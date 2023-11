15 neverjetnih predstav o Luskalniku leta 2023 v Budimpešti in okolici

V Budimpešti in okolici smo zbrali več kot ducat predstav Luskavca, da te klasične božične poslastice leta 2023 ne boste zamudili. Opera, balet, hip-hop in pravljično gledališče – v našem članku boste našli nekaj za vsakogar.

Luskalnik // Opera (24. november 2023 – 6. januar 2024, različni datumi)

Luskalnik Čajkovskega je že desetletja nepogrešljiv del božičnih priprav po vsem svetu in tudi v budimpeštanski operni hiši. Da bi počastili spomin na to različico, ki je bila dolga leta na repertoarju in je zdaj že skoraj muzejski eksponat, je bila za božič 2015 ustvarjena nova razstava, preurejeno delo v tradiciji klasičnega baleta, vendar z novo razstavo, ki izpolnjuje pričakovanja plesne in vizualne umetnosti 21. stoletja. Novo baletno zgodbo sta na klasično partituro koreografirala pravi strokovnjak za Luskavca, mednarodno priznani Wayne Eagling, in direktor skupine Tamás Solymosi.

Luskalnik – v izvedbi Kati Zsurzs in Misi Boros // Concerto Budapest (25. november 2023)

Spoznajte supergenija: nikoli se ne pritožuje nad slabim vidom, nad tem, katero zgodbo mora prebrati vnukinji ali da si mora vzeti odmor. S svojim dnevnikom se spominja dneva, ko je za božič dobil pravo lutko nutcrackerja. Nekaj malega prebere, nato pa komentira svoje otroštvo. Svojo zgodbo pripoveduje ob glasbeni spremljavi. Štiridesetminutno predstavo priporočamo za otroke, stare od 5 do 10 let, v spremstvu staršev.

Luskalnik – predstava Royal Ballet // Várkert Bazár (3., 10., 17. december 2023)

Peter Wright je leta 1984 na podlagi izvirne koreografije Leva Ivanova ustvaril sijajno predstavo Kraljevega baleta Luskavec, ki je še vedno ena najbolj priljubljenih baletnih predstav v Evropi. Veličastna glasba Čajkovskega, bleščeči kostumi in scenografija ter očarljiv ples Kraljevega baleta so pravo božično doživetje za vse starosti.

Babaszínház Luskalnik – pravljična instrumentalna predstava in koncert // Trg skupnosti PannKa (8. december 2023)

Simfonični orkester MÁV bo ob adventnih praznikih izvedel pravljico Luskalnik. Pri tem bodo majhni otroci lahko odkrivali svet klasične glasbe in pravljic ter njuno povezanost. Glasbo iz Luskalnika bodo spremljali glasbeniki, ki bodo občinstvu pokazali, kako zvenijo flavta, violina, klarinet, violončelo in klavir. To je program, ki bo družini omogočil pravo skupno glasbeno doživetje.

Luskalnik Hip-hop – sodobno plesno gledališče // Kulturni center Čili (15. december 2023)

Sodobna glasbena predelava dela Čajkovskega s preoblikovano koreografijo in vizualno podobo, ki jo dopolnjuje inovativna hip-hop glasba v dostopni plesno-gledališki predstavi, v kateri lahko uživajo nove generacije.

Pravljični balet Luskalnik // FMK (16. december 2023)

Pravljični balet v enem dejanju v izvedbi solistov skupine Spirit Dance Company in učencev otroškega plesnega gledališča Spirit Dance. Z orkestrom Urbán Ensemble.

Luskalnik // Budapest Dance Theatre (17. december 2023)

Plesna predstava v enem dejanju za otroke, v kateri na odru zaživi znamenita pravljica E. T. A. Hoffmanna.

Luskalnik: Marikine sanje // Kulturni center Kőrösi (17. december 2023)

Solisti plesne skupine Spirit Dance Company in učenci otroškega plesnega gledališča Spirit Dance bodo ob spremljavi orkestra Tutta Forza uprizorili svojo predstavo.

Luskalnik // Operettszínház (od 21. do 28. decembra 2023 v več terminih)

Kot posebno praznično presenečenje v sezoni 2019/20 je budimpeštansko Operetno gledališče uprizorilo klasični balet. The Nutcracker, ki je bil premierno pred razprodanim občinstvom v Győru in v Dunajski državni operni hiši, je skupna produkcija z Madžarsko plesno akademijo v režiji in koreografiji Gyule Harangozója.

Royal Ballet: Luskalnik – predstava s posnetka // Madžarska hiša glasbe (22. december 2023).

Občinstvo Madžarske hiše glasbe si lahko ogleda posnetek predstave Kraljeve operne hiše v Londonu. Obdobna scenografija Julije Trevelyan Oman daje praznično vzdušje priljubljeni predstavi Kraljevega baleta koreografa Petra Wrighta. Pravljična čarobnost se v tem nepozabnem klasičnem baletu ujema s spektakularno plesno produkcijo.

Sodobni balet iz Szegeda: Luskalnik // Narodno gledališče za ples (22. december 2023)

Klasiko bodo izvedli člani Sodobnega baleta iz Szegeda v koreografiji Tamása Juronicsa.

Luskalnik – v izvedbi Éve Vándor in Katalin Sarkadi // Šola za slepe (23. december 2023)

Priredbo klasičnega libreta Čajkovskega, ki jo je napisal Csaba Csík, v seriji Supernagyi izvajata Éva Vándor in Katalin Sarkadi.

Royal Opera House: Luskalnik // Kino Puškin (24. december 2023)

Na božični večer bo v umetniškem kinu Puškin prikazana uprizoritev opere The Nutcracker v produkciji Kraljeve operne hiše.

Luskalnik na ledu // Vasas Jégcentrum (28.-30. december 2023)

Po več kot desetih letih se na Madžarsko vrača predstava Luskalnik na ledu. Srečanje gledališča na ledu in Luskalnika na ledu zaobjema vse, kar imamo radi v božičnem času: pričakovanje, zgodbo, luči, navdušenje, družinsko povezanost in sam božični čudež.

Predstave Luskalnika po Budimpešti

Pravljica o Luskavcu // Gyömrő (26. november 2023)

Pravljična predstava gledališča Nektár z baletnimi elementi. Otroci so dobrodošli na prizorišču od 10. ure dalje s kakavom in kaláčem.