TOP25: Tukaj so najboljši filmi leta 2023 po žanrih

Emma Stone v Revnih parih. v romantični znanstveni fantastiki

V Budimpešti je poletje. Ábel, srednješolec, bi se moral pripravljati na maturo, a je pravkar ugotovil, da je zaljubljen v svojega najboljšega prijatelja Janka. Janka je dobra učenka, ni ji treba skrbeti za izpit, a je tudi brezupno zaljubljena v njunega profesorja zgodovine Jakaba. Jakab ima družino, poskuša preživeti kot učitelj na Madžarskem, pred tem pa se je sprl z Ábelinim konservativnim očetom. Napetosti razdeljene družbe pridejo na površje, ko se Ábelina matura iz zgodovine spremeni v nacionalni škandal, on pa stoji nekje med obema stranema, sredi vsega in je še vedno zaljubljen.

Tiho dekle

Cáit je stara komaj deset let, tiho dekle, ki odrašča v težkih okoliščinah. Njena večno izčrpana in spet noseča mama ob številnih otrocih nima časa zanjo, oče alkoholik, ki ima nenadno jez, pa se z njo raje ne ukvarja. Družina se odloči, da bo za vse najbolje, če se Cáit čez poletje pošlje k sorodnikom. Za par brez otrok se deklici odpre popolnoma nov svet. Čez nekaj časa v idiličnem, zelenem okolju se Cáit odpre in končno pride na dan skrivnost, ki bi jo njeni novi skrbniki skrivali pred njo.

Šest tednov

Protagonist filma je Zsófi, ki je tik pred diplomo in se bori za profesionalno namiznoteniško kariero, živi v težkih finančnih razmerah z nestabilno mamo in mlajšo sestro. Pozno ugotovi, da je noseča in se glede na njune življenjske razmere odloči, da bo svojega nerojenega otroka s pomočjo nevladne organizacije posvojila več let čakajočemu paru. Zsófi sprejme trdno in izrazito odraslo odločitev, vendar ni pripravljena na fizični in čustveni tobogan, ki pride po porodu.

Oppenheimer

Film govori o fiziku J. Robertu Oppenheimerju, ki je skupaj s svojima kolegoma, med drugim na Madžarskem rojenim Edéjem Tellerjem in Leom Szilárdom, kot vodja projekta Manhattan odgovoren za nastanek prvega jedrskega orožja. Izum je II. spremenila tok zgodovine v 2. svetovni vojni in verjetno gre zasluga bombi, da se v drugi polovici 20. stoletja spopad dveh velikih velesil, hladna vojna, ni sprevrgel v pravi oborožen spopad.

Air – Boj za legendo

Svet športa ne bo nikoli več enak. Starajoči se košarkar opazovalec, ki je nagnjen k redenju, postane zaposleni v podjetju Nike. In vneto išče tistega košarkarja, s katerim bi takrat še malo podjetje svetu pokazalo, kaj zmore. Išče, išče in končno najde svojega človeka: igralca, ki na igriščih lige NBA ni preživel niti minute.

Dušene rože

Film Utopljene rože, ki temelji na uspešnici Davida Granna, je postavljen v dvajseta leta 20. stoletja v Oklahomi in pripoveduje zgodbo o serijskih pobojih pripadnikov indijanskega naroda Osage, bogatega z nafto. Opisuje vrsto brutalnih kriminalnih primerov, ki so bili najtemnejše poglavje ameriškega kazenskega pregona.

Mojstrska igra

Mlada zaljubljenca Márta in István se usedeta na enega zadnjih begunskih vlakov, medtem ko ulice Budimpešte prekrivajo ruski tanki. Na vlaku srečata nekaj čudnih likov, katerih strast je šah. Na podlagi kratke zgodbe Stefana Zweiga.

Erryjevi posnetki

V osemdesetih letih prejšnjega stoletja Naples, ambiciozni DJ in njegova dva brata postanejo presenetljivo uspešni glasbeni producenti, čeprav so aretirani zaradi tihotapljenja lastnih kompilacijskih trakov.

Barbie

Toda obstaja svet, kjer je vse čudovito! Sonce vedno sije, morje se vedno nežno vali po obali, na deskah za surfanje, v ležalnikih in na bolj zabavnih mestih pa se zbirajo najrazličnejši, a vedno lepi obiskovalci plaže: Barbie (Margot Robbie) in Ken (Ryan Gosling) ter drugi. Barbike in Kens. Toda tudi na najbolj popolnem, rožnatem, romantičnem mestu se lahko zgodijo težave. Na srečo Barbie ni samo lepa, ampak tudi na nogah. Če bo potrebno, bo šel celo v resnični svet, da bi zaščitil svojo posebno državo.

Človek, ki ga je klical Otto

Moški po imenu Otto po ženini smrti izgubi veselje do življenja, vendar najde nov namen, ko se vanjo vselijo njegovi novi sosedje.

Hrepenenje po potovanju

Spremljamo lahko štiri prijatelje, ki skupaj odkrijejo, kaj pomeni poznati in imeti rad sebe, medtem ko na Kitajskem iščejo svoje biološke matere.

Zaposlimo dekle

Maddie so napadli davčni organi, vzeli so ji avto in celo hišo. Nujno morate dobiti denar. Ampak ne najde normalne službe. Da, ampak vseeno – to je preprosto noro. Naleti na mali oglas, v katerem starši, ki se svojih otrok bojijo z opičjo ljubeznijo, iščejo „punco” za svojega sina, preden gre na univerzo. Maddie prevzame nalogo in ne želi opravljati polovičarskega dela. Misli, da mu bo lahko. Je vsiljiv, vsiljiv, divji. Fant je noro zadržan, nerazložljivo sramežljiv in smešno neizkušen. Kasneje je bil prestrašen. Maddiene bo izpustil. Tip tudi ne. Nekaj skupnih dogodivščin pa bosta doživela.

Ubogi pari

Novi film Yorgosa Lanthimosa je neverjetna zgodba o fantastičnem razvoju Belle Baxter. Mlado žensko vrne v življenje dr. Godwin Baxter, znanstvenik z briljantnim umom in z nenavadnimi metodami. Bella uživa v njegovi zaščiti in hrepeni po znanju. Žejen je stvari sveta, zato pobegne z Duncanom Wedderburnom, obrabljenim in polomljenim odvetnikom, in oba se podata na vetrovno pustolovščino, ki prečka celine. Brez predsodkov svoje starosti se Bella razvija z vrtoglavo hitrostjo, da bi izpolnila svoje namene in se zavzela za enakost in svobodo.

Prva dva

Razmerje na daljavo med Američanko in fantom iz Madžarske se nepričakovano obrne, ko njuna načrtovana poroka nepričakovano propade. Zaljubljenca imata še en dan časa, da se odločita o prihodnosti njune zveze. Vedo, da se bo razdalja med njima kmalu povečala na tisoče kilometrov. V naglici zadnjega dne se oklepata sanj, v katerih sta prva človeka, ki sta se zaljubila na začetku sveta – medtem družinskega kosila zmanjka z mize, kovček je poln, čas vzleta letala se nevarno približuje.

Padajoče listje

Dva osamljena človeka se v helsinški noči po naključju srečata in poskušata najti prvo ljubezen svojega življenja.

Narava ljubezni

Sophia, štiridesetletna profesorica filozofije, je že deset let v zanesljivi zvezi s Xavierjem, s katerim na svet gledata podobno. Njun vsakdan je okrog otvoritev razstav, bralnih večerov in neskončnih prijateljskih večerij. Ko je privlačni mojster Sylvain zadolžen za prenovo njune nove počitniške hiše, se ženski svet obrne na glavo in znajde se v strastnem razmerju s spolno neustavljivim moškim.

Ljubezen na prvo všeč

Ciničnemu novinarju dodelijo poročanje o aplikaciji za zmenke, imenovani Don Juan, in sčasoma ugotovi, da je v njej veliko več, kot se zdi na prvi pogled.

Zavezništvo

Med vojno v Afganistanu lokalni tolmač tvega svoje življenje, da pomaga ranjenemu desetniku na težkem terenu.

Misija: Nemogoče: Obračun – prvi del

Ethan Hunt in ekipa IMF se lotita najnevarnejše misije doslej: najti morajo grozljivo novo orožje, ki ogroža celotno človeštvo, preden pade v napačne roke. Ko sta na kocki nadzor nad prihodnostjo in usoda sveta, Ethana pa začnejo obkrožati temne sile njegove preteklosti, se začne smrtonosni lov po Zemlji. Soočen s skrivnostnim sovražnikom z neomejeno močjo, je Ethan prisiljen spoznati, da nič ne more biti pomembnejše od te misije – niti življenja tistih, ki mu pomenijo največ.

John Wick: 4. dejanje

V četrtem dejanju se John Wick sooči s svojimi najnevarnejšimi nasprotniki doslej. Cena krvi zanj samo raste, saj išče najmočnejše figure podzemlja od New Yorka do Pariza, od Osake do Berlina.

Varuhi galaksije: 3. del

V novem filmu studia Marvel ima tako priljubljena ekscentrična skupina nekoliko drugačen videz. Peter Quill, ki se še vedno muči zaradi izgube Gamore, mora zbrati svojo ekipo, da zaščiti vesolje in enega od njihovih tovarišev. Če ta misija ne uspe, bo to pomenilo konec Varuhov galaksije.

Spider-Man: Skozi Spider-Verse

Miles Morales, priljubljeni in znani Spider-Man, se vrača. Vrnil se je v svoj pravi dom, Brooklyn, kjer se spet sreča z Gwen Stacy … lahko bi prišli tihi organi pregona, potem pa ga preselijo v multiverzum, kjer je kup mož pajkov, katerih naloga je zaščititi svoje različne svetove. Vendar pa se številni in raznoliki varuhi svetovnega miru ne strinjajo o vsem in bliža se nova grožnja, s katero se vsi soočajo na različne načine.

Osnovno

Novi film Disneyja in Pixarja se odvija v mestu, kjer drug ob drugem živijo prebivalci ognja, vode, zemlje in zraka. Srečanje med Paráz, bistroumno in ognjevito mladenko, in Örvényjem, zabavnim, veselim, sproščenim tipom, temeljito spremeni vse, kar sta verjela o svetu okoli sebe.

Kojotove štiri duše

Nyócker! Novi animirani film režiserja Árona Gauderja pripoveduje indijansko zgodbo o ustvarjanju z mitskim Kojotom v središču. Skozi mit o nastanku vesolja film govori o perečem vprašanju, kako živeti v harmoniji z okoljem, preden bo prepozno, da se uničimo na Zemlji.