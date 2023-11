Neonsko svetla Budimpešta: 8 ikoničnih neonskih oglasov, ki spominjajo na noč Pešte

Po zgodnjih sončnih zahodih jesensko-zimskega obdobja v središču pozornosti prevzamejo luči prestolnice. Medtem pa, dokler prestolnica ne zavzame svojega polnega prazničnega sijaja, se odpravite na neonsko osvetljen sprehod po Budimpešti!

Vijolični espresso

Neonski napis Ibolya Espresso, ki je še vedno v odličnem stanju in zdrav, razsvetljuje noč le na dosegu roke od Ferenciekovega trga, ki je vedno živahen tako podnevi kot po temi. Na Ferenciek tere številka 5 Ibolya, apostrofiran kot kultni kraj sedemdesetih let prejšnjega stoletja, med ljubitelji retra ni znan le po svetlečem neonskem napisu. Notranjost, ponudba, pa tudi pristno vzdušje ohranjajo retro kavarniško-pivovarniški značaj vsaj toliko kot neonska luč, ki sveti na ulici.

1053 Budimpešta, Ferenciek tere 5.

Poslastica

Ko se sprehodite od trga Ferenciek čez ulico Kecskemét do trga Kálvin, lahko za steklenim oknom vidite enega najbolj znanih neonskih oglasov 70. in 80. let, Csemege. Še preden so ulice prestolnice preplavile različne verige trgovin, sta napisa Közért in Élélmiszer Csemege krasila pročelja maloprodajnih trgovin. Predmet v izložbi istoimenske restavracije kot Neon ima zelo zapleteno zgodovino, a bistvo je, da po prenovi ne bi mogel biti postavljen na bolj popolno mesto kot je ulica Kecskemét.

1053 Budimpešta, ulica Kecskeméti 9.

Centralni antikvariat

Komaj zapustimo ulico Kecskemét, zavijemo na bulvar Múzeum in le nekaj minut hoje stran najdemo še en neonski napis. Tu nas bo pot peljala mimo vrste starinarnic, dokler ne pridemo do Centralne starinarnice, kjer lahko zagledamo njen čudovit neon. Od odprtja antikvariata leta 1981 je modra neonska sova Állami Könyvterjesztő Vállalat stalnica in neizogiben lik na Kiskörútu, polnem tramvajev, študentov in tujcev.

1053 Budimpešta, muzej krt. 13-15.

Erzsike Espresso

Poleti 2022 je odjeknila prva novica, da se je v vrtincu Rákóczi út, ki je nekoč sijala od neonskih reklam, ponovno pojavil pogrešani neon. Nekoč legendarni Erzsike Espresso se je vrnil na prvotno lokacijo in s seboj prinesel kopijo svojega ikoničnega in izvirnega neona. Tisk, ki se nahaja v neposredni bližini filmskega gledališča Uránia, je bil v času njegovega razcveta stalnica mnogih. Ko obiščete Erzsike Espresso, ne pozabite pogledati na streho stavbe, kjer si lahko ogledate nekdanjo reklamo brezalkoholne pijače Sztár.

1088 Budimpešta, Rákóczi út 23.

Doma

Medtem ko dandanes domove večinoma opremljamo v IKEI, so to počeli tudi naši predniki v Budimpešti, le da se je imenovala Otthon Áruház. V nekdanji stavbi Fashion Hall, Rákóczi út 74-76. Leta 1961 je bila leta 1961 odprta prva trgovina Otthon, ki jo je nekoč oglaševal neonski napis Otthon, lebdeč v rumeni svetlobi. Čeprav smo se leta 2002 morali od Otthona Áruháza dokončno posloviti, je lepo med sprehodom v vrvežu Rákóczi út najti neon, ki ohranja svoj sijoč spomin.

1072 Budimpešta, Rákóczi út 74-76.

Kupujte konfekcijo!

Ko pustimo za seboj rumeni napis Otthon, lahko občudujemo neonski napis, ki krasi vogal stavbe na Rákóczi út 73 s podobo železniške postaje Keleti, ki se približuje korak za korakom. Oče in sin dvigujeta klobuke, pa tudi Kupi konfekcijo! oglas, ki prikazuje napis, je nekoč oglaševal trgovino z moškimi oblačili RB ali Ruházati Bolt Vállalat in to počne še danes ter ohranja spomin nanjo.

1081 Budimpešta, Rákóczi út 73.

Večerne novice

Ko pustimo Rákóczi ut za nami in prispemo na Baross tér, nas pozdravi zelo posebna neonska mešanica takoj, ko pogledamo na streho hiše na 3 Baross tér. Tukaj lahko preberemo besedi seme in izbor sorte ter točen naslov, kjer bi lahko vse to našli, a modre črke Esti Hírlap lepo izstopajo iz vseh. Za razliko od svojih konkurentov je Esti Hírlap med letoma 1956 in 1996 prebivalcem prestolnice zagotavljal najnovejše in najsodobnejše informacije dneva.

1074 Budimpešta, Baross tér 3.

Hrana

Na zadnji postaji našega pohoda, II. Na 8 Pápa János Pál tér najdete prej občudovani neonski par Csemege na Kecskemét utca, prav tako za steklenim oknom. Tako kot Csemege je bil tudi Elelmiszer, ki se je nekoč nahajal na ulici Nagy Ignác, prenovljen v vseh podrobnostih. V vsem svojem sijaju si ga lahko občudujete danes v kreativnem prostoru Komunale Kastner.

1081 Budimpešta, II. János Pál pápa tér 8.