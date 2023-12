5 nepogrešljivih počitniških programov v Gödöllőju ta advent

Mesto, ki je iz Budimpešte enostavno in hitro dosegljivo z avtomobilom in javnim prevozom, je tudi letos odeto v praznično okrasje in že božično razpoložene pričakuje z neštetimi razburljivimi in čarobnimi programi.

Božična hiša

Če je to advent, potem je to Karácsonyház, saj neverjetna božična pravljična dežela ni le priljubljena počitniška destinacija tamkajšnjih ljudi, ampak je zelo priljubljena tudi po vsej državi. Pravljični imperij v osrčju mesta se je začel kot družinsko podjetje: od leta 1999 je deloval v eni od stavb takrat obnovljenega grajskega vrta, nato pa se je leta 2018 preselil v stavbo Várkapitányi lak, ki jo lahko opazimo že iz daleč zaradi osvetljenih okraskov, vrtiljak, ki obuja stare čase, in Disney, zahvaljujoč stojnicam, ki osramotijo filme.

Hiša, ki si jo lahko ogledate brezplačno, je hkrati znamenitost in sejem, kjer poleg klasičnih rdeče-zlatih okraskov za drevesce in okraskov v obliki orehov v nenehno spreminjajočem se in posodobljenem inventarju najdete najbolj ekstravagantne dekoracije. Zahvaljujoč ogromni zunanji mizi, ki je ena glavnih atrakcij, zaživi pravi zimski pravljični svet, manjkalo pa ne bo niti programa: poleg obiskov dedka Mraza in Grincha organizatorji pripravljajo tudi številne obrtne dejavnosti.

2100 Gödöllő, Szabadság út 2.

Adventni likovni dnevi

Tradicionalni sklop programov bo seveda tudi letos potekal po zaslugi Hiše umetnosti, zato bo središče mesta med 9. in 22. decembrom ponovno prevzel adventni vrtinec in vonj po kuhanem vinu ter krhko pecivo. Poleg sejma neponovljivih rokodelskih izdelkov ne izostanejo tudi zimske dobrote, pester program in presenečenja pa popestrijo ponudbo za nepozabno božično doživetje.

2100 Gödöllő, Szabadság út 6.

Palm hiš Božič

Palmova hiša kraljevega gradu Gödöllő, ki vse leto deluje kot vrt, se v adventnem času odene tudi v božično okrasje, kjer zaživi pravi božični pravljični svet. Skrit v skritem kotičku grajskega vrta lahko poleg številnih domiselnih in razkošnih dekorjev izbirate tudi med številnimi ljubkimi spominki, posebnimi lampijoni in zimskimi dobrotami. Zunaj stavbe vas čaka sejem božičnih drevesc, vreden lokaciji.

2100 Gödöllő, Martinovics Ignác utca 2/a

Adventni orgelski večeri

Organisti iz Gödöllőja pripravljajo zares edinstven program, saj bodo vsak adventni petek s pričetkom ob 18. uri slovesno odprli nove orgle luteranske cerkve. V sklopu brezplačnega programa lahko prisluhnete nastopom štirih izvajalcev, da bodo praznične priprave še toliko bolj posebne.

2100 Gödöllő, Petőfi tér, Evangeličanska cerkev Gödöllő

Adventni grajski dnevi

16. in 17. decembra praznično okrašen kraljevi grad Gödöllő obiskovalce vabi na praznično potovanje skozi čas. Ob dvodnevni programski seriji se spomnimo sedemdesetih let 19. stoletja, ko je kraljeva družina rada preživljala čas znotraj obzidja palače, intimno, ob praznovanju božiča. Med vikendom se lahko udeležite številnih stalnih programov, od ročnih del do občasne razstave »Zakladi Schönbrunna«, seveda pa ne gre manjkati niti božičnega sejma, kuhanega vina in pečenega kostanja. Med pestrim spremljevalnim programom pa lahko izbirate med otroškimi predstavami, kakovostnimi koncerti in zgodovinskimi vodenji v živo.

2100 Gödöllő, grad Grassalkovich