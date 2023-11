Najboljši brezplačni programi v Budimpešti: 20 krajev v mestu, ki jih ne smete zamuditi

Budimpešta ima na tisoče razburljivih brezplačnih programov za tiste, ki se želijo sprostiti. Sestavili smo dolg seznam teh brezplačnih dogodkov v prestolnici, tako da vam ostane samo izbira!

Muzeji, galerije

Koncerti, glasbeni dogodki

Kulturni domovi, kulturni domovi

Posebne sprehajalne točke

Muzeji in galerije v Budimpešti, ki jih lahko obiščete brezplačno

Muzej denarja – 1122 Budimpešta, Krisztina krt. 6.

Zgodovino denarja lahko spoznamo na sodobni, interaktivni razstavi, le za roko stran od Széll Kálmán tér.

Muzej policije – 1087 Budimpešta, Mosonyi u. 5.

Policijski muzej v Budimpešti pozdravlja tiste, ki jih zanimajo kazenske zadeve, s tremi brezplačnimi stalnimi razstavami.

Galerija Deák17 – 1052 Budimpešta, Deák Ferenc u. 17. (1. nadstropje)

Galerija Deák17 na živahni ulici Váci nagovarja predvsem mlade s svojimi razstavami sodobne umetnosti in razburljivimi dogodki.

Galerija Várfok – 1012 Budimpešta, Várfok u. 11.

Galerija Várfok s skoraj 300 m2 velikim razstavnim prostorom in umetniško knjižnico ponuja mladim sodobnim umetnikom priložnost, da se predstavijo.

Galerija Judit Virág – 1055 Budimpešta, Falk Miksa u. 30.

V galerijskem okrožju Budimpešte najdete galerijo Virág Judit, kjer so obiskovalcem predstavljene edinstvene razstave iz 19.–20.–21. najboljše madžarske slike, kipi in keramika iz 19. stoletja.

Galerija acb – 1068 Budimpešta, Király u. 76.

Galerija acb obiskovalce pozdravlja s tremi razstavnimi prostori v središču mesta, ki ponosno predstavlja pomembne neoavantgardne umetnike in pripadnike najmlajše generacije umetnikov.

Galerija Erika Deák – 1066 Budimpešta,

Mozsár u. 1.

Galerija sodobne umetnosti je že od leta 1998 prisotna ne le na domačem, ampak tudi na mednarodnem umetniškem prizorišču, svoje umetnosti željne obiskovalce pa sprejema na ulici Mozsár.

Brezplačni koncerti in glasbeni dogodki v prestolnici

Budapest Jazz Club – 1136 Budapest, Hollán Ernő u. 7.

Poleg izjemno uspešnih brezplačnih vikend jam sessionov Budimpeštanski jazz klub v torek, sredo in četrtek zvečer pozdravlja svoje občinstvo, željno kakovostne glasbe.

Jedermann – 1092 Budimpešta, Ráday u. 58.

V Jedermannu morate vnaprej rezervirati mizo, ki je dom koncertov ob predstavitvi albumov, manjših formacij in kvintetov.

Rezervni ključ Budimpešta – 1067 Budimpešta, Csengery u. 65/b

Pótkulcs, barvita točka s posebnim vzdušjem na ulici Csengery, nas ne pusti brez brezplačnih programov: folklorna pivnica, živa glasba, odprti mikrofon in nešteto drugih razburljivih dogodkov.

Szimpla Kert – 1075 Budimpešta, Kazinczy u. 14.

Dom obrtnih sejmov in bolšjih sejmov, Szimpla vas ne sprejme le z neponovljivim, eklektičnim vzdušjem, ampak tudi z brezplačnimi koncerti in zabavami, če se želite sprostiti.

Dalos Point – koncerti podzemne železnice na trgu Fővám

Vsako sredo med 4. in 7. uro zjutraj se glasbeniki izmenjujejo v Dalos Pontu, ki se nahaja na srednjem nivoju podzemne železnice M4.

Giero Pub – 1061 Budimpešta, Paulay Ede u. 58.

Malo je še takih krajev v mestu, ki obujajo mladost naših dedkov in babic. Živa romska glasba zvečer ustvari nepozabno vzdušje.

Brezplačni programi kulturnih središč Budimpešte

Hiša Virág Benedek – 1013 Budimpešta, Döbrentei u. 9.

Obstaja tudi nekaj brezplačnih dogodkov v Virág Benedek Ház v Tabánu, kot so literarni večeri, predstavitve knjig, tržnice in glasbeni programi.

Eötvös10 – 1067 Budimpešta, Eötvös u. 10.

Razstave, koncerti, predstavitve knjig, otroški programi in predstave popestrijo programsko paleto Eötvös10.

Kulturni center Sándorja Máraija – 1013 Budimpešta, Krisztina tér 1.

Kulturni center Sándorja Máraija pozdravlja vse zainteresirane s koncerti, vznemirljivimi pogovori in literarnimi dogodki na temo Márai.

Europa Point – 1024 Budimpešta, Lövőház u. 35. (Tisočletje)

Europa Point se ponaša s pestrim kulturnim programom, kjer med drugim potekajo brezplačne filmske projekcije, gledališke predstave in popotniške okrogle mize.

Posebne sprehajalne točke

Pokopališče Fiumei út – 1086 Budimpešta, Fiumei út 16-18.

Vsak mesec je na pokopališču Fiumei út organiziranih več brezplačnih vodenih sprehodov, na katere se lahko predhodno prijavite prek spleta. Program traja 1,5-2 uri.

Arboretum Buda – 1114 Budimpešta, Villányi út 29-43.

7,5 ha velik arboretum Fakultete za hortikulturo Univerze Szent István, skrit v Villányi út, lahko obiščete brezplačno v delovnem času, pozimi od 8.00 do 16.00.

Park Kincsem – 1101 Budimpešta, Albertirsai út 2-4.

Zainteresirane vse vikende do konca leta čakajo brezplačne kasaške in galopske tekme. V januarju pa lahko svojega najljubšega džokeja in konja podpremo 13. in 28.