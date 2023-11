Za samo 150 forintov si lahko ogledate zelo uspešno razstavo hiše Mai Mano

Ob 150. obletnici združitve Pešte, Bude in Óbude bo v petek, 17. novembra, v času uradnih ur v hiši Mai Mano za 150 HUF na ogled razstava „Iluzija časa – Ruth Orkin (1921-1985)”.

En dan si lahko za 150 forintov ogledate razstavo del ameriške fotografinje Ruth Orkin ob 150. rojstnem dnevu glavnega mesta.

Za žensko, ki je želela postati filmska ustvarjalka v Združenih državah Amerike v prvi polovici 20. stoletja, je bil to resen izziv, saj so ženske sicer sodelovale pri zagotavljanju surovin za „tovarno sanj”, vendar ni bilo dvoma, da so bili proizvajalci izdelka, ljudje za kamero, moški.

Ruth Orkin (Boston, 3. september 1921 – New York, 16. januar 1985) si ni mogla izbrati poklica, za katerega bi čutila poklicanost – vsaj ne tako, kot si je predstavljala – in to je bistveno vplivalo na njeno fotografsko delo.

„Razstava Iluzija časa – Ruth Orkin (1921-1985)” bo na ogled do 14. januarja 2024.