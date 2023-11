Budimpešta, ti si čudovita: 6 posebnih knjig o prestolnici, ne le za Budimpeščane

Če ste že raziskali najbolj znamenite znamenitosti prestolnice od vrha do dna in iščete več informacij in posebnih zanimivosti o Budimpešti, potem si oglejte eno od teh knjig.

Pál Hatos: Neznana Budimpešta

Budimpešta je veliko mesto. Budimpešta je svetovno mesto. Budimpešta je zgodovinsko mesto. Budimpešta je znano mesto. Znana? Obstajajo knjižnice knjig o zgodovini mesta, nihče ne more prebrati vseh. Preteklost Budimpešte se spreminja iz dneva v dan, ne le njena sedanjost. A poglavja v tem zvezku, ki so jih napisali priznani zgodovinarji, si ne prizadevajo pospraviti inherentnega in neznanskega nereda mestne zgodovine, temveč s posebno vrsto „arheološkega” dela odkrivajo potopljeno trpljenje, samotna nedeljska popoldanska pohajkovanja in grozljive umore izkoriščanih služkinj, prve gole, ki so prekinili tišino zemlje, ki je ležala ob vznožju obzidja, in zgodbe o čudenju, pomešanem z grozo, slovaških popotnikov z višavja, ki so obiskali madžarsko prestolnico. Toliko zgodb, toliko Budimpešte.

András Török: Knjiga o Budimpešti – pravi vodnik po mestu za sodobne lokalne patriote

Knjiga Budimpešta, ki je danes že kultna knjiga, je prvič izšla pred petindvajsetimi leti. Verjetno je bila del razvoja vse bolj priljubljenega gibanja za sprehode po mestu. Gre za portret in vodnik po mestu, preoblečen v vodnik, ki skuša predstaviti stare in nove obraze Budimpešte. Svoje radovedne in različno poučene bralce seznanja z arhitekturno zgodovino, vizualnimi in kulinaričnimi znanostmi ter še z marsičim drugim. Poleg že znanih tridimenzionalnih zemljevidov je prenovljena izdaja ilustrirana s številnimi tlorisi, številnimi arhivskimi Fortepanovimi posnetki in avtorjevimi fotografijami. Med novostmi so tudi številne kode QR, ki predstavljajo vrata v svet interneta in gibljivih slik.

Zsolt Vidák: Budapest Browser – Ulice Budimpešte

Čudne stavbe, nenavadni in izstopajoči mimoidoči, smešni napisi so povsod. Lokacije so zlahka prepoznavne, vendar drugačne in bolj pravljične kot v resničnem življenju. Toda pozor: „nepozorni” grafični oblikovalec (ki se pojavlja na več straneh!) je pri ponavljajočih se podrobnostih naredil številne napake, zato je vredno strani skrbno preleteti. Na dnu strani pa so vprašanja, ki vam bodo v pomoč pri iskanju in razpravljanju. In ne pozabite poiskati pobeglega papagaja Gyurija na vsaki strani knjige! Pridružite se igri na ulicah Budimpešte!

Szabolcs Kordos: Skrivnosti mesta

Szabolcs Kordos v svoji novi knjigi, ilustrirani z izjemnimi fotografijami, razkriva skrivnosti številnih kotičkov, stavb, znanih in neznanih krajev Budimpešte. Popelje nas do kupole Ankerja, slavne in zloglasne palače magnatov v Pešti ali celo do zdravniške ordinacije ob Titanikovi nesreči. Predstavi nam izgubljene soseske, domove nekoč slavnih osebnosti ter ljudi, usode in zgodbe, ki so oblikovali to mesto. To ni zgodovinska knjiga, temveč krvava, pogosto komična, včasih tragična zasebna pustolovščina skozi čas in prostor. Preteklost je oživljena, govorijo potomci, strokovnjaki in današnji prebivalci. Po branju te knjige se ne boste mogli več sprehajati po ulicah Budimpešte, ne da bi na fasadah iskali mestne uganke.

Szabolcs Kordos: Nove skrivnosti mesta

Kaj ima gradnja Kiscellijevega muzeja opraviti z umorom čarovnice Elze? Katere grobnice se skrivajo pod Frančiškanskim trgom? Zakaj je Mátyás Rákosi v svoji vili v Zuglóju redil piščance? Kje je v resnici živela Jenő Rejtő? Knjiga odgovarja na ta vprašanja in vas popelje v življenje največjih mogotcev in njihovih palač. Pogledamo skozi podstrešno okno Csontváryjevega ateljeja in spoznamo starodavne, minule prebivalce Bude. Skratka, odkrili bomo skrivnosti Budimpešte, ki smo jih pogosto imeli pred očmi, a jih nikoli nismo mogli razvozlati. Še ena skrivnost mesta je nadaljevanje izjemno uspešne in večkrat ponatisnjene knjige Szabolcsa Kordosa Skrivnosti mesta, ki odstira tančico nad še eno vznemirljivo skrivnostjo. Lepo ilustrirana knjiga je hkrati iskanje dejstev, zgodovinska govorica in zapis o pisani druščini likov. Slikovita zgodovinska knjiga, fascinantno in zabavno raziskovanje nepozabne zgodovine naše prestolnice.

Budimpešta Veliki roman

Zgodovina Budimpešte je nepopisana. Neprestano se razvija, tako kot se razvija tkanina mesta od združitve Pešte, Bude in Óbude leta 1873, in teče v neskončnost kot velika reka, ki ločuje in povezuje prvotne dele. Toliko obdobij, toliko okrožij, toliko družin, toliko perspektiv, toliko povezav in toliko izkušenj. Čeprav je poglavja romana napisalo 23 avtorjev, je Budimpeštanski veliki roman pravo kolektivno delo. Knjiga je rezultat večmesečnega raziskovanja in civilnega zbiranja legend. Zgodbe, ki so nastale, so bile pomemben vir navdiha in inspiracije za pisanje knjige, njihovo priklicanje pa je poklon vsem, ki so se nekoč imeli za Budimpeščane.