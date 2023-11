Edinstveni svetlobni imperij praznuje 150 let Budimpešte

Po lanskoletnem izjemnem uspehu ni bilo dvoma, da se bomo tudi letos lahko do vratu potopili v čarobni, z lučmi obsijani svet Palatinus Stranda. Ob 150. rojstnem dnevu prestolnice se bomo lahko udeležili tudi potovanja v realnem času.

Leta 2022 je v Budimpešti debitiral privlačen imperij svetlobe na Palatinus Strand, park Lumina. Nič ne more dokazati njegovega uspeha in priljubljenosti bolje kot dejstvo, da je skoraj 200.000 obiskovalcev zanimalo posebno atrakcijo v nekaj mesecih.

Lumina Park je brez pretiravanja zašel v javnost kot ena najbolj spektakularnih novogradenj v prestolnici lani: vsa družina, mladi in stari, se je vanj v trenutku zaljubila.

Lumina Park je letos in v primerjavi z lanskim letom veliko črpal iz 150-letne zgodovine Budimpešte

vrnil s popolnoma novo temo Potovanje skozi čas.

Približno 1,5 km dolgo pot je mogoče prehoditi v 1-1,5 urah, v počastitev 150. rojstnega dne Budimpešte pa si lahko ogledamo tipično obdobje zgodovine prestolnice.

Naše časovno potovanje začnemo z rimsko dobo, z legionarji in gladiatorji, ki obujajo Akvinkum. V svetlobnem parku bo zaživelo vzdušje 19. stoletja, zdaj združene Budimpešte, seveda pa se bodo pojavili ikonični simboli prestolnice, Verižni most in njegovi kamniti levi, ter parlament.

Med popotovanjem skozi čas se lahko „povzpnemo” v podzemlje, se usedemo ob ogled kratkega filma v kinu, pokukamo v vedno večji zdraviliški svet, seveda pa od svetlobnih instalacij ne izostanejo tudi tla.

Zgodovina mesta se nadaljuje s petdesetimi leti prejšnjega stoletja, obdobjem rocka in diska, dokler ne okusimo današnje Budimpešte in svetle prihodnosti.

Med potovanjem skozi čas Lumina parka lahko poleg zgodovine mesta občudujemo prebivalce danega obdobja, elemente njihovega vsakdanjega življenja, značilne zgradbe in relikvije.

Poleg tega pa svetlobne instalacije vsebujejo tudi številne interaktivne možnosti, poleg fotografiranja se lahko z igrivo lahkotnostjo potopimo v igrivo in aktivno sprostitev.

Lumina Park sprejema obiskovalce vsak dan od mraka do 21. ure do 4. marca 2024. In če vse to ni bilo dovolj, letos na novi lokaciji, na 7 ha velikem območju Rimskih term, božični park Lumina pričara nepozabno božično vzdušje.

Razpoložljivost:

park Lumina

1003 Budimpešta, Soó Rezső stny. 1.

Spletna stran