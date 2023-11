Če iščete povsem novo jesensko-zimsko druženje, vam predstavljamo 6 novo odprtih kavarn v Budimpešti, ki jih je vsekakor vredno obiskati in si privoščiti odlično črno.

Rajkai Espresso

Kavarna Rajkai Espresso, ki je bila odprta na mestu nekdanjega lokala Isolabella – vendar je ohranila spomin nanj in duh Tamása Cseha – je popolna mešanica preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Vsaka malenkost pripoveduje svojo zgodbo: lestenec nad našimi glavami, ki je bil nekoč varjen iz rešetk oken Isolabelle, bakrene cevi, ki visijo s stropa in so nekoč služile kot obešalniki, in sam lokal, ki je poklon pradedku sedanjega lastnika, Mihályju Rajkaiu. Če bi radi postali del njihove bogate preteklosti, je vsekakor vredno obiskati lokal in si čez dan privoščiti odlično kavo in sendvič, zvečer pa kozarec dobrega vina.

1011 Budimpešta, Iskola u. 36.

Aladár

Na ulici Kútvölgyi út v XII. okrožju se je odprl Aladár, najnovejši dragulj na osi kavarna-deli v soseski. Poleg edinstvenih in gurmanskih dobrot lahko uživate tudi v kvašenem kruhu, narejenem po tradicionalnem receptu, svežem pecivu in sendvičih. Če se vam zahoče, lahko v notranjosti, ki je okrašena v različnih odtenkih modre barve, popijete tudi našo odlično specialno kavo iz kavnega avtomata La Marzocco.

1125 Budimpešta, Kútvölgyi út 50.

Flatty

Flatty, odprt v odmaknjenem kotičku Vámház körút, je ena najmanjših kavarn v Budimpešti, ki krepi koncept kave s seboj. Odlično se obnese, če se ustavite na kavi na poti do tržnice na trgu Fővám ali če se sprehajate po soseski in želite nadaljevati raziskovanje prestolnice s kavo na zalogo v roki. Ponujajo vse od prodornih požirkov espressa do latteja matcha, od čaja, ki rešuje življenje v hladnejšem vremenu, do vroče čokolade.

1053 Budimpešta, Vámház krt. 8.

Bomiz Deli

Bomiz Deli je zelena oaza v osrčju Óbude, ljubka, psom prijazna kavarna in delikatesa. Po navdihu lastnikovega psa Bombaya lahko v Bomizu vsakdo najde poslastico po svojem okusu, pa naj gre za domače pecivo brez dodatkov, vaflje ali smoothie bowl, ki ga z užitkom popije ob odlični kavi in zdravih osvežilnih napitkih. Zahvaljujoč njihovim delikatesam in številnim dobrotam na policah lahko uživate v najboljših grižljajih ne le v njihovi trgovini, temveč tudi doma.

1033 Budimpešta, Bogdáni út 2.

Meron Budapest

Meron Budapest, prva tuja poslovalnica romunske verige kavarn Meron, bo zdaj popestrila vzdušje na ulici Arany János. Meron, osvajalec svetlo pražene kave, ljubiteljem kave iz Budimpešte in tujine ponuja brezhibno kakovostne napitke in odlično usklajeno hrano. Če želite podaljšati kavno doživetje, lahko izbirate med njihovim očem in okusu prijaznim brunch menijem.

1051 Budimpešta, Arany János u. 34.

Werk Art Café – Otok miru

Werk Art Café ni običajna kavarna, ki so jo pred kratkim odprli na ulici Csanády v mestu Újlipótváros. Lokal, znan tudi kot kavarna Lipócia, ponuja odlično kavo, sendviče, torte, prigrizke in balatonska vina. V fotelju ali na kavču lahko popijete mandljev flat white, pistacijev latte ali cimetovo-vaniljev kapučino, poleg tega pa ponujajo tudi redne družabne programe.

1132 Budimpešta, Csanády u. 11.