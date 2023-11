Sodobni budimpeški bistro ponuja dva razburljiva programa

Priljubljeni gastronomski lokal na ulici Zichy Jenő utca v središču mesta, MOST Kortárs Bisztró za opero, le za eno roko stran od podzemne postaje Arany János utca, ponuja raznolike programe. Novembra lahko takoj znova odkrijemo boemski, sodobni bistro z dvema nepogrešljivima dogodkoma.

ZDAJ Sodobno! | Juli Jásdi – odprtje razstave (15. november 2023)

Novembra se bo v bistroju MOST Kortárs, kjer je kultura vedno imela svoje mesto, začela nova serija dogodkov: na stenah mojih restavracij bo organizirana razstava sodobnih likovnih del mladih umetnikov. Serijo razstav, ki se obnavlja vsaka dva meseca, odpirajo barvite grafike Julija Jásdija, ki včasih pripovedujejo tudi o resnejših temah. Vredno si bo ogledati umetnikova dela, ki si jih lahko ogledate vse do sredine januarja, medtem ko boste okusili odlično hrano in pijačo bistroja. Sproščeno odprtje razstave se začne ob 18. uri, njegove mikavne ilustracije pa boste imeli priložnost pri ustvarjalcu tudi osebno kupiti.

ZDAJ | brunch & design market (18.-19. november 2023)

MOST-ova novembrska dizajnerska tržnica obljublja idealen vikend program tako za jesensko posodabljanje garderobe kot za zavestno iskanje božičnih daril, kjer bodo poleg lova na zaklad štiri vrste žemljic Budapest Bagel tvorile neustavljiv par MOST-ovim kavam in start-of-of- dnevne koktajle. Obiščite bistro na ulici Zichy Jenő med 12.30 in 18.00 uro, kjer vas čakajo nadarjeni madžarski umetniki in predstavniki podjetij, kot sta MARI art from the heart ali Lunar.