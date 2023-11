11 osupljivih drsališč v Budimpešti leta 2023 v duhu adventa

Zimska sezona se je uradno začela in z njo je čas, da odprašite drsalke, saj je v Budimpešti veliko mest z ledom, ki je kot ogledalo.

Westend Winter Wonderland (do 30. decembra 2023)

Tako kot prejšnja leta vas tudi letos Westend Rooftop Garden vabi na praznično drsanje nad mestom. Poleg drsališča bodo obiskovalci do 30. decembra lahko uživali v vrtiljaku, zanimivih dejavnostih, ogrevanem šotoru ter zimski hrani in pijači. Drsališče je brezplačno za otroke, mlajše od 10 let, in osebe z veljavno izkaznico za bivanje v okrožju VI ali XIII, prebivalci drugih okrožij pa lahko drsajo za 1 500 HUF, ki jih lahko kupite v Westendu. Na kraju je na voljo tudi izposoja drsalk.

1062 Budapest, Váci út 1-3.

Adventna praznovanja v baziliki (do 1. januarja 2024)

Advent v baziliki, ki je bil že trikrat (2020, 2022, 2023) izbran za najlepši božični sejem v Evropi, bo tudi letos do 1. januarja imel drsališče. Če nas boste poslušali, se splača ostati na ledu do mraka, saj se bo ob sončnem zahodu bazilika kopala v čudovitem svetlobnem spektaklu, zaradi katerega bodo športi na prostem le še prijetnejši. Tudi če boste med aktivnim preživljanjem časa lačni, boste med skoraj 100 domačimi razstavljavci našli slastne zimske dobrote. Drsališče je za otroke, mlajše od 14 let, brezplačno, na voljo pa je tudi izposoja.

1051 Budimpešta, Szent István tér 1.

Hello Buda Winterland

To soboto se je gastronomsko dvorišče Hello Buda spremenilo v čarobno zimsko deželo, v kateri lahko uživate vsak dan v tednu. Med dvema spodrsljajema si je vredno privoščiti gastronomsko doživetje s petimi odličnimi budimpeškimi točkami: Pizza Sztori, Buja Disznó(k), CAFAT, Tom Yum in VAJ. Zaradi nove gastronomske ponudbe, zimskih dejavnosti in božanskih grelcev duše vas ne bo zeblo. Razpoložite se za božič na prijetnih pobočjih budimpeških hribov!

1025 Budimpešta, Törökvész utca 93/A

Mestna hiša Zimski doživljajski park (do 7. januarja 2024)

V petek, 24. novembra, se bodo v prestolnici začele zimske prireditve, božični sejem v Budimpešti in zimski doživljajski park v mestni hiši. Letos bosta na voljo dve prizorišči, kjer se boste lahko praznično razpoložili: božični sejem na trgu Deák Ferenc in prvič tudi drsališče v parku mestne hiše. Od ponedeljka do srede bo drsališče odprto od 8.00 do 20.00, od četrtka do nedelje pa bo odprto uro dlje, do 21.00. Drsališče bo odprto do 7. januarja. Z aplikacijo Moja Budimpešta lahko dobite 15-odstotni popust na ceno vstopnice, z 72-urno Budapest Card pa lahko drsališče enkrat brezplačno uporabite. Na kraju samem si lahko izposodite tudi drsalke, dokler bodo zaloge.

1052 Budimpešta, Károly krt.

Drsališče Újpest (do 8. januarja 2024)

Na drsališču na Szent István tér v Újpestu lahko tudi letos od 2. decembra dalje vsakdo brezplačno drsate. Gradnja drsališča se je že začela, letos pa bo dodana še ledena ploskev. Delovni čas drsališča ob mestni hiši še ni objavljen, vendar lahko tako kot prejšnja leta pričakujete, da ga boste lahko uporabljali od ponedeljka do petka od 15.00 do 20.00, ob koncih tedna pa bo drsališče nekoliko drseče. Ob koncih tedna in praznikih pa bodo odprti od 15.00 do 20.00. Vendar je treba opozoriti, da je treba na kraju samem nositi rokavice!

1041 Budimpešta, Szent István tér

Drsališče Józsefváros (do 31. januarja 2024)

Józsefváros bo 30. novembra začel tudi adventne priprave, v prihodnjih tednih pa bo na trgu Horváth Mihály potekalo veliko zanimivih družinskih dejavnosti. Na voljo bodo literarne predstave, koncerti, pravljično gledališče in celo čarovnik, ne smemo pa pozabiti na drsališče, ki je vsako leto velika uspešnica. Drsališče je odprto do 31. januarja, prebivalci pa ga lahko z naslovno kartico uporabljajo brezplačno.

1082 Budimpešta, Horváth Mihály tér

Drsališče na Glavnem trgu v mestih Óbuda in Békásmegyer (do 31. januarja 2024)

Zaradi serije dogodkov Advent v Óbudi 2023 sta tudi letos na voljo dve brezplačni drsališči v III. okrožju. Od 1. decembra do konca januarja bosta, če bo vreme dopuščalo, na voljo drsališči na Trgu skupnosti na trgu v Békásmegyerju in na Glavnem trgu v Óbudi. Obiskovalci lahko na obeh prizoriščih na kraju samem zamenjajo, izposodijo in nabrusijo drsalke. Pomembno pa je poudariti, da občina okrožja III rezervira poseben čas na ledu za šole v okrožju, zato je drsališče za šolarje ob delavnikih odprto od 8. do 12. ure. Zato je priporočljivo, da v tem času ne prihajate.

1039 Budapest, Heltai Jenő tér 1. | 1033 Budapest, Fő tér

Budimpeštanski park (načrtovano do februarja 2024)

Od 1. decembra lahko spet drsamo na velikem drsališču v budimpeštanskem parku, ki je za mnoge kraj glasbenih spominov. Park vabi ljubitelje zimskih športov, da se aktivirajo z več kot 2.000 kvadratnih metrov velikim umetnim drsališčem, ki je na mestu velikega plesišča odprto sedem dni v tednu. V zimski čudežni deželi lahko obiskovalci med dvema toboganoma najdejo kaj za početi, saj so organizatorji tudi letos poskrbeli za edinstveno vzdušje drsanja na ledu. Vstopnice bodo kmalu v prodaji, vendar ne pozabite na otvoritveni vikend od 1. do 3. decembra, ko vas čaka super program dejavnosti!

1095 Budimpešta, Fábián Juli tér 1.

Drsališče na vrtu Bókay (do 18. februarja 2024)

V vrtu Bókay v XVIII. okrožju lahko obiskovalci uživajo v resnično prijetnem božičnem vzdušju. Od 24. novembra do 18. februarja 2024 bodo na voljo adventni sejem, okusna hrana in pijača ter drsališče s 450 kvadratnimi metri luči, ki bo za prebivalce na voljo po znižani ceni 1 000 HUF, za obiskovalce pa 1 800 HUF. Izposoja drsalk stane 1000 HUF. Ob nedeljah je prizorišče še posebej vredno ogleda, saj so za obiskovalce pripravljene različne predstave.

1181 Budimpešta, Szélmalom utca 33.

Drsališče Csepel (do 29. februarja 2024)

24. novembra se bo zimska sezona začela na drsališču Csepel na običajni lokaciji ob postaji HÉV Szent Imre Square. Otvoritvena slovesnost se bo začela ob 17. uri, madžarska ekipa sinhronega drsanja Team Passion pa bo nastopala ves dan. Dobra novica je, da se cena vstopnic za dolgo drsališče v Cseplu, ki bo odprto do 29. februarja 2024, v primerjavi z lanskim letom ni spremenila, tako da je cena vstopnice še vedno 2.000 HUF, prebivalci Csepela pa lahko vstopnice kupijo za samo 1.200 HUF.

1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 89-91.

Drsališče Városligeti (do konca februarja 2024)

Letošnja drsalna sezona se je začela sredi novembra na najbolj atmosferičnem prizorišču v Budimpešti, zrcalno podobnem ledu umetnega drsališča Városligeti. Na tem znamenitem območju je že od leta 1870 na voljo največja zunanja umetna ledena površina v Evropi. Letos bodo na voljo številne novosti, vključno z več novimi vozili s hrano ob drsališču in možnostjo naročanja prek mobilnega telefona. Poleg tega bo odprta uradna trgovina drsališča, v kateri bodo na voljo puloverji, majice, kape in številni drugi zanimivi izdelki.

1146 Budimpešta, promenada Olofa Palmeja 5