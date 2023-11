13 rokodelskih delavnic v Budimpešti za praznično vzdušje

V našem izboru smo za vas pripravili 13 prazničnih programov, s katerimi boste lahko ne le izrazili svojo ustvarjalnost, ampak se tudi prepustili prazničnemu pričakovanju.

Izdelava adventnih venčkov z živim borom // ZAM Zöld Alma Műterem (25. november 2023)

S pomočjo strokovnjaka izdelajte svoj adventni venček! Tu vam bodo pokazali osnovne tehnike in vas seznanili s pravili aranžiranja cvetja, zaradi katerih bo vaša stvaritev uravnotežena in lepa.

Delavnica adventnega venčka v Don’t Waste (25. november 2023)

Delavnica izdelovanja adventnih venčkov, na kateri boste lahko ustvarjali skupaj, ob slastnih prigrizkih in čaju. Tünde Pálmai vam bo pomagala z vsem svojim strokovnim znanjem, prinesla pa bo tudi različne pripomočke za to priložnost.

Klepač za orehe // Blooming Budapest (25. november 2023)

Svoj rdeči Nutcracker knocker lahko skupaj izdelate v Blooming Budapest, kjer vas bodo čakali piškoti, prigrizki, osvežilne pijače in dobro vzdušje.

Izdelava adventnih venčkov za odrasle in otroke // Dnevni tabor Csepel (2. december 2023)

Vse ustvarjalne otroke in odrasle vabimo 2. decembra v dnevni tabor Csepel na ustvarjalno popoldne, na katerem boste lahko izdelali adventni venček za svojo družino. Vsak udeleženec bo prejel pripravljeno borovo podlago, na katero bo lahko namestil sveče, sadje, bombone in figuralni okras.

Šivanje božičnih pogrinjkov // Jelen Közösségi tér (2. december 2023)

Brezplačni program madžarskih krstnih šivilj na Trgu skupnosti Jelen.

Delavnica izdelave zimzelenih adventnih venčkov // PLANTE (3. december 2023)

Na tej delavnici boste lahko izdelali adventni venec, ki vam je všeč in se prilega vašemu domu, v naravnem slogu Plante. Predstavili vam bodo, kako izbrati sveže in suhe materiale, kako razporediti rastline, tehniko pletenja in druge koristne nasvete.

Delavnica adventnega venca // Creative Street (3. december 2023)

Ne glede na to, ali želite minimalističen ali ekstravaganten, klasičen ali moderen, umirjen ali kričeč, ključno je, da letos izdelate svoj adventni venec.

Edinstveni okraski za božično drevo – kaligrafska delavnica // Benedict the Flower House (5. december 2023)

Letos ročno napišite svoje okraske za božično drevo in podarite personalizirane krogle z osebnim besedilom kot darilo! Pri Brigiti Bubán se naučite, kako in s čim napisati imena ali besedila na božične okraske. Ob koncu delavnice bo vsak imel 3 okraske in znanje za izdelavo več okraskov doma.

Božični klepač // Virág Benedek Ház (6. december 2023)

Na tej delavnici boste lahko sami izdelali dih jemajoče kleklje. Izberite barve, bombončke, figurice in z ročno izdelano stvaritvijo okrasite svoj dom!

Božična delavnica slikanja z akvareli in kaligrafije // Szelece Café (10. december 2023)

Naučite se 2 tehnik na 1 delavnici! Najprej se boste seznanili s svetom akvarelnega slikanja cvetja, skupaj boste lahko naslikali čudovite kompozicije, nato pa boste svoje stvaritve oživili s kaligrafijo.

Slikanje kuhanega vina in božičnih voščilnic (10. december 2023)

Zabavajte se ob slikanju s kakovostnimi obrtniškimi akvareli in ob srkanju kuhanega vina!

Izdelava okraskov za božično drevo iz makrameja // Anifactory (13. december 2023)

Skupaj z bombažno prejo izdelajte makrame božične okraske!

Izdelovanje medenjakov // BBBKultPont (15. december 2023)

Medenjake lahko izdelujete 15. decembra od 14. ure dalje v skupnostnem prostoru BBBKultPont.