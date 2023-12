Jesenski obraz Egerja: 7 nezgrešljivih znamenitosti v mestu z dolgo zgodovino

Če imate raje oglede mestnih znamenitosti namesto sprehodov v naravi v hladnejšem vremenu, se usmerite v mesto Eger, znano iz zgodovinskih knjig, kjer vas tudi jeseni čakajo številne fascinantne in vznemirljive zanimivosti.

Muzej Grad István Dobó

Nikogar ne bo presenetilo, da je na vrhu seznama grad Eger, ki je znan tudi po Egerskih zvezdah in se od leta 1958 imenuje muzej gradu István Dobó. Na razstavah, organiziranih v obzidju dobro obnovljenega gradu, lahko izveste vse o obleganju gradu Eger, ki je pomembno zaznamovalo mesto in madžarsko zgodovino, lahko pa si ogledate tudi zaporniški muzej in se celo prijavite na orožje. parada. Prijetna destinacija za mlade in starejše je dom številnih zanimivih programov, zato se pred obiskom vsekakor splača preveriti spletno stran Grajskega muzeja.

3300 Eger, Vár köz 1.

Bazilika Eger

Zgodovina mogočne in monumentalne egerske katedrale sega v leto 1004, ko je bila na mestu današnje bazilike z odobritvijo kralja Saint Istvána zgrajena cerkev v romanskem in gotskem slogu. Zgodovinski viharji niso prizanesli stavbi in med obleganjem gradu Eger leta 1552 je bila tako poškodovana, da so se zbor kanonikov preselili v drugo župnijsko cerkev. Nazadnje, ko se je prebivalstvo škofije povečalo, je bilo treba zgraditi večjo cerkev: sedanja bazilika je bila posvečena leta 1837. Stavbo je zasnoval József Hild, glavne skulpture stavbe pa je ustvaril priznani umetnik tistega časa, italijanski kipar Marco Casagrande. Orgle bazilike, ki so veličastne znotraj in zunaj, so bile zgrajene leta 1864 in so bile skozi leta večkrat posodobljene, tako kot drugi deli cerkve.

3300 Eger, Telekessy út 6.

Restavracija Depresso Kitchen

Če bi radi oddahnili od ogledov in se sprostili, obiščite domačinom najljubšo restavracijo Depresso Kitchen v središču mesta. V začinjenem lokalu s pogledom na glavni trg vse, ki pridejo, čakajo okusne, sezonsko spreminjajoče se tople in hladne jedi, izbrana vina in piva. Poleg privlačno postreženih, okusnih jedi lahko ob delavnikih izbirate tudi iz tedenskega menija.

3300 Eger, Dobó tér, Érsek utca 14.

Spominska hiša Géze Gárdonyija

Ime pisatelja, ki letos praznuje 160. rojstni dan, je tesno povezano z zgodovino mesta, saj je Géza Gárdonyi med letoma 1897 in 1922 živel in ustvarjal nad mestom, skoraj ob gradu Eger. V njegovi nekdanji hiši, obdani s čudovitim vrtom in pisateljevim kipom, je urejen spominski muzej. V stanovanju, pisateljeva delovna soba in spalnica, izrezljane pisalne mize, knjižne omare in njegova zbirka deset tisoč knjig in skrivnostnih zapiskov spominjajo na Gárdonyjev vsakdan. Poleg več njegovih del se je med temi stenami, pod stekleno streho njegove delovne sobe, rodil tudi eden najbolj znanih romanov madžarske literature, roman Egri csillagok.

3300 Eger, Gárdonyi Géza utca 28.

Solni grič Egerszalók

Solni hrib Egerszalók, ki se nahaja le 5 kilometrov od meje z Egerjem, velja za enega najbolj posebnih naravnih čudes naše dežele, ki je popolnoma edinstven v vsej Evropi. Čeprav je solni hrib na prvi pogled videti starejši, vir tople termalne vode obarva pokrajino šele dobrih 60 let in kljub temu, da se območje vse bolj razvija, je znamenitost pod lokalnim varstvom in dostopna vsi po urejeni sprehajalni poti. Po nekaterih raziskavah naj bi bila zdravilna voda na tem območju stara tudi do 18-20 tisoč let in ima izredne zdravilne lastnosti v kategoriji žveplenih zdravilnih vod, zato je lahko primerna med drugim za zdravljenje revmatoloških težav. stvari.

3394 Egerszalók, Forrás út 4.

Terme Egri

Če vas med ogledovanjem malce zebe in bi se radi pogreli v prijetni termalni vodi, obiščite Terme Egri, ki se nahajajo le nekaj minut hoje od centra. V jesenskem odpiralnem času, čeprav zunanji bazeni spijo svoj zimski spanec, lahko še vedno izbirate med številnimi notranjimi, od doživljajskega do termalnega kopališča s 34-37 stopinjami. Poleg vsega tega ima plaža tudi neposreden dostop do turške kopeli, ki pričara pristno turško vzdušje, obiskovalcem pa ponuja tudi wellness in zdravstvene storitve.

3300 Eger, Petőfi tér 7.

Dolina Szépasszony

Szépasszony-völgy je nepogrešljiva atrakcija v Egerju, ki se nahaja približno 30 minut hoje od središča mesta.Ni zaman, da je regija, posejana z vinskimi kletmi, navdihnila toliko fotografov. V 150 vinskih kleteh kraja so poleg svetovno znane egerske bikove krvi najpogostejša vina Kékfrankos, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Muscotály, Léányka in italijanski rizling, med katerimi lahko izbirate v izobilju. V večini kleti se lahko po predhodnem posvetu udeležite tudi razburljivih degustacij, kjer ob najboljših vinih postrežejo s kmečkimi jedmi ali golaži. Zahvaljujoč stenam vinskih kleti, obloženim s starimi kamni in opeko, se lahko sprehajate po posebej očarljivi, zgodovinski dolini, katere vina še vedno Sándor Petőfi tudi , Mihály Vörösmarty in Sándor Márai.