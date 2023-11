Nazaj v 80.: 8+1 lokacij in programov v Budimpešti, ki vabijo na potovanje v preteklost

Norija za 80-imi leti, zato smo za vas zbrali kraje in programe v Budimpešti, kjer se lahko udeležite zares posebnega potovanja skozi čas, pa čeprav le za nekaj ur.

Time Heist Budimpešta

Ekipa Time Heist vas pričakuje v središču Budimpešte s petimi popolnoma novimi tematskimi sobami pobega, ki so jih navdihnile znane serije. Med različnimi tematskimi sobami izstopa tista, ki spominja na tiste iz Stranger Things, saj v tej priljubljeni seriji zaživi neponovljivo vzdušje 80. let, ki ga lahko tokrat izkusimo z izpolnjevanjem razburljivih nalog. Obrnjen svet skriva številne nevarnosti, vaša naloga pa je, da zaprete odprt portal. Soba je dokončana v približno eni uri, primerna je za 2-6 oseb, opremljena je z elementi nove generacije in za vas skriva veliko skrivnosti in vznemirjenja, ne glede na spol in starost.

1094 Budimpešta, Liliom utca 5.

IKONO Budimpešta

Po mednarodnih uspehih je galerija IKONO izkušnje odprla svoja vrata v najbolj znani ulici Budimpešte. Na poglobljeni razstavi se lahko obiskovalci potopijo v 10 bleščečih domišljijskih svetov. Nepozabno popotovanje se začne v „bleščeči džungli”, nato vas instalacija Kimberly Leahey, ustvarjena z UV barvami, popelje v čarobni svet morij, lahko pa tudi sami ustvarjate med slikanjem s svetlobo, ki spominja na slikarske eksperimente Pabla Picassa. Lahko se udeležimo nadrealističnega sprehoda v kraljestvu svetlobe in senc, v brezčasnem prostoru Sobe neskončnih luči, nato vstopimo v labirint, ki ga je s kombinacijo analogne in digitalne umetnosti ustvarila Heather Bellino, na koncu pa nas lahko zagrabi nostalgija v retro arkadna soba.

1052 Budimpešta, Váci utca 27.

Quixotic

Quixotic, najbolj znani domači pionir novega retrowave vala, vam vsakič znova pripravi sete, ki vas popeljejo na zagotovljeno avdiovizualno časovno potovanje skozi njegove sintovske valove. DJ je zasnoval serijo zabav za širšo javnost, ki je pionirska v domačih okvirih, osredinjena na vzdušje 80. let in elemente serije Stranger Things. In če letos še nimate načrtov za silvestrovanje, potem se odpravite v Analog Music Hall, ki se za eno noč spremeni v mesto Hawkins, prežeto z vzdušjem 80. let, z aktualnimi in sodobnimi uspešnicami. Vstopnice so že na voljo na spodnji povezavi.

Art kino Toldi

Prav znani umetniški kinematografi Budimpešte so vredni ogleda kadarkoli, saj čakajo na ljubitelje filma že mnogo, mnogo let. Med vsemi temi izstopa kino, zgrajen v tridesetih letih 20. stoletja, takrat še delujoč pod imenom City, danes pa znan kot Toldi, v katerega vratih takoj začutiš razburljivo in raznoliko preteklost kraja. Simbolna lokacija je še vedno priljubljena za mnoge, saj poleg projekcij prirejajo tudi različne zabave, poleg vsega pa je razburljivo zbirališče ljudi vseh starosti.

1052 Budimpešta, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38.

Lumina Park – Budimpešta 150

Ob 150. rojstnem dnevu Budimpešte park Lumina na plaži Palatine vabi na potovanje v preteklost s pomočjo luči. Posebne, podrobne LED instalacije vodijo obiskovalce skozi najpomembnejša obdobja zgodovinske Budimpešte in predstavljajo najpomembnejše mejnike prestolnice. Postaje parka Lumina osvetljujejo vsako izjemno obdobje, oživijo znamenita zgodovinska dela in epohalne dogodke, na koncu potovanja pa lahko dobimo posebno vizijo, kakšna bo Budimpešta prihodnosti. Vstopnice lahko kupite tudi preko spleta!

1003 Budimpešta, Soó Rezső stny. 1.

artKRAFT

Če iščete pristne vintage kose ali pa bi radi samo brskali v trgovini s posebnim vzdušjem, potem je artKRAFT pravo mesto za vas! Pohištvo, dodatki, dekorativni elementi in plakati tukaj nosijo posebne zgodbe, ki vam pripovedujejo o vsakdanjem življenju preteklosti. Nekateri kosi so bili premišljeni, tako da lahko najdete fotelj, predelan iz sedeža konjske vprege, točilni pult iz primeža ali celo klubsko mizico iz bobna za kable. Nekaj je gotovo, noben kos ni povprečen, zato lahko z njimi popestrimo vsak interier!

1117 Budimpešta, Budafoki út 70.

Tipkarski razstavni prostor

VIII. District Typo Showroom je majhen rudnik zakladov v središču Pešte, le nekaj minut od Madžarskega narodnega muzeja. Police in regali prijetne trgovine so polni skrbno izbranih vintage in dizajnerskih kosov, torb, čevljev in unikatnih dodatkov, ki jih lahko kupite po prijaznih cenah. Če so vam všeč stilske poteze 80. in 90. let, boste pri nas zagotovo našli ustrezne kose! In če iščete še večje popuste, je vredno biti pozoren na njihove družbene medije, saj vsako sezono organizirajo akcijski vikend, ko lahko izbirate med znižanimi izdelki ob srkanju okusnih pijač in poslušanju elektronske glasbe v ozadju.

1088 Budimpešta, ulica Krúdy 9.

Budapest Roller Disco

Ekipa Budapest Roller Disco je lani na edinstven način organizirala svojo prvo diskoteko z rolerji v Budimpešti, ki od takrat uživa neprekinjeno priljubljenost. Priložnost, da pozabite na svoja leta, je ustvarjena za tiste, ki jih zanimajo različne lokacije v prestolnici, z vzdušjem, ki smo ga lahko videli le v filmih iz 80. in 90. let. Naslednji 25. novembra bo III. Dogodek bo potekal v športnem centru Folyondár v okrožju, več informacij pa lahko preberete na Facebook dogodku. Ena beseda kot sto, obujte rolerje in se odpravite na naslednjo zabavo!