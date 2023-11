Za praznično sezono se nad Budimpešto odpre očarljiva zimska pravljica

17. novembra bo v Westend Roof Gardenu nad mestom znova odprla svoja vrata zimska pravljica Winter Wonderland z bogatimi programi. Poskrbljeno bo za vrtiljak, koš, ogrevan šotor, razburljivo adventno dogajanje in seveda najokusnejšo božično hrano in pijačo.

Zimska čudežna dežela, ustvarjena v priljubljenem skupnostnem prostoru Westenda, Tetőkerten, sprejema obiskovalce, družine in skupine prijateljev ter družbena srečanja z drsališčem in različnimi programi ob delavnikih in vikendih do 31. decembra.

Zimski programi v Winter Wonderland v letu 2023

Ob vikendih v decembru lahko uživate v čarobnosti žive glasbe na različnih koncertih, nastopili bodo skupina Eszterlánc, Juci Németh in Hunor G. Szabó, Boebeck in skupina Izkiri.

Poskrbljeno bo za okraševanje medenjakov in branje zgodb z Eriko Czirják, vsako nedeljo Društvo ljudske umetnosti Gorgonczás prireja ročne ure, 3. decembra pa bo Božiček prišel tudi na Rooftop Garden! Ko se bliža božič, bo sledil Veganski božič, nato pa se bo pester niz dogodkov poslovil s koncertom skupine Buborék in Valami Swing.

Za praznično vzdušje poskrbita drsališče in vrtiljak

Drsališče nad mestom je možno uporabljati ob delavnikih od 12.00 do 22.00 in ob vikendih od 10.00 do 22.00. Za otroke do 10 let in tiste z veljavno VI je vstop prost. ali XIII. z okrožno naslovno kartico.

Starejši od 10 let lahko kupite vstopnico za 1.500 HUF, ki vam jo nakupovalno središče vrne v obliki darilne kartice Westend. Znesek je možno unovčiti do ure, navedene na kartici, v poslovalnicah nakupovalnega centra, ki sprejemajo darilne bone. Tudi tistim, ki drsalk nimate, ni treba skrbeti, saj si je na licu mesta možna tudi izposoja drsalk.

Svojevrstno doživetje obljublja tudi vrtiljak, na katerem se lahko otroci med 3. in 12. letom pod nadzorom staršev vozijo brezplačno. Če želite to narediti, morate samo prenesti aplikacijo Westend in predložiti kupon vrtiljaka, od katerega lahko uporabite 2 na dan iz ene naprave. Vrtiljak je za otroke odprt vse dni v tednu med 12.00 in 20.00.

Winter Wonderland strankam ne ponuja le priložnosti za sprostitev. Vrtnica lahko štejemo tudi kot posebno zunanjo lokacijo za podjetja, ko gre za skupno praznično nazdravljanje ali ob koncu leta team building.