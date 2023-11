8 dušo ogrevajočih juh v Budimpešti, kjer vas čakajo nebeške dobrote

Ko se termometer spušča vse nižje in nižje, so odlične jušne hiše v prestolnici zatočišče. Potopite se v slasten svet parnih orientalskih ali tradicionalnih madžarskih okusov in najbolj edinstvenih dobrot.

KisParázs

Prva postaja na naši vzhodni pustolovščini je KisParázs, restavracija, ki s sladkimi, slanimi, kislimi, grenkimi in pekočimi aromami uravnoteži pet bistvenih okusov tajske kuhinje ter zvesta svojemu imenu ponuja meni, poln pekočih, celo pikantnih specialitet Tom Yum. Vendar se ne ustrašite, če so vaše brbončice manj izurjene, saj so v ulici Kazinczy na voljo tudi juhe Tom Kha s kokosovim mlekom. In če ste lačni nečesa drugačnega, je na voljo tudi široka izbira kuhalnic, narejenih po tradicionalnih tajskih domačih receptih.

1075 Budimpešta, Kazinczy u. 7.

Dang Muoi Pho Bistro

Ko se bližajo hladnejši dnevi, lahko bistvo vietnamske kuhinje in nacionalne jedi ogreje tudi najbolj hladne duše. Vroča parna juha pho v restavraciji Dang Muoi Pho Bistro vas bo prevzela s svojim gladkim, svilnatim okusom, začinjenim z nebeško aromo nepogrešljivega koriandra. Avtentični vietnamski bistro nas čaka s široko izbiro juh pho in bun na dveh lokacijah v Budimpešti, poleg tržnice v Yozsefvárosu.

1057 Budimpešta, Nagymező utca 51.

1014 Budimpešta, Attila út 125.

Bistro Komachi

Za pristne okuse v bistroju Komachi Bistro jamči japonski lastnik, ki je bil odločen, da bo prebivalcem mesta približal vsakdanjo japonsko hrano in kulturo te države. To je bilo tako uspešno, da je bistro postal eden najboljših krajev za ramen v mestu, kjer lahko najdete okusne specialitete in obilne juhe z rezanci bogatih okusov.

1073 Budimpešta, Kertész u. 33.

101 Tiger

Nedavno odprta restavracija 101 Tiger, ki združuje elemente kitajske, japonske in tajvanske kuhinje, osupne gostince z najboljšimi azijskimi jedmi v središču mesta Újlipótváros. Na njihovem kratkem, a jedrnatem jedilniku boste našli vse, od tajvanskih zlatih limon in pikantne hrustljave solate iz kitajskih kumaric do sočnih rezancev in juh, ki ogrejejo dušo. Če iščete bolj tradicionalne, lokalne okuse, je ključna njihova piščančja juha, medtem ko vas lahko njihova pikantna sezamova ali sojina svinjska juha popelje na Orient.

1133 Budimpešta, Hegedűs Gyula utca 56. | Facebook

Vietnámigulyás.hu

Restavracija Krisztiána Huszárja je prava zanimivost v Budi, kjer vas s prenovljeno različico juhe pho, vietnamskim golažem, popelje v nebesa okusov. Restavracija ponuja tudi šest različnih različic kultne juhe z vloženimi jajci in domačimi rezanci udon. Vredno je priti zelo lačen, da ne bi bil preobremenjen z obilnimi porcijami, in če se čutite za to, je priporočljivo stati v vrsti za druge gastronomske specialitete na meniju.

1027 Budimpešta, Frankel Leó út 10.

SZÚP

Novinec v mestu je tudi SZÚP v bližini Városmajorja, ki ponuja okuse po domače in bolj posebne okuse za ljubitelje juh. Vse njihove juhe so zdravi, vitaminski prigrizki, ustvarjeni po lastnem receptu, začenši z osnovno juho. Čeprav so ob koncih tedna zaprti, lahko ljubitelji mesa, vegani ter gostje z intoleranco na gluten in laktozo ob delavnikih izbirajo med tedensko spreminjajočim se menijem štirih juh.

1024 Budimpešta, Szilágyi Erzsébet fasor 5.

Hokedli

Hokedli je morda raj za gurmane, saj slovi kot ena najokusnejših glavnih jedi v mestu, vendar bi bilo škoda pozabiti na njegov okusen meni z juho. Jedilnik se dnevno spreminja in vsebuje tri do tri različne enolončnice in juhe, ki čakajo, da vas osupnejo s svojimi božanskimi okusi. Vsaka od njih je pripravljena iz sezonske zelenjave s kančkom domišljije. Poleg bolj znanih okusov so na voljo tudi brokolijeva kremna juha z ovčjim sirom, dušeni kalčki wasabi in celo tajska svinjska juha.

1065 Budimpešta, Nagymező u. 10.

Húsleves és Társai

V restavraciji Meat Soup and Company, ki je poskusila nemogoče in v svojo restavracijo prenesla okuse doma, je čarovnija v kozarcu. Tako poleg okusne juhe, oaze domače hrane, v restavraciji strežejo tudi fižolovo juho Jókai, golaž juho, piščančjo obaro z rezanci in številne druge jedi. Njihov dnevno spreminjajoči se meni pa vključuje štiri juhe in dve glavni jedi, da palačink sploh ne omenjamo.

1066 Budimpešta, Zichy Jenő utca 43.