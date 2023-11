15 nezgrešljivih serij in filmov na Netflixu in drugih za jesenski ogled

Prišli so hladni jesenski dnevi, kar pomeni, da se ob večerih raje stisnemo ob prijetnem filmu ali seriji. Spodnji odlični filmi so kot nalašč za sprostitev in sprostitev za nekaj ur.

The Crown (Netflix)

Serija, ki jo navdihujejo zgodovinski dogodki, daje vpogled v v zgodovino kraljice ElizabeteII. ter politične in osebne dogodke, ki so oblikovali njeno vladavino.

Čar (Disney +)

Disneyjeva pravljica oživi v sodobnem Manhattnu, ko risano princeso zlobna kraljica pošlje v resnični svet. Zaljubi se v čednega odvetnika in ugotovi, ali njeni pravljični pogledi na romantiko zdržijo v resničnem življenju.

Ali obstaja ljubezen na prvi pogled? (Netflix)

Dva neznanca se srečata na letu v London, a ju usoda loči. Ponovno srečanje se zdi malo verjetno, a ljubezen premaga vse možnosti.

Dekleta (HBO Max)

HBO-jeva serija v lastni produkciji ponuja vpogled v vsakdanje življenje kakšnih dvajsetletnih deklet iz New Yorka.

In nenadoma … (HBO Max)

Carrie, Miranda in Charlotte v novem poglavju Seks in New York ne poskušajo več razumeti zapletenosti življenja in prijateljstva v tridesetih, temveč v petdesetih, ko je vse še bolj zapleteno kot prej.

Zlatolaska in veliki zaplet (Disney +)

Ko najbolj iskanega razbojnika v kraljestvu ujame Zlatolaska, ki ima trideset metrov dolgo čarobno kijo, se začne niz dlakovrednih dogodivščin!

Emily v Parizu (Netflix)

Potem ko Emily Cooper, trgovka iz Chicaga, dobi svojo sanjsko službo v Parizu, se vrže v svoje pustolovsko novo življenje in manevrira med službo, prijatelji in ljubeznijo.

Za vedno (Netflix)

Zlovoljni meteorolog Phil Connors prispe v mestece Punxsutawney na letno praznovanje dneva mrmota in vsakič podoživi isti dan.

Beli lotos (HBO Max)

HBO-jeva šestdelna serija v režiji Mika Whitea je ostra družbena satira, ki spremlja zaposlene in goste elegantnega havajskega letovišča v kaotičnem tednu v tem ekskluzivnem rajskem okolju.

Človek po imenu Otto (HBO Max)

Moški po imenu Otto (Tom Hanks) po ženini smrti izgubi veselje do življenja, vendar najde nov namen, ko se vanjo vselijo njegovi novi sosedje.

Lupin (Netflix)

Assane Diop, mojstrski tat, črpa navdih iz dogodivščin Arsèna Lupina, ko se maščuje za krivice, ki jih je njegovemu očetu zagrešila bogata družina.

Dekliške vojne (Netflix)

V vojni in ljubezni ni usmiljenja – ko dve dekleti rezervirata poroko na isti lokaciji in ob istem času, se nobena od njiju ne želi odpovedati svojim sanjam o velikem dnevu.

Anne, z E na koncu! (Netflix)

Pogumna, strastna sirota najde dom na presenetljivem kraju: pri stari gospe in njenem tihem bratu samcu. Priredba romana Anne Finds Home.

Ustavi poročni sprevod! (Apple TV+)

Julianne in Michael sta nerazdružljiva. Njuna mladostniška ljubezen je hitro prerasla v iskreno prijateljstvo in tega ne želita spremeniti. Potem pa, kot strela z jasnega, nekega dne Michael naznani, da se bo poročil: poročil se bo s prelepo Kimberly. Julianne spozna, da je zaljubljena v svojega najboljšega prijatelja in bo naredila vse, da ženina končno popelje pred oltar.

Družabna igra (HBO Max)

Lokacija je današnja Budimpešta. 13-delna serija madžarskega HBO prikazuje izbiro partnerja, iskanje sreče, poroko in družinsko življenje današnje 30-letne velemeščanske generacije brezobzirno iskreno, tu in tam s hudomušnim humorjem.