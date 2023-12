8 barvitih jezer v naši državi za dolge jesenske sprehode

Čeprav so dnevi vse hladnejši in sončni žarki vse bolj utrujeni, bi bilo škoda zamuditi naravo, ki se je odela v jesenske barve. Raziščite očarljive obale osupljivih vodotokov naše države, ob katerih se boste počutili, kot da ste vstopili v svet najlepših razglednic.

Jezero Bánki, Bánk

„V bližini vasi je sanjsko jezero, ki mu ljudje pravijo Morsko oko” – tako piše v zapisu iz leta 1820 o jezeru Bánki, katerega izvor je še vedno zavit v baladno nejasnost. Kot vidimo, so takratni preprosti ljudje verjeli, da je jezero povezano z morjem, saj ob deževju ni poplavilo in ob izsušitvi ni presahnilo. Nasprotno pa nekateri opisi kažejo, da jezero napajajo izviri z dna.

Eno je gotovo: ta lesketajoči se dragulj ob vznožju Črnozemskega gričevja je popoln kraj za najlepše jesenske sprehode v tem letnem času. Jezero, ki obsega skoraj 8 hektarjev, obdaja pešpot, ki vodi okoli jezera, ki ga lahko občudujete z vseh strani, od katerih nekatere mejijo na gozd. Na 90 metrov dolgi obali so postavljeni ribiški pomoli. Sem se je vredno vrniti tudi poleti, saj se lahko ob poslušanju festivala Bánkitó čofotate v včasih 6-7 metrov globoki vodi.

Jezero Kerek, Esztergom

Le streljaj od Budimpešte se nahaja dolina Búbánat, ki se nahaja med hriboma Szemár in Hosszú. V dolini blizu Esztergoma so leta 1962 eno za drugim nastala štiri jezera, ki jih lahko vidite danes, največje med njimi je slikovito jezero Kerek. Največje od jezer se ponaša z osupljivo pokrajino ter edinstveno in zelo zaščiteno floro in favno na Madžarskem. Poleg žab in gliserjev je na tem območju občasno mogoče opaziti tudi vidre, tu pa živi tudi zelo redka avtohtona vrsta rib, buko.

Seveda jezero in njegova okolica nista na voljo le ribičem, temveč tudi tistim, ki si želijo privoščiti žar ali piknik, saj so na voljo klopi in ognjišča. Poleg čudovite okolice je ob jezeru na voljo tudi Hiša narave Kerektavi, skupnostni prostor, ki ponuja številne storitve – učilnice, sanitarije, tuše, garderobe, restavracije – za ribiče in pohodnike.

Jezero Csónakázó, Szombathely

Jezero Csónakázó, ki ga napaja potok Arany, se nahaja v najstarejšem mestu na Madžarskem in je bilo prvič urejeno poleti leta 1961. Okoli te priljubljene oaze prebivalcev Szombathelyja so posadili drevesa iz lokalnega arboretuma, zato lahko danes uživate v sprehodu ob obali v resnično slikovitem okolju. Če se želite aktivirati, si lahko od pomladi do jeseni v prijetni čolnarni ob vodi izposodite tudi čolne in vodna kolesa. In če želite loviti ribe, je ribiško jezero poleg jezera za čolnarjenje pravi ribiški raj.

Jezero Sikonda, Komló

Jezera Sikonda na severnih pobočjih Meceka so pokrajina kot iz razglednice, kjer se lahko sprostite v zadnjih jesenskih sončnih žarkih. Obale manjšega od obeh jezer so posejane z borovci, bukvami in ptičjimi gnezdi, na sredini pa je majhen otok. Zaradi obilice rib v vodi je jezero še bolj priljubljeno med ribiči, urejena promenada, bife ob vodi, prijetna restavracija in bližnji vodni park Sikonda pa samo čakajo, da jih odkrijete. Če ste na tem območju, ne pozabite na večje jezero, kjer lahko prav tako lovite ribe v čudovitem okolju.

Jezero Öreg, Tata

Ime jezera Öreg v Tati je precej zgovorno, saj je najstarejše umetno jezero na Madžarskem najbolj priljubljena turistična destinacija v mestu voda. Verjetno je nastalo pred osvojitvijo Madžarske z zajezitvijo bližnjega jezera Által-er. Dolgo so ga uporabljali le kot ribnik, danes pa se lahko po njegovih vodah odpravite na križarjenje ali celo na SUP. Zabave pa ne morete zamuditi niti s sprehodom ob njegovi obali, saj so okoli 7,5 km dolgega jezera speljane pohodniške in kolesarske poti. Po njih se lahko sprehodite ali se zapeljete in občudujete grad Esterházy na obali, vilo Feszty in grad Tata skoraj naokoli.

Jezera Orfűi, Orfű

Severno vznožje gorovja Mecsek ponuja pokrajino neprekosljive lepote, kjer so umetna jezera Orfű nastala s kraškimi vodami, ki so izbruhnile na površje, v veliko veselje ribičev na tem območju. Najstarejše od 5 km dolgega sistema 4 jezer v dolini je Orfűjsko jezero, prvo tovrstno jezero, zgrajeno leta 1962, kjer lahko poleti uživate v čofotanju na plaži. Leta 1966 mu je sledilo jezero Pécsi, kjer lahko opazujete redke rastlinske in živalske vrste tega kraja ali celo kolesarite po urejeni cesti. Tudi v jezeru Herman Ottó živijo redke in zaščitene živalske vrste, medtem ko jezero Kovácsszénájai, ki leži nekoliko dlje, ponuja čar miru in tišine.

Jezero Jenői, Diósjenő

Legendarno jezero v Diósjenőju je osupljivo jezero Jenői, kjer se še danes pripovedujejo zgodbe o čudežu, ki se je zgodil na njegovi obali. Pravijo, da je leta 173 našega štetja rimski cesar Mark Avrelij na obali jezera Jenői bil bitko proti Kvadijcem in Markomanom in da je sovražnik že skoraj premagal vojsko rimskega cesarja, ko so vročino prekinili deževni oblaki. Izza gostih oblakov je sovražnika pričakala uničujoča nevihta, Rimljane pa je prizadel le osvežujoč tuš in njihova vojska je uspešno pobegnila.

Jezero je omenjeno v viru iz leta 1299, danes pa je v 20. stoletju dobilo novo podobo. Takrat je lastnik dvignil gladino vode z jezom in ustvaril dve jezeri, povezani z zapornico. Če pridete sem, vas čakajo osupljiva pokrajina in mirna okolica ter veliko rib, ki jih lahko ujamete.

Jezero v dolini Lak, Bélapátfalva

Jezero Lak-Völgyi je najvišje ležeče jezero na Madžarskem, 350 metrov nad morjem. Iz njegovega vaškega zaklada se ponuja osupljiv pogled na 816 metrov visok Bél-Kő (kamen Bél), ki se blešči v hrbet, ob obali pa se bohotijo številna drevesa živih barv. To je odličen kraj za prijeten sprehod, lahko pa si privoščite tudi peko na žaru ali ribolov. Ob jezeru Lak Valley ni urejene plaže, vendar se lahko poleti nežno čofotate v hitro poglabljajoči se vodi. In če ste prepotovali vso to pot, ne pozabite osvojiti vrha kamna Bél.