Legendarna dolina južnega Blatnega jezera pozno jeseni izžareva dih jemajočo spokojnost

Čudovita poznojesenska pokrajina vas pozdravi v mirnem parku v dolini Krisna, le streljaj od južne obale Blatnega jezera. Pustite živahno mesto za seboj in raziščite to posebno destinacijo v Somogyvámosu!

Dolina Krišna v Somogyvámosu je kot največja in najbolj organizirana ekološka skupnost v Srednji Evropi dom neštetim edinstvenim rastlinskim vrstam na površini 266 hektarjev.

V botaničnih vrtovih doline raste več kot 950 vrst dreves in grmovnic, ki si jih skupnost prizadeva varovati.

Ogled doline Krišna, ki je odprt vse leto, vključuje obisk ekološkega vrta Krišna, ekološke vasi, zavetišča za krave in šole ter voden ogled templja.

Na voljo sta tudi vegetarijanska restavracija in indijska trgovina s spominki. Dolina Krišna je odprta od torka do nedelje od 10. do 17. ure.