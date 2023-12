Po sledeh starega rimskega cesarstva: 5 znamenitosti, ki jih morajo obiskati ljubitelji zgodovine

Med I.–V. stoletjem je bil zahodni del naše dežele pod jurisdikcijo rimskega cesarstva pod imenom Panonija, od vzhodnega, barbarskega dela dežele pa ga je ločevala meja, ki jo je tvorila Donava, „limes”. V teh stoletjih je nastala ena najpomembnejših zibelk rimske kulture, katere ostanki so še danes vidni v naseljih Podonavja.

Arheološka delavnica in zakladnica Iseum Savariense

Iseum Savariense je edini muzej v državi in na svetu, ki se nahaja v popolnoma rekonstruiranem rimskem templju, in je muzej, ki predstavlja vsakdanje življenje rimskega imperija. Jeseni leta 1955 so po srečnem naključju v Szombathelyju odkrili marmorne rezbarije templja egipčanske boginje Izide, ki so bile odkrite po štiriletnem izkopavanju. Od leta 2011 se obnovljeno svetišče uporablja kot muzej starodavne verske zgodovine, v katerem so arheološke najdbe predstavljene v interaktivni obliki. V zimski sezoni, do 31. marca, je muzej odprt le za obiskovalce, ki so se prijavili na recepciji galerije Szombathely.

9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 6-8.

Arheološki park Gorsium

Le 10 kilometrov od Székesfehérvára se nahaja rimsko mesto Gorsium-Herculia, ena najpomembnejših starorimskih ruševin na Madžarskem. Od sredine 1. stoletja je bila tu zgrajena vojaška utrdba, v začetku 2. stoletja pa je bilo zgrajeno mesto, ki je postalo eno najbogatejših naselij v Panoniji. O zanimivi preteklosti mesta priča tudi podatek, da so bili med njegovimi prebivalci, ki so bili rimski državljani, številni slavni cesarji.

Danes se vam zahvaljujoč stalnim in začasnim razstavam, ki jih ureja Muzej kralja Štefana, antični svet razkriva v trenutku. Vodnik in zvočni vodnik vas bosta popeljala po ulicah, obnovljenih stavbah in notranjosti, medtem ko razstavne shrambe ponujajo interaktivni način spoznavanja vsakdanjega življenja in artefaktov province.

8121 Tác

Center za obiskovalce Cella Septichora

Mesto Sopianae je bilo ustanovljeno v 2. stoletju pred našim štetjem na območju današnjega središča Pécsa in je v času rimske nadvlade postajalo vse pomembnejše, tako da danes njegovo pokopališče velja za edinstven kulturni spomenik. Nekropolo zgodnjekrščanskih prebivalcev rimskega mesta si lahko še danes ogledate v centru za obiskovalce Cella Septichora na trgu Piazza Duomo. Antične grobnice v kompleksu so največje in najbogatejše nekropole, ki jih najdemo zunaj Italije. Na seznamu svetovne dediščine sta tudi starokrščanski mavzolej in grobnice na ulici Apáca, ki stojita kot ločen otok, od katerih je trenutno za obiskovalce odprt le mavzolej.

7621 Pécs, Sétatér

Mitrovo svetišče

Mitra, bog modrosti, resnice in vere, je veljal za največjega boga rimske cesarske dobe, svetišča, zgrajena v njegovo čast, pa so v rimskem imperiju cvetela od 2. do 4. stoletja našega štetja. Templji, povezani z imenom perzijskega boga sonca, so bili pravzaprav naravne jame ali podolgovate votline, napol vklesane v zemljo, vsaka z Mitrovim reliefom na koncu. Na Madžarskem se eno od štirih mitraških svetišč nahaja v kraju Fertőrákos, do katerega je mogoče priti skozi narodni park Fertő-Hanság. Ifj. Ferenc Storno in György Malleschitz sta svetišče odkrila leta 1866, relief, ki se skriva v njem, pa je skoraj identičen kultni podobi, ki jo najdemo v drugih Mitrovih jamah rimskega cesarstva. Svetišče je odprto od aprila do konca septembra, lahko pa ga obiščete tudi zunaj delovnega časa v okviru različnih vnaprej dogovorjenih programov.

9421 Fertőrákos, 8526 8a.

Arheološki park Scarbantia

Elipsasto obliko mestnega središča Soprona lahko pripišemo tudi starim Rimljanom, saj je zapuščina njegovega predhodnika iz 4. stoletja Scarbantia, ki so ga ustanovili Rimljani, še danes prisotna. V mestu so še danes vidni dolgi odseki obzidja, ki so ga zgradili in je skozi stoletja preraslo v trojno linijo ter služilo tudi kot obrambni sistem. Med njimi, na ulici mestne hiše, leži rimski vrt ruševin, ki je nastal po zaslugi arheoloških izkopavanj v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Odkriti so bili mestna cesta iz 2. stoletja, rimsko bivališče in delavnica za obdelavo brona.

9400 Sopron, Városház u. 6.