3 prijetna prizorišča v Budimpešti za nepozabne zabave podjetja

Sezona korporativnih zabav se hitro približuje, vendar to ni edini čas, da si ogledate najbolj prijetna prizorišča v Budimpešti.

Pódium Bistro & Club

Ta restavracija se nahaja na očarljivi promenadi Bécsi út in je hkrati moderna in prijetna, njena bujno urejena jedilnica pa je prilagodljiva, zato je idealno prizorišče za poslovne večerje, srečanja prijateljev, družinska praznovanja in poroke. Njihova prefinjena bistro kuhinja bo zagotovo popestrila vaš dogodek, za svoje goste pa lahko naročite tudi koktajl po meri, ki bo ustrezal vašemu okusu. Za svoj dogodek lahko naročite tudi velikanski projektor, didžeja ali celo fotografsko kabino. Za ponudbo in rezervacijo lahko zaprosite tudi prek spleta, njihovo poslanstvo pa je zagotoviti najboljšo izkušnjo za vse!

1036 Budapest, Bécsi út 63.

Scruton

V Budimpešti trije bistroji Scruton v svojih sodobnih in prijetnih prostorih ponujajo živahne pogovore, glasbene večere in posebne večerje. Od 1. decembra bo na voljo nov meni za praznično vzdušje; na božičnem meniju bodo na voljo čufti, fileti ostriža in waldorfske solate. Od 6. decembra bodo ljubitelji sladic lahko izbirali med pravo klasiko, pripravljeno v njihovi novi slaščičarni. Za praznično vzdušje poskrbijo torta z gosjimi nogami, tarte s figami in kostanjem, malinove operne rezine, ta čudesa pa lahko celo odnesete domov na praznično mizo. Poleg lastnih dogodkov sta restavraciji Scruton V.P. in Downtown redni prizorišči poslovnih dogodkov in božičnih zabav, ob nedeljah pa pogosto gostita tudi večerje z živo glasbo in glasbene brunche.

1054 Budimpešta, Zoltán utca 10. | 1053 Budimpešta, Veres Pálné utca 12. | 1113 Budimpešta, Tas Vezer utca 3.

Dvorana za prireditve Normafa

V idiličnem okolju, na vrhu hriba Széchenyi, lahko odkrijete novo prireditveno prizorišče v Budi, dvorano Normafa Event Hall. Na 4.000 kvadratnih metrih je bila prej restavracija, po prenovi pa se je leta 2019 ponovno odprla kot dvorana za prireditve. Zaradi te prenove je bilo prizorišče opremljeno s sodobnimi tehničnimi rešitvami ter okolju prijaznimi hladilnimi in ogrevalnimi sistemi, ki zagotavljajo udobje gostov. Dvonadstropna stavba s čistimi linijami vključuje prijetno dnevno teraso in 1200 kvadratnih metrov velik vrt, zato je idealno prizorišče za vsak dogodek, naj bo to poslovna zabava, poroka ali rojstni dan, v katerem koli letnem času.

1121 Budimpešta, Hegyhát út 16.