Leta 2023 bo flota lučk BKV razsvetljevala tudi ceste prestolnice

Samo še nekajkrat spimo, pa lahko na ulicah Budimpešte ujamemo svetle tramvaje in avtobuse lahkega voznega parka BKV.

Vozila, ki plavajo v svetlobi, se bodo na svojo prvo božično pot odpravila v petek, 1. decembra, po sončnem zahodu, in sicer s parkirišča Hungária.

Organizatorji zainteresirane pozdravljajo na Športni ulici, blizu postaje Nándor Stadion v Hidegkutiju, kjer lahko mladi in stari opazujejo, kako okrašena vozila zapuščajo areno.

In kakšna vozila bodo sestavljala lahka flota leta 2023? Flota med drugim še vedno vključuje originalni Fényvelamos, UV, Combino, TW6000, ICS, KVCS-7 in T5C5K2.

A to še ni vse, saj bodo tudi letos po mestu vozili lahki avtobusi, ki bodo na ulicah prestolnice in v srcih meščanov pričarali praznično vzdušje – vse do 7. januarja.