5 pustolovskih, družinam prijaznih pohodniških poti na dosegu roke od Budimpešte

Gore v bližini naše prestolnice in vasi v aglomeraciji skrivajo toliko vznemirljivih destinacij, če želite za trenutek ujeti jesenski obraz narave. Izmed teh smo vam izbrali nekaj enostavnih in kratkih poti, ki obljubljajo doživetja bogato rekreacijo za vso družino, od otrok do odraslih.

Naravoslovna pot Ferenc-hegyi, Budimpešta

Ferenc-hegy je 265 metrov visok, ozek greben Hármashatár-hegy, katerega prijetne jase in gozdne poti vabijo prebivalce mest v naravo. Med vsemi temi je tudi pravljična pot, imenovana živi svet v Tükörju, kjer Mimó in Csipek vodita otroke v svet jam in jih seznanjata z njegovim živim svetom. 400 metrov dolga pot skozi razburljive igre pripoveduje o lepotah podzemnega in nadzemnega ekosistema, na postajah pa pravljični junaki razlagajo zanimivo temo. V 25-30 minutah se lahko udobno sprehodite po pravljični poti, ki ponuja popolno doživetje za majhne otroke od predšolske starosti.

Na vrhovih gorovja Csíki, Budaörs

Naša 7,1 km dolga krožna tura se začne pri nekdanji Csíki Csárda, med katero lahko odkrijemo eno najbolj spektakularnih točk Budimskega gorovja, fascinantno podeželje pustoši Budaörsi. Od gostilne se po rumeni tabli za vozni pas povzpnemo po strani Huszonnégyökrös-hegy, od koder pridemo do čudovite panorame, ki se odpira na Törökugrato. Ko pustimo slikovito panoramo za seboj in zavijemo na pot, označeno z rumeno ∆, nas pričaka nov bleščeč pogled na zahodne pečine Huszonnégyökrös-hegy, od koder vidimo Budimsko gorovje, gorovje Csíki in celo pogorje Gerecse v razdalja.

Ko se vrnemo na rumeno označeno cesto, nadaljujemo po pobočjih, dokler strma ograja pri Szállás-hegy ne preizkusi naše vzdržljivosti. Vredno je vztrajati, saj se ob dosegu 322 metrov visokega vrha pred nami razpre dih jemajoč pogled na planine Budaörsi ter gore Szekrényes, Farkas, Odvas in Csíki. Ko se spustimo od tu, nas turistična pot, označena z rumenim +, pripelje do stožcev Út-hegy, od koder pridemo do Csíki Csárda, ki poteka skozi romantično jaso in prijeten gozdiček črnega bora.

Razgledna točka Zsitvay

Prave bliskovite ture se lahko udeležimo v Visegrádu, ki leži v objemu Donavskega zavoja, kjer lahko uživamo v panorami z razgledne točke Zsitvay le 10 minut hoje od parkirišča za bob. Čeprav je kratka, je tudi tu pričakovati večji klanec, a takoj ko ga dosežemo, vas pričaka jasa, na kateri so klopi in mize. Ob jasnem dnevu lahko glavno mesto in njegovo 100-kilometrsko okolico občudujete z razglednega stolpa na vrhu 378 metrov visoke gore Nagyvillam, zgrajene leta 1933, odpira pa se tudi čudovit razgled na Donavski ovinek skozi oblake. Razgledna točka je v jesenskem času odprta le ob koncih tedna, Visegrád Bobskating Track pa sprejema tiste, ki želijo drsati ves teden.

Naravoslovna pot jezera Veresegyházi

Približno 5 kilometrov dolga učna pot z 11 postajami se vije ob slikovitih obalah mirnih voda jezerskega sistema Veresegyházi, jezer Malom, Ivacsi in Pamut, ki otroke in odrasle vodi skozi slikovite pokrajine. V bližini Malomskega jezera, ki je v srednjem veku nastalo z nabreklostjo potoka Sződrákosi, lahko pademo v pravi divji romanski svet, kjer je vodna gladina prekrita s plavajočimi močvirji, obsežnim trstičjem in gozdički na njegovih bregovih. naslikaj pokrajino čarobno. Pri jezeru Ivacsi, ki je priljubljeno predvsem kot jezero za ribolov, nas čaka polotok, obdan z razpotegnjenimi drevesi, medtem ko se končno pri jezeru Pamut lahko sprehajamo med drevesi borovega gozda, rastlinami močvirnega travnika in končno ogromnim platane.

Naravoslovna pot Selyem-réti, Ócsa

3 km dolga krožna naravoslovna pot, ki poteka skozi eno najbolj pravljičnih pokrajin naše dežele, vodi skozi Veliki gozd, ki skozi 6 postaj razkriva edinstven rastlinski in bogat živalski svet barjanskih travnikov in barjanskih gozdov, značilnih za Podonavje. -regija Tisa. Poleti nas na naravoslovni poti pozdravijo rumenocvetne štorovke, več sto let stara podrta hrastova debla pa nudijo otrokom prostor za plezanje, dokler nas ne zaslepi barjanski gozd, poln jelš. Končno, pri Selyem-rét, pohodnike čakajo utrujeno igrišče, klopi za počitek, mize in stranišča. Izhodišče naravoslovne poti je na parkirišču ob državni cesti, ki vodi od Ócse do Bugyija, od tu pa morate le slediti tablam za rumene pasove.