Praznike lahko uglasimo v središču Budimpešte z zimskim pustolovskim parkom in rokodelskim božičnim sejmom

V petek, 24. novembra, bosta svoja vrata odprla zimski festival prestolnice, budimpeški božični sejem in zimski zabaviščni park City Hall. Tokrat se lahko v praznične dni vključite na dveh lokacijah: na božičnem sejmu na trgu Deák Ferenc, v parku Városháza pa staro in mlado letos prvič čaka drsališče.

Novo drsališče je le streljaj stran od trga Deák

Od 24. novembra do 7. januarja lahko vsak dan drsate v središču mesta. Drsališče parka Városháza je odprto od ponedeljka do srede od 8. do 20. ure, od četrtka do nedelje pa uro dlje, do 21. ure.

Zelo ugodna je tudi vstopnica, ki je na voljo pri 1.950 forintov, od katere lahko dobite 15% popust z aplikacijo Énbudapestem. Z 72-urno kartico Budapest Card lahko drsališče uporabljate enkrat brezplačno. Na lokaciji si bo možna tudi izposoja drsalk, odvisno od razpoložljivosti.

Vizualno oblikovanje: Blagovna znamka Budapest 3. decembra, na prvo adventno nedeljo, organizatorji pripravljajo intimen, skupni prižig sveč v parku Mestne hiše. Ne pozabijo pa niti na otroke, saj jih bo 6. decembra obiskal Božiček, s katerim se bodo najmanjši lahko fotografirali in drsali. Če želite narediti skupinsko fotografijo ali selfie, bo na mestu tudi božična instalacija, svetlobni levi in foto stena.

Akcija škatel za čevlje Baptistične dobrodelne službe bo potekala tudi v parku Városháza med 24. novembrom in 18. decembrom. Tukaj čakajo uporabni in ljubki spominki in igrače, zapakirane v škatle za čevlje za prikrajšane otroke ali otroke, ki živijo v težkih razmerah.

Zimske dobrote in obrtniški zakladi

Tako na božičnem sejmu Deák Ferenc tér kot v parku Városháza bodo obiskovalci lahko uživali v dobrotah, kot so nepogrešljivi pečeni kostanji in kürtős kálács, na voljo pa bosta tudi ulična hrana in plameni. Zato se splača raziskati sejem in zabaviščni park ter se s toplim čajem ali kuhanim vinom v roki potopiti v praznični vrtinec.

Na Trgu Deáka Ferenca si lahko obiskovalci sejma ogledajo in kupijo kakovostne, domače, ročno izdelane izdelke. Na rokodelskih stojnicah lahko za praznike dobite unikatna darila, narejena z dušo in srcem: keramiko in mamljive medenjake, makarone, posebne okraske za popolno jelko, v bogati ponudbi pa najdete še veliko unikatnih okraskov.

Več informacij: budapestikaracsony.hu