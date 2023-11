V iskanju najboljših parnih cmokov: 5 zanimivih lokacij v Budimpešti

Ob prihajajočih zimskih dneh se vsi veselimo nečesa zares okusnega in toplega, kar za mnoge od nas pomeni parne cmoke. Tukaj vam predstavljamo, kam se lahko to zimo odpravite po makov čudež!

Majorka

Gostilna Városmajor že od leta 2009 zimsko sezono začenja z znamenitimi parnimi cmoki Majorka, ki so ena od najljubših budimpeških restavracij s parnimi cmoki. Vedno so vam na voljo, če si želite vzdušja alpskih koč, saj Majorka vsako jesen obleče svojo toplo obleko, vse to pa v središču Bude. Zimski čas pa s seboj prinaša cmoke, polnjene s slivovo marmelado, ki jih lahko spremlja kuhano vino. Makovo čudo, ki se kopa v vanilijevi kremi, je postalo nepogrešljiv zimski prigrizek.

1126 Budimpešta, Szilágyi Erzsébet fasor 16.

Édesmindegy Desszertbár

Eden od vrhuncev ulice Pozsonyi út je Édesmindegy Desszertbár, znan po posebnem vzdušju in edinstvenih različicah sladic, kamor obiskovalci od daleč prihajajo zaradi parnih cmokov. Njihova izjemna ponudba parnih cmokov vključuje sorte z jabolkom in cimetom ter nutelo, pa tudi običajne slivovo-makove, tako da lahko vsakdo najde okus, ki ustreza njegovim brbončicam. Poleg rezervacije mize boste morda želeli vnaprej naročiti izbrane parne cmoke, saj so zaloge zaradi velikega uspeha menija omejene.

1137 Budapest, Pozsonyi út 16. fsz. 3.

Post Balaton

Post Balaton v 19. okrožju ima še posebej rad parne cmoke z nepričakovanimi različicami, nad katerimi so mnogi navdušeni. Med specialitetami parnih cmokov v prijetni restavraciji boste našli zanimive okuse, kot so bounty, bonbon cherry, nutella banana, rum chestnut in, če boste imeli srečo, celo slano različico. Vedno vas presenetijo, zato se je vredno vrniti!

1192 Budimpešta, Mészáros Lőrinc utca 45.

Restavracija in gostilna Kis Tirol

Restavracija in gostilna Kis Tirol, skrita v 16. okrožju, ponuja edinstveno alpsko vzdušje in pristno hrano skozi vse leto. Družinsko vodena gostilna in restavracija svoje vzdušje dolguje dejstvu, da so lastniki smučarski navdušenci, zato je bilo samoumevno, da bodo restavracijo zgradili in opremili v slogu, značilnem za Alpe. Poleg domačih okusov je kuhinja tudi bavarska, zato ne smete zamuditi tradicionalno pripravljenih parnih cmokov, ki so na voljo vse leto!

1161 Budimpešta, Batthyány utca 74.

Hütte Ürömi

Ob obisku aglomeracije, natančneje Üröma, ne smete zamuditi dušo ogrevajočega doživetja s parnim cmokom. Hütte Ürömi, kot pove že ime, ponuja pravo vzdušje koče, zato na jedilniku ni moglo manjkati domačih parnih cmokov z vanilijevo kremo in makovim posipom, ki so jih konec poletja znova dodali na jedilnik. Ustavite se za družinsko vzdušje in slastne okuse!

2096 Üröm, Rókahegyi út