno zabavno, praznično dogajanje za mlade in stare. Letos družine sprejemajo v še večjem prostoru, z ogrevanim koncertnim šotorom, seveda pa bo lahka železnica tudi letos odeta v praznična oblačila, saj bodo lokomotivo in vagone krasile veličastne razsvetljave, na voljo pa so tudi tudi veliko programov za otroke med potjo in v ogrevanem šotoru na železniški postaji Felcút!