Budimpeštanski piratski imperij vabi na degustacijo ruma s priljubljenim slavnim gostom

28. novembra od 18. ure dalje bo Pirate Empire – Piratsko cesarstvo na ulici Nagymező ponudilo izjemen program, namenjen predvsem ljubiteljem ruma in posebnih okusov.

Dogodek bo vodil Dr. Csaba Pipei, soustanovitelj podjetja Premirum Europe, ki bo predstavil posebne rume, ki so na Madžarskem vse bolj znani, in spregovoril o kulturi ruma.

Glavni gost večera bo Attila Curtis Széki, ki bo gostom predstavil tudi svoje najljubše rume. Med dogodkom bo spregovoril o svojih izkušnjah z rumom, z njim se boste lahko na kraju samem fotografirali in ga prosili za podpisano kartico z rumom.

V restavraciji, ki so jo navdihnili filmi o Jacku Sparrowu, bo na voljo jedilni list in paleta rumov z izbiro 2 brezalkoholnih pijač na osebo. Za podroben opis rumov kliknite na spodnjo povezavo.

Meni večera in ustrezna kombinacija rumov:

Dobrodošlica: 15-letni rum Nativo (Panama)

Predjed: tatarček iz lososa, maskarponejeva krema, toast – rum Cihuatan Indigo (Salavador)

Glavna jed: Karibski žar, počasi pečena svinjska pleča, solata iz zelene solate, pire krompir s timijanom – Nativo 20-letni rum (Panama)

Sladica: Čokoladni brownie z ananasovim ragujem in vanilijevim sladoledom – rum Nativo OverProof z okusom čokolade (Panama) in Rosemont Pineapple (Kanada)

Desertna pijača: rum Hidden Loot Dark Reserve (Panama + Francija)

Lokacija: 1065 Budapest, Nagymező utca 41.

Zaradi velikega zanimanja za dogodek je priporočljivo, da vstopnice kupite čim prej, in sicer s klikom TUKAJ.