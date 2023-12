Park gradu iz 19. stoletja v okrožju Fejér je odet v osupljive jesenske barve

Eden od draguljev okrožja Fejér je grad Károlyi iz 19. stoletja, zgrajen v klasicističnem in eklektičnem slogu, ki se nahaja v jarku Mór med Bakonyjem in Vértesom.

Grad je dal zgraditi grof György Károlyi po načrtih Henricha Kocha in Miklósa Ybla, dela pa so trajala do leta 1858.

Stavba je ostala v lasti družine Károlyi do leta 1944, ko so morali grad zapustiti. Med prvo svetovno vojno so ga uporabljali vojaki, med drugo svetovno vojno pa je bil nacionaliziran.

Po njej so ga uporabljali kot počitniško naselje in otroški dom, leta 1980 pa so ga začeli obnavljati, kar se je končalo mnogo let pozneje, leta 2011.

Impresivni grad obdaja skoraj 50 hektarjev velik park, ki je zdaj jesensko obarvan in v katerem lahko med obiskom uživate v prijetnem sprehodu.

V parku, ki spominja na arboretum, je več kot 150 let starih borovcev, lip, hrastov in kostanjev, pa tudi očarljivo jezero, prijetna sprehajališča in pravljični mostovi.

Park in grad sta za obiskovalce odprta vse leto, v stavbi pa se odvijajo številni izjemni dogodki, vključno s stalnimi in začasnimi razstavami.

Če si želite ogledati notranjost gradu Károlyi, v katerem je zdaj hotel, je treba opozoriti, da so potrebni vodeni ogledi.

Grad Károlyi

8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi Sándor utca 7.

Odpiralni čas: vsak dan v tednu od 10. do 18. ure