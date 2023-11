5 odličnih slaščičarn v aglomeraciji Budimpešte, kjer lahko najdete res okusne torte

Ste se naveličali na videz neizčrpne ponudbe peciva v Budimpešti? Potem se odpravite v aglomeracijo in odkrijte te posebne slaščičarne!

Rádai Obrtna sladoledarna in specializirana kavarna, Szob

Letos poleti se je v Szobu odprla sladoledarna in specializirana kavarna Rádai z obrtnim sladoledom, ki jo je zasnoval pevec Freddie in je jasen znak kakovosti. Sladoledne dobrote svetovnega mojstra sladoleda Ádáma Fazekasa in stalno spreminjajoča se ponudba kave se odlično ujemajo s slikovito pokrajino v zavoju Donave. Ta mali draguljček, 30 metrov od Donave, je poklon Freddiejevi babici. Jeseni ponujajo lokalno pečene jabolčne pite, štruklje, bejgele, štruklje, vročo čokolado in čajne specialitete, Rádai pa si prizadeva, da bi bila promenada Luczenbacher vsak dan bolj zanimiva s kulturnimi programi.

2628 Szob, promenada Luczenbacher

Slaščičarna Szelet, Szentendre

Novo odprta slaščičarna v Szentendru ponuja vznemirljive kombinacije okusov in privlačne sladkarije za vsakogar. Svoje slaščice bodo pripravili z veliko skrbnostjo, za vsak dogodek, vsako temo in v najboljši možni kakovosti. In če nas boste poslušali, se ob enem od jesenskih vikendov obvezno ustavite v njihovi prijetni majhni trgovinici, saj imajo ob sobotah in nedeljah tematske dneve in vsakič vam ponudijo nekaj novega, česar ne boste želeli zamuditi! Lahko celo poskusite torto te dežele!

2000 Szentendre, Attila utca 1.

Sulyán Cukrászda, Veresegyháza

Sulyán Cukrászda, ki že od leta 1980 izdeluje okusne torte, se nahaja v dveh krajih aglomeracije, v Veresegyházi in Gödöllőju. Vsi v družinski slaščičarni so se izučili poklica, nagrajeni slaščičarji pa za vas vsak dan pripravljajo najokusnejše torte. Poleg tradicionalnih tort in kolačkov ponujajo tudi široko paleto povsem naravnih dobrot, pozimi pa ponujajo lastne slane sladice vrhunske kakovosti, ki so nagrajene.

2112 Veresegyház, Kálvin utca 16.

Caravella, Gödöllő

Caravella v Gödöllőju je odličen kraj za druženje ob koncu dneva ali ob koncu tedna, kjer lahko preživite čas z veliko knjigami, slastnim pecivom in prikupnim črnim psom Momo. Z impresivnim izborom cheesecake, makovih, kremnih, brezovih, čokoladnih, večnih klasik in različnih različic cheesecake boste zagotovo našli okus po svojem okusu, tudi v brezplačni različici. Eno je gotovo, če načrtujete prijeten jesenski sprehod v Gödöllőju, se je vredno ustaviti na tortici!

2100 Gödöllő, Szilhát utca 40.

NONNA Dessert Bar, Szada

Slaščičarna Szada, ki je bila prej znana pod imenom Dédi, je bila lani prenovljena in preimenovana v italijanski NONNA Dessert Bar, ki se osredotoča na ustvarjanje občutka dolce vita. Edinstvena notranjost lokala je vabljiva že sama po sebi, s svojim konceptom pa mislijo na vse svoje goste, saj čez dan strežejo okusno pecivo in kavo, medtem ko NONNA zvečer deluje kot bar. Posebnost je tudi to, da odprt prostor trgovine, nekdanje kmečke hiše, omogoča pogled v kuhinjo, kjer nastajajo čudovita peciva.

2111 Szada, Székely Bertalan út 41.