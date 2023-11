Najboljši madžarski filmi iz leta 2023: 20 kinematografov, ki si jih morate letos ogledati

Za vas smo zbrali najboljše madžarske filme iz leta 2023. Obstajajo vse vrste: drame, trilerji, komedije in celo romantični filmi. Izberite tisto, ki vam ustreza!

Protagonist filma je Zsófi, ki je tik pred diplomo in se bori za profesionalno namiznoteniško kariero, živi v težkih razmerah s svojo nestabilno mamo in mlajšo sestro. Pozno ugotovi, da je noseča in se glede na njune življenjske razmere odloči, da bo svojega nerojenega otroka s pomočjo nevladne organizacije posvojila več let čakajočemu paru. Zsófi sprejme trdno in izrazito odraslo odločitev, vendar ni pripravljena na fizični in čustveni tobogan, ki pride po porodu. Skozi njeno perspektivo film spremlja šesttedensko obdobje po porodu, ki je čustveno obremenjujoče tako za posvojitelje kot posvojitelje, ko si mati, ki je rodila, še lahko premisli.

Razlaga za vse

V Budimpešti je poletje. Ábel, srednješolec, bi se moral pripravljati na maturo, a je pravkar ugotovil, da je zaljubljen v svojega najboljšega prijatelja Janka. Janka je dobra učenka, ni ji treba skrbeti za izpit, a je tudi brezupno zaljubljena v njunega profesorja zgodovine Jakaba. Jakab ima družino, poskuša preživeti kot učitelj na Madžarskem, pred tem pa se je sprl z Ábelinim konservativnim očetom. Napetosti razdeljene družbe pridejo na površje, ko se Ábelina matura iz zgodovine spremeni v nacionalni škandal, on pa stoji nekje med obema stranema, sredi vsega, in je še vedno zaljubljen.

Dodatno fantovščina

V zgodbi dve ekipi fantovščine tekmujeta med seboj, da bi osvojili jackpot v vrednosti več milijonov forintov. Dani skupaj z zaročenko zbere svoje tekmece, da bi bila zmaga zagotovljena. Tako se ekipi pridružijo genialni univerzitetni profesor matematike, stari, sproščeni srednješolski prijatelj in vedno vedri in pozitivni stric Pali.

Prva dva

Razmerje na daljavo med Američanko in fantom iz Madžarske se nepričakovano obrne, ko njuna načrtovana poroka nepričakovano propade. Zaljubljenca imata še en dan časa, da se odločita o prihodnosti njune zveze. Vedo, da se bo razdalja med njima kmalu povečala na tisoče kilometrov. V naglici zadnjega dne se oklepata sanj, v katerih sta prva človeka, ki sta se zaljubila na začetku sveta – medtem družinskega kosila zmanjka z mize, kovček je poln, čas vzleta letala se nevarno približuje.

Mojstrska igra

Mlada zaljubljenca Márta in István se usedeta na enega zadnjih begunskih vlakov, medtem ko ulice Budimpešte prekrivajo ruski tanki. Na vlaku srečata nekaj čudnih likov, katerih strast je šah. Na podlagi kratke zgodbe Stefana Zweiga.

Jabolčni cvet (HBO Max)

Mladi Song Ha pride v Budimpešto iz Vietnama, da bi raziskal staro družinsko skrivnost. Niti vodijo v socialistični svet 70. let, ko so vietnamski študenti študirali na Madžarskem, zahvaljujoč tesnemu prijateljstvu med državama. Namen štipendijskega programa je bil, da se študenti vrnejo domov kot zvesti diplomanti in obnovijo od vojne razdejan Vietnam – mladi so morali zato izpolniti stroga pričakovanja in pravila. Ko Song Ha in njegov navdušeni pomočnik Viktor drugo za drugo razkrivata skrivnosti, povezane z dekličinimi starimi starši, se zapleteta v nepričakovane dogodivščine in se morata spopasti s svojim pogledom na svet in občutki.

Univerza za selfije (HBO Max)

Sanjski par univerze Selfie, Romeo in Anabell, sta najbolj priljubljena vplivneža v državi, njunemu skupnemu profilu manjka le še 12.763 sledilcev do milijona, kar je državni rekord. Med njunim filmom Anabell odkrije nekaj čudnega: iz škatle s pokovko se pojavi poročni prstan in Romeo pade na kolena v navzkrižnem ognju pametnih telefonov. S sledilci se sprehajajo nad oblaki, a ne slutijo, da se bo njihovo popolno življenje čez nekaj ur spremenilo v pravo nočno moro.

Dotik drugega

Film govori o pomanjkanju človeškega dotika. Distopija se dogaja v svetu, kjer se zaradi neznanega virusa ljudje ne morejo dotikati drug drugega. Mati, oče, sin: skozi madžarsko družino se soočamo s problemom in z njimi iščemo rešitev v tem izjemnem filmu ceste. Ni naključje, da se prizorišče zgodbe odvija pozimi. In ne po naključju pri največjem evropskem jezeru. Kjer je pokrajina ledena in hladna ter modra in bela. In le v utrinkih se znajdemo v toplem poletju. Ko je bilo videti vse v redu.

Zmanjkuje mi zraka

Ana, 30-letna profesorica, poučuje književnost na srednji šoli. Eden od staršev, Ákos, ga obtoži zaradi filma Popolni mrk, ki ga priporočajo kot dodatek v razredu in prikazuje življenje Arthurja Rimbauda. Sprva navidezno neškodljiva prijava vodi v grajo in sramoto, nato pa se spremeni v popolno odtujenost. Na koncu primer prinese dramatičen preobrat ne le v Anini karieri, temveč tudi v odnosu med Ákosom in njenim sinom Viktorjem.

Tri tisoč oštevilčenih kosov

Gledališki režiser pripravlja predstavo o življenju petih mladih Romov s težko usodo. Ko nastop povabi a priznanem nemškem gledališkem festivalu so se člani skupine prisiljeni soočiti s svojo preteklostjo in se podati v boj proti celi vrsti rasističnih stereotipov. Film pripoveduje o nadrealističnem potovanju skupine, na katerem se meja med fikcijo, absurdom in sociografsko realnostjo počasi briše.

Naslednje poletje

Milán, 18-letni nemirni srednješolec, se s sošolci udeležuje poletnega tabora. Med njim, Anno in Danijem se začne oblikovati ljubezenski trikotnik. Trije mladi, ki zapustijo podjetje, gredo svojo pot, vendar se dogodki nepričakovano obrnejo. Po letu dni se razred vrne na kraj izleta, a brez Milana: deček je medtem naredil samomor. Njegov spomin je v njih pustil neizbrisen pečat. Skušajo priklicati zgodbe in poiskati odgovor, ali bi se lahko tragediji izognili? Lahko sošolci skupaj predelajo travmo?

Razdvojen

Nadaljevanje Samo naprej še enkrat. Predstavlja usodo vojakov madžarskega kraljevega 17. pehotnega polka, ki so se vračali s fronte v obdobju med letoma 1918 in 1920, od revolucije vrtnic do romunske okupacije in Trianonskega sklepa.

Kojotove štiri duše

Nyócker prihaja z naslovom Kojotštiri dušje! novi film režiserja Árona Gauderja. Celovečerni animirani film pripoveduje indijansko zgodbo o ustvarjanju z mitskim Kojotom v središču. Skozi mit o nastanku vesolja film govori o perečem vprašanju, kako živeti v harmoniji z okoljem, preden bo prepozno, da se uničimo na Zemlji.

Plastično nebo

Prvi celovečerec Tiborja Bánóczkega in Sarolte Szabó je ambiciozna znanstvenofantastična animacija, ki se odvija v prihodnosti, kjer po popolnem uničenju zemeljske flore in favne znanstveniki eksperimentirajo z neverjetno hranljivo rastlino, ki se prehranjuje s človeškim mesom.

Vidim, kar vidiš ti

Ábel, mladenič v poznih dvajsetih s posebnimi sposobnostmi, dela za podjetje za reševanje otrok, ki ga vodi slepi profesor Fellegi. Če zaprete oči, lahko vidite skozi oči izgubljenih otrok in jim pomagate, da jih najdejo. Njegovo delo je njegovo življenje, ki si ga deli le s staro gospo teto Mituk (Nagy Mari). Vse pa se spremeni, ko se zmoti in se mu pridruži ob pogledu na odraslo žensko Vero. Po njegovi zaslugi začne na svet gledati drugače in med njima se začne razvijati čuden odnos. Vedno bližje sta si, a te nenavadne harmonije ni mogoče ohraniti za vedno …

Mačje vesolje

Cicaverzum govori o tridesetletni deklici Fáni, ki je zaradi svoje preteklosti že zdavnaj obupala nad ljubeznijo, nekega dne pa ji začne dvoriti črna mačka. Fáni je uspešna arhitektka, a v srcu ostaja majhna punčka, zato se zaljubi v možakarja Mačka, kljub temu da je edina, ki sliši glas kandúrja. Nenavadna romanca dobiva vedno bolj nenavadne preobrate, dokler Fáni zaradi narcisoidnega Mačka ne zapade tako globoko, da izgubi skoraj vse, kar ji je bilo do takrat pomembno. Kaj pa na to pravi Mihály, mačji šarmantni lastnik?

Stranski igralci

Življenja treh družin se prepletajo v povezavi s starim primerom. Osebni film Árpáda Sopsitsa je navdihnila oseba in podobe njegovega prijatelja, fotografa Balázsa Teleka, ki je umrl mlad. Eden glavnih igralcev je Gábor Jászberényi, njegovo partnerko igra Edina Dömök, Franciska Farkas pa tvori par z režiserjem, ki si je tokrat namenil tudi glavno vlogo.

+ 3 madžarski filmi, ki se jih zelo veselimo v letu 2023:

Jelša (premiera: 16. november 2023)

Károly in Zsolt sta najboljša prijatelja, tekmeca in zaprisežena sovražnika hkrati – torej sta sestavni del življenja drug drugega, odkar pomnita. Vendar se po diplomi na univerzi ločita. Po dolgih desetletjih se njuni poti znova prekrižata, ko se na vratih Károlyja, ki preživlja krizo srednjih let, pojavi brezposelni in brezupni Zsolt. Srečanje obeh moških sproži verigo dogodkov, ki lahko trajno uničijo življenji ne le njiju dveh, ampak vseh njunih najdražjih.

Semmelweis (premiera: 30. november 2023)

Zgodba o nevidnem morilcu se začne leta 1847, v razpoloženju pred revolucijo, dobo definira boj med reakcijo in reformatorji … tudi v porodnišnici na Dunaju. Mladi asistent Ignác Semmelweis se poda v boj proti nevidnemu morilcu porodnic in z železnimi pogledi svojih konservativnih šefov. Obsedeno išče skrivnostnega patogena, ki povzroča porodniško vročino, pri čemer mu pomaga mlada avstrijska medicinska sestra. Razburljiva preiskava ju vedno bolj zbližuje drug z drugim. Vendar pa senzacionalno priznanje ne pomeni končne zmage: Semmelweis mora premagati tudi odpor svojih nadrejenih.

Nekatere ptice (premiera: 14. december 2023)

Béla je trmast starec, ki živi sam in se težko spopada s spremembami. Ko jo sin po manjši nesreči da v dom za ostarele, se počuti, kot da se je ves svet zarotil proti njej. Od tu naprej ga žene en sam cilj, čim prej priti iz zavoda. V njegovem načrtu bo še ena tujka njegova spremljevalka, 17-letna igralka Zoé, ki za kazen dela na domu. Kljub skoraj šestdesetletni razliki med njima ju podoben značaj, osamljenost in občutek, da sta vsem le v napoto, hitro postanejo zavezniki.