Od gradu do gradu v Mecseku: Impresivne pohodniške poti razkrivajo zgodovinske zaklade gora

Mecsek, ki ga lahko imenujemo tudi skrinjica z dragulji Prekodonavja, navdušuje vsakega pohodnika posebej s slikovitimi panoramskimi točkami, osupljivimi naravnimi in geološkimi zakladi ter divjimi, pravljičnimi dolinami. Dih jemajoče in hkrati avanturistične pohodniške poti radovednim pohodnikom razkrivajo nekdanje gradove in grajske ruševine.

Pustolovsko družinsko potovanje po podeželju Máré-vár

Legenda pravi, da je pred mnogimi, mnogimi stoletji pogumnega Máréja vojna odpeljala od doma, kjer je morala njegova lepa žena več let živeti sama. Toda medtem je pogumnega Miklósa, ki je živel v sosednji hiši, jezilo, da sta grad in njegova žena ostala brez gospodarja, zato je vse pogosteje obiskoval Máréjev grad. To je obrodilo sadove v osebi punčke, ki jo je vračajoča se pogumna Máre takoj vrgla v ječo, sosednji grad pa s topom razstrelila v prah. Pod ruševinami sta žena in njen ljubimec zaspala v večni spanec, a je žena pred smrtjo preklela hčerko za njeno rojstvo. Od takrat naprej se globoko v gori skriva deklica, rojena iz goljufive romance, ki se vsakih 77 let pojavi ob zori rdečih binkošti ob potoku doline Maré.

Prepletena z legendami, domnevno XIII. Trdnjava, zgrajena v 19. stoletju, še vedno izstopa kot pravi zaklad iz severnih verig Mecseka. Čeprav si lahko obnovljeni grad in njegove eksponate v zimskem delovnem času ogledajo le predhodno prijavljene skupine, velja izpostaviti tudi 5,6 km dolgo krožno turo po Grajski dolini. Lahka, a avanturistična tura nas s parkirišča Ključnice Kadarka popelje po vzdušnih poteh, slikovitih gozdnih cestah in ozkih stranskih dolinah v svet Grajske doline.

Čarobna tura po soteski do gradu Szászvár

Iz središča mesta Vékény se lahko po znaku Z+ spustimo v gozd z divjim romanom, kjer se lahko sprehodimo ob potoku in pridemo do vhoda v jarek Csepegő. V dolini potoka se tukaj – že pri tabli Z● – pravljično podeželje razrežejo bučeči slapovi, dolina pa postaja vse ožja in počutiš se, kot da tavaš v kanjonu. Le pokrajina se postopoma mehča, dokler se ne sprostimo na travniku, opremljenem s klopmi, mizami in prostorom za pripravo kotlička.

Od tu se naša pot nadaljuje po znaku P+ v čudovitem gozdu doline Ól, se peljemo med stavbami nekdanjega rudnika, nato pa prispemo do glavne znamenitosti naše ture, gradu Szászvár. Vredno si je podrobneje ogledati XIV. grad, zgrajen v 19. stoletju, saj o zgodovini trdnjave pripovedujejo razstave v notranjosti. Ko se vživimo v grajski svet, nas tabla Z◼ popelje nazaj do jarka Csepegő, od koder sledimo turistični cesti Z + in izstopimo pri Vékény.

Podvojitev v vzhodnih mecih

Tudi v XI. Grad, ki se dviga proti Mecseknádasdu, je bil zgrajen v 19. stoletju, dve stoletji kasneje pa je bil spremenjen v cerkev. Potem, ko so Turki zasedli tudi ta del pokrajine, so cerkev prezidali v mošejo in trdnjavo. Končno je leto 1664 zapečatilo usodo stavbe: od zimske akcije Zrínyi nas na nekdanjo trdnjavo spominjajo le ruševine. Danes si lahko ruševine gotskega svetišča in sledove turških gradenj ogledamo z vrha bližnjega razgledišča iz ptičje perspektive.

Ruševine Mecseknádasd.

Nato iz Mecseknádasa v smeri Óbánya, le 3 kilometre stran, najdemo zeleno označeno turistično cesto, ki nas pripelje do zdaj komaj vidnih ruševin gradu Réka. Po zapisih angleškega zgodovinarja J. Abbota sta leta 1022 v državo prispela dva angleška princa, eden izmed njih se je Edvard poročil s hčerko svetega Ištvana. Iz tega friga se jima je v gradu „Britov iz Nádasda” – torej v gradu Réka – rodila hči Margit, ki jo danes na Škotskem častijo kot svetnico. Če se odpravimo tja, potem poleg skrivnostnih grajskih ruševin ne pozabimo obiskati pravljičnega sveta doline Óbánya.

Krožna tura ob čudesih gore Jakab

Lanke zahodnega Mecsa skrivajo nenavadne kulturnozgodovinske in geološke čudeže Jakab-hegyja, ki jih lahko odkrijete, če sledite zeleni turistični tabli, ki se začne iz doline Eger. Ko iz doline vstopimo v gost gozd, nas rdeč trikotnik usmeri do serpentine, ki teče ob pobočju gore, spremlja pa jo čudovita panorama. Nato pridemo do kamnov iz peščenjaka, obdanih z legendami, kamnov Babás. Po legendi naj bi berač preklel dve jezni družini, ki sta nekoč živeli ob vznožju Jakab-hegyja, ki sta se nekega dne sredi velikega boja na gori spremenili v kamen in tako izpolnili beračevo prekletstvo.

Otroška orodja

Če jih pustimo za sabo, se moramo povzpeti po skalnih stopnicah Orlovega gnezda, dokler ne pridemo do grobišča nekdanjih zemljiških graščakov pri modri tabli. Če se pri turističnem znamenju obrnemo nazaj, še vedno vidimo železnodobno obzidje, takrat največji zemeljski grad v srednje-vzhodni Evropi. Od tam se lahko le čudiš Zsongorskemu kamnu – ki ohranja spomin na Zsongorja, ki s svojo ljubeznijo galopira v globine njegova panorama, nato nas pričaka porušena zgradba pavlinskega samostana, zgrajenega leta 1225, dokler se ne spustimo nazaj v dolino Eger.

Klavirski kamen

Najlepše doline Mecsek vodijo do ruševin Kantavárja

Na eni najveličastnejših 13,5 km dolgih pohodniških poti v Mecseku se lahko potopite v svet pravljične Meleg-mányi-völgy in divje romantične Nagy-Mély-völgy, hkrati pa lahko raziščete največji slap v pogorje in ruševine nekdanjega Kantavárja. Od vrat Dömör sledimo rdečemu kvadratu in nato znakom rdečega križa, da pridemo do senčnega gozda, dokler ne pustimo za nami doline Cold in Lamp in ne pridemo do počivališča izvira Kantavári.

Slap Ágnes.

Tu se spustimo v čarobno dolino Meleg-mányi, kjer lahko odkrijemo osupljive apnenčaste jezove, stopnice, slapove in majhne jezerce. Od tu nas zelena tabla popelje v dolino Petnyák, nato do slapa Ágnes, od koder spet sledimo rdeči cesti do doline Nagy-Mély. Po tavanju po strmi, divji dolini pridemo do izvira Kánya, nazadnje pa lahko na poti nazaj naletimo na ruševine Kantavárja. XV. iz trdnjave iz 18. stoletja, sledimo rdeči prometni tabli, se ponovno znajdemo pri vratih Dömör.